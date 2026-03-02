Mới nhất
Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê

Thứ hai, 13:29 02/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại và mô hình sở hữu linh hoạt.

Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt NamHatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam

GĐXH - Hatchback điện được định vị hướng đến nhóm khách hàng trẻ tại đô thị – những người đề cao tính cá tính, linh hoạt nhưng vẫn yêu cầu cao về công nghệ và an toàn.

Hatchback cỡ nhỏ thiết kế  trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ

Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê - Ảnh 2.

Aion UT Super 2026 sẽ là "ngựa ô" mới trong phân khúc hatchback. Xe có khả năng thay pin chỉ 99 giây và cho quãng đường di chuyển xa tới hơn 500km/1 lần sạc. Ảnh: Tổng hợp


Theo thông tin từ hãng xe điện Trung Quốc GAC Aion, UT Super được phát triển hướng tới nhóm khách hàng trẻ tại đô thị, tập trung vào thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và chi phí sử dụng tối ưu.

Aion UT Super 2026 sở hữu phong cách năng động với cụm đèn pha LED bốn điểm, được hãng gọi là thiết kế "Owl Eyes". Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện nhằm cải thiện tính khí động học.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.270 x 1.850 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm – vượt trội trong nhóm hatchback hạng A. Thông số này lớn hơn đáng kể so với Hyundai i10 (2.425 mm) và Kia Morning (2.400 mm), giúp tối ưu không gian nội thất, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê - Ảnh 3.

Xe sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ. Ảnh: Tổng hợp


Các chi tiết như tay nắm cửa bán ẩn, gương chiếu hậu sơn đen bóng, mâm hợp kim 16 inch (tùy chọn 17 inch) cùng hai màu sơn cá tính góp phần tạo diện mạo hiện đại, tiệm cận các mẫu xe điện phân khúc cao hơn. Cụm đèn hậu LED nối liền phía sau cũng là điểm nhấn thị giác đáng chú ý.

Không gian bên trong Aion UT Super theo đuổi phong cách tối giản đặc trưng của xe điện Trung Quốc thế hệ mới. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 14,6 inch đặt dọc, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch phía sau vô-lăng hai chấu.

Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê - Ảnh 4.

Aion UT Super được trang bị ghế trước ngả phảng 180 độ. Ảnh: Tổng hợp


Hệ thống giải trí hỗ trợ điều khiển giọng nói AI, tích hợp HarmonyOS của Huawei tại thị trường nội địa Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto ở một số cấu hình. Cách bố trí này tạo cảm giác công nghệ cao so với mặt bằng giá bán.

Danh sách trang bị đáng chú ý gồm: Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS cấp 2), Camera toàn cảnh 540 độ, hệ thống âm thanh 6 loa, gạt mưa tự động, cảm biến áp suất lốp và ghế trước ngả phẳng 180 độ

Không gian hàng ghế sau được đánh giá rộng rãi trong phân khúc nhờ chiều dài cơ sở lớn. Khoang hành lý thiết kế linh hoạt, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.

Hatchback cỡ nhỏ giá 185 triệu đồng thiết kế trẻ trung, trang bị đẳng cấp, camera toàn cảnh 540 độ rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê - Ảnh 5.

Tâm điểm là màn hình cỡ lớn trung tâm. Ảnh: TỔng hợp


Aion UT Super 2026 sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất 134 mã lực (100 kW), mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị với khả năng tăng tốc mượt và vận hành êm ái.

Xe trang bị pin LFP (Lithium Iron Phosphate) do CATL cung cấp, cho tầm hoạt động tối đa 500 km theo chu trình CLTC tại Trung Quốc. Theo thực tế sử dụng, phạm vi vận hành có thể thấp hơn nếu quy đổi sang chuẩn EPA.

Điểm nổi bật của mẫu xe là hệ thống thay pin nhanh "choco-swap" do GAC Aion phát triển. Thời gian thay pin được công bố chỉ khoảng 99 giây. Hãng cho biết đã vận hành hàng trăm trạm thay pin tại Trung Quốc và tiếp tục mở rộng mạng lưới trong giai đoạn 2026.

Mô hình thuê pin giúp giảm giá mua ban đầu, đồng thời đảm bảo người dùng luôn sử dụng pin đạt chuẩn, qua đó giảm bớt lo ngại về suy hao pin và chi phí thay thế dài hạn.

Sau thị trường Trung Quốc, Aion UT Super đã được giới thiệu tại Thái Lan với các phiên bản tầm hoạt động 420 km và 500 km. Hãng cũng đặt mục tiêu mở rộng sang châu Âu trong năm 2026, cạnh tranh cùng các mẫu xe điện cỡ nhỏ như MG4 hay BYD Dolphin.

Giá hatchback Aion UT Super 2026

Với mức giá khởi điểm từ 49.900 Nhân dân tệ (khoảng 185 triệu đồng) cho phiên bản thuê pin tại Trung Quốc, Aion UT Super 2026 đang nổi lên như một lựa chọn xe điện đô thị có tính cạnh tranh cao.

Mẫu hatchback này không chỉ tạo sức ép lên các dòng xe xăng cỡ nhỏ như Hyundai i10 hay Kia Morning, mà còn giới thiệu mô hình sở hữu linh hoạt, góp phần hạ thấp rào cản tiếp cận xe điện.

Không chỉ là một mẫu xe giá rẻ, Aion UT Super 2026 phản ánh xu hướng "điện hóa đại chúng" mà các hãng xe Trung Quốc đang theo đuổi: đưa công nghệ cao xuống phân khúc phổ thông, tối ưu chi phí sở hữu và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện không phát thải trong môi trường đô thị.

Hatchback điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá

Thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều ô tô giá rẻ, khởi điểm chỉ ở mức 200 triệu đồng, người mua đã sở hữu được 'giấc mơ 4 bánh'.

Hatchback điện Wuling Hongguang Mini EV: 197 - 231 triệu đồng

Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam - Ảnh 5.

Wuling Hongguang Mini EV

Wuling Hongguang Mini EV không còn là mẫu xe quá xa lạ với người Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này lần đầu được đơn vị phân phối TMT Motors giới thiệu đến người dùng trong nước vào tháng 6.2023, với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.

Tuy nhiên dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thương hiệu Trung Quốc buộc phải nhiều lần điều chỉnh giá bán cho Mini EV. Hiện tại, mẫu xe điện Trung Quốc có mức niêm yết cho 2 phiên bản lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng. Là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường.

Hatchback điện VinFast VF 3: 299 triệu đồng

Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam - Ảnh 6.

VinFast VF 3

Không lâu sau sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV, tháng 5.2024, thị trường ô tô Việt Nam chào đón thêm một mẫu xe khác cũng thuộc phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ là VinFast VF 3. Thời điểm ra mắt, mẫu xe thương hiệu Việt này được phân phối 2 tùy chọn có giá dao động từ 235 - 315 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, VF 3 chỉ còn phiên bản duy nhất bán kèm pin, giá 299 triệu đồng.

Hatchback điện Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng

Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam - Ảnh 7.

Bestune Xiaoma là mẫu xe siêu nhỏ mới nhất được mở bán trong nước

Ngoài 2 cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt trong năm 2025 vừa chào đón thêm một mẫu ô tô cỡ siêu nhỏ khác có tên gọi Bestune Xiaoma. "Tân binh" từ Trung Quốc cũng có kết cấu 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm; định vị nằm giữa Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF 3.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma mở bán một phiên bản với giá khá dễ tiếp cận, ở mức 199 triệu đồng. Dù vậy, xe trang bị tính năng không thua kém những mẫu mã cùng phân khúc.

Hatchback điện Baojun Yep: 260 triệu đồng


Hatchback cỡ nhỏ giá 246 triệu đồng thiết kế cực hiện đại, công nghệ đỉnh cao, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn hài lòng khách hàng nếu bán ở Việt Nam - Ảnh 8.

Baojun Yep

Đây là mẫu xe thuộc thương hiệu Baojun, được phát triển và phân phối bởi liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling).

Baojun Yep có giá từ 260 đến 280 triệu đồng.


