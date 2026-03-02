Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê
GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại và mô hình sở hữu linh hoạt.
Hatchback cỡ nhỏ thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ
Theo thông tin từ hãng xe điện Trung Quốc GAC Aion, UT Super được phát triển hướng tới nhóm khách hàng trẻ tại đô thị, tập trung vào thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và chi phí sử dụng tối ưu.
Aion UT Super 2026 sở hữu phong cách năng động với cụm đèn pha LED bốn điểm, được hãng gọi là thiết kế "Owl Eyes". Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện nhằm cải thiện tính khí động học.
Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.270 x 1.850 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm – vượt trội trong nhóm hatchback hạng A. Thông số này lớn hơn đáng kể so với Hyundai i10 (2.425 mm) và Kia Morning (2.400 mm), giúp tối ưu không gian nội thất, đặc biệt ở hàng ghế sau.
Các chi tiết như tay nắm cửa bán ẩn, gương chiếu hậu sơn đen bóng, mâm hợp kim 16 inch (tùy chọn 17 inch) cùng hai màu sơn cá tính góp phần tạo diện mạo hiện đại, tiệm cận các mẫu xe điện phân khúc cao hơn. Cụm đèn hậu LED nối liền phía sau cũng là điểm nhấn thị giác đáng chú ý.
Không gian bên trong Aion UT Super theo đuổi phong cách tối giản đặc trưng của xe điện Trung Quốc thế hệ mới. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 14,6 inch đặt dọc, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch phía sau vô-lăng hai chấu.
Hệ thống giải trí hỗ trợ điều khiển giọng nói AI, tích hợp HarmonyOS của Huawei tại thị trường nội địa Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto ở một số cấu hình. Cách bố trí này tạo cảm giác công nghệ cao so với mặt bằng giá bán.
Danh sách trang bị đáng chú ý gồm: Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS cấp 2), Camera toàn cảnh 540 độ, hệ thống âm thanh 6 loa, gạt mưa tự động, cảm biến áp suất lốp và ghế trước ngả phẳng 180 độ
Không gian hàng ghế sau được đánh giá rộng rãi trong phân khúc nhờ chiều dài cơ sở lớn. Khoang hành lý thiết kế linh hoạt, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.
Aion UT Super 2026 sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất 134 mã lực (100 kW), mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị với khả năng tăng tốc mượt và vận hành êm ái.
Xe trang bị pin LFP (Lithium Iron Phosphate) do CATL cung cấp, cho tầm hoạt động tối đa 500 km theo chu trình CLTC tại Trung Quốc. Theo thực tế sử dụng, phạm vi vận hành có thể thấp hơn nếu quy đổi sang chuẩn EPA.
Điểm nổi bật của mẫu xe là hệ thống thay pin nhanh "choco-swap" do GAC Aion phát triển. Thời gian thay pin được công bố chỉ khoảng 99 giây. Hãng cho biết đã vận hành hàng trăm trạm thay pin tại Trung Quốc và tiếp tục mở rộng mạng lưới trong giai đoạn 2026.
Mô hình thuê pin giúp giảm giá mua ban đầu, đồng thời đảm bảo người dùng luôn sử dụng pin đạt chuẩn, qua đó giảm bớt lo ngại về suy hao pin và chi phí thay thế dài hạn.
Sau thị trường Trung Quốc, Aion UT Super đã được giới thiệu tại Thái Lan với các phiên bản tầm hoạt động 420 km và 500 km. Hãng cũng đặt mục tiêu mở rộng sang châu Âu trong năm 2026, cạnh tranh cùng các mẫu xe điện cỡ nhỏ như MG4 hay BYD Dolphin.
Giá hatchback Aion UT Super 2026
Với mức giá khởi điểm từ 49.900 Nhân dân tệ (khoảng 185 triệu đồng) cho phiên bản thuê pin tại Trung Quốc, Aion UT Super 2026 đang nổi lên như một lựa chọn xe điện đô thị có tính cạnh tranh cao.
Mẫu hatchback này không chỉ tạo sức ép lên các dòng xe xăng cỡ nhỏ như Hyundai i10 hay Kia Morning, mà còn giới thiệu mô hình sở hữu linh hoạt, góp phần hạ thấp rào cản tiếp cận xe điện.
Không chỉ là một mẫu xe giá rẻ, Aion UT Super 2026 phản ánh xu hướng "điện hóa đại chúng" mà các hãng xe Trung Quốc đang theo đuổi: đưa công nghệ cao xuống phân khúc phổ thông, tối ưu chi phí sở hữu và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện không phát thải trong môi trường đô thị.
Hatchback điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá
Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng, người mua đã sở hữu được 'giấc mơ 4 bánh'.
Hatchback điện Wuling Hongguang Mini EV: 197 - 231 triệu đồng
Wuling Hongguang Mini EV không còn là mẫu xe quá xa lạ với người Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này lần đầu được đơn vị phân phối TMT Motors giới thiệu đến người dùng trong nước vào tháng 6.2023, với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.
Tuy nhiên dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thương hiệu Trung Quốc buộc phải nhiều lần điều chỉnh giá bán cho Mini EV. Hiện tại, mẫu xe điện Trung Quốc có mức niêm yết cho 2 phiên bản lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng. Là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường.
Hatchback điện VinFast VF 3: 299 triệu đồng
Không lâu sau sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV, tháng 5.2024, thị trường ô tô Việt Nam chào đón thêm một mẫu xe khác cũng thuộc phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ là VinFast VF 3. Thời điểm ra mắt, mẫu xe thương hiệu Việt này được phân phối 2 tùy chọn có giá dao động từ 235 - 315 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, VF 3 chỉ còn phiên bản duy nhất bán kèm pin, giá 299 triệu đồng.
Hatchback điện Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng
Ngoài 2 cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt trong năm 2025 vừa chào đón thêm một mẫu ô tô cỡ siêu nhỏ khác có tên gọi Bestune Xiaoma. "Tân binh" từ Trung Quốc cũng có kết cấu 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm; định vị nằm giữa Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF 3.
Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma mở bán một phiên bản với giá khá dễ tiếp cận, ở mức 199 triệu đồng. Dù vậy, xe trang bị tính năng không thua kém những mẫu mã cùng phân khúc.
Hatchback điện Baojun Yep: 260 triệu đồng
Đây là mẫu xe thuộc thương hiệu Baojun, được phát triển và phân phối bởi liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling).
Baojun Yep có giá từ 260 đến 280 triệu đồng.
Giá iPhone 14 mới nhất giảm cực mạnh, xứng danh iPhone xịn rẻ nhất Việt Nam, thích hợp làm quà 8/3 cho chị emGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - GIá iPhone 14 vẫn đang sẵn hàng tại Việt Nam với tư cách là iPhone mới rẻ nhất.
Giá vàng hôm nay 2/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và nhẫn SJC tiếp tục điều chỉnh lên gần 189 triệu đồng/lượng (tăng 1,6 triệu đồng/lượng).
Trải nghiệm xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, tải trọng lớn, pin khỏe, tốc độ cao, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng gây chú ý với tốc độ 55 km/h, đi 80–85 km mỗi lần sạc, thiết kế gọn nhẹ, phù hợp học sinh và đô thị.
Xe ga 125cc giá 21,9 triệu đồng của Honda thiết kế chất hơn cả SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 21,9 triệu đồng, đẹp lấn át Vision và SH Mode.
Trải nghiệm xe máy điện giá 23,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vision, thiết kế gọn gàng, động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá chưa tới 25 triệu gây chú ý với động cơ 1.500W, đi khoảng 100km/lần sạc, thiết kế gọn gàng và vận hành ổn định trong đô thị.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán toà căn hộ dịch vụ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ DừaGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Đống Đa cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.
Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, trang bị tiện ích rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp gia đình đi trong đô thịGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô hiện được niêm yết tại Việt Nam với giá từ 197 - 231 triệu đồng, trở thành ô tô mới có giá bán thấp nhất thị trường.
Giá xe Vision 2026 mới nhất giảm mạnh dịp đầu năm, thấp chưa từng có, khách đua chốt thay LEAD và SH Mode vì rẻGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.
Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng thiết kế đẹp đẳng cấp, trang bị vượt tầm sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc huyền thoại sở hữu thiết kế đẹp vượt thời gian, trang bị xịn sò, giá hấp dẫn chỉ 31 triệu đồng.
Trước thềm 8/3, hàng hóa dành cho phụ nữ vừa khuyến mại sâu đến 49%, vừa mua 2 tặng 1Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam (8/3), nhiều sản phẩm làm đẹp, chăm sóc cá nhân và quà tặng được ưu đãi sâu, thu hút đông đảo người tiêu dùng.
Loạt xe máy điện pin rời, tháo lắp dễ dàng, đi xa tới 165km/lần sạc bán ở Việt Nam giá chỉ từ 17,9 triệu đồngGiá cả thị trường
GĐXH - Loạt xe điện đổi pin nhanh tại Việt Nam giúp người dùng thay pin trong vài phút, kéo dài quãng đường gần như không giới hạn và tiết kiệm thời gian.