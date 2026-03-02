Giá vàng hôm nay 2/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, thế giới ra sao ngày đầu tháng? GĐXH - Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Giá vàng miếng SJC và nhẫn 9999 ở mức 187 triệu; tăng hơn 15 triệu so với tháng 2; vàng thế giới giữ mức 5274 USD, tăng hơn 400 USD so với tháng 2

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng thế giới tăng.





Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch 2/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 185,6-188,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 185,4-188,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 185,4-188,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Phiên giao dịch ngày 28/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 183,8–186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 184–187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên trước đó.

Giá vàng hôm nay thế giới

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng thế giới tăng dữ dội lên 5.377 USD/ounce, tăng tới 146 USD (tăng 2,8%) so với mức giá đóng cửa tuần trước.

Giá vàng đã tăng mạnh vào cuối tuần qua khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đặc biệt sau các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Sự bất ổn trong khu vực này đã làm gia tăng lo ngại về sự bất ổn toàn cầu, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một công cụ trú ẩn an toàn.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt mức 5.225 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York đứng ở mức 5.246 USD/ounce.