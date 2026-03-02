Trải nghiệm xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, tải trọng lớn, pin khỏe, tốc độ cao, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng phù hợp cho học sinh, sinh viên đi trong đô thị vào năm Bính Ngọ GĐXH - Mua xe máy điện ngân sách dưới 20 triệu đồng, khách hàng Việt đã có khá nhiều sự lựa chọn xe máy điện đa dạng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, tải trọng lớn, pin khỏe, tốc độ cao, đi 85km/lần sạc

Xe máy điện DK New GOGO

DK GOGO, mẫu xe do DK Việt Nhật phân phối được lòng người tiêu dùng Việt. DK GOGO có kích thước tổng thể 1.640 x 690 x 1.200 mm, phù hợp di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc. Chiều cao yên 750 mm giúp phần lớn người dùng có thể chống chân thoải mái, kể cả người có vóc dáng nhỏ.

DK GOGO sử dụng động cơ điện 3 pha

Trọng lượng xe khoảng 80kg, tương đối nhẹ trong phân khúc, giúp việc dắt xe hoặc xoay trở trong bãi gửi xe dễ dàng hơn. Xe sử dụng bánh lốp không săm, đường kính lốp 406 mm và vành 254 mm, đủ đảm bảo độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ trung bình trong thành phố.

Một điểm đáng chú ý là bảng màu khá đa dạng, từ các tông cơ bản như đen bóng, trắng, đỏ đến những màu nổi bật như vàng, cam, xanh ngọc, xanh cửu long. Điều này giúp xe dễ tiếp cận nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự cá tính.

DK GOGO sử dụng động cơ điện 3 pha, cho tốc độ tối đa lên đến 55 km/h. Mức vận tốc này phù hợp nhu cầu đi học, đi làm trong nội thành và không yêu cầu bằng lái đối với nhiều nhóm người dùng.

Xe vận hành hoàn toàn tự động, không cần sang số, phù hợp với người mới sử dụng xe máy điện. Khả năng tăng tốc ở dải tốc độ thấp đủ linh hoạt để xử lý tình huống giao thông đông đúc.

Tải trọng tối đa 180 kg là một điểm cộng trong tầm giá, cho phép chở hai người lớn hoặc thêm hành lý mà không quá lo lắng về độ ổn định.

Trang bị an toàn và tiện ích cơ bản

Xe sử dụng bộ ắc quy 60V – 20Ah cho quãng đường di chuyển từ 80 đến 85 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là mức đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong bán kính ngắn đến trung bình.

Thời gian sạc đầy khoảng 8–10 tiếng, phù hợp sạc qua đêm tại nhà. Bộ sạc có chức năng tự ngắt khi đầy giúp hạn chế tình trạng sạc quá mức. Với người dùng có lịch trình di chuyển cố định, quãng đường này có thể đáp ứng 2–3 ngày sử dụng trước khi cần sạc lại.

DK GOGO được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau – cấu hình phổ biến trong phân khúc phổ thông. Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe vận hành êm ái hơn khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Bánh xe thép đúc mang lại độ cứng vững

Bánh xe thép đúc mang lại độ cứng vững, trong khi lốp không săm tăng độ an toàn khi gặp sự cố cán đinh. Xe đi kèm phụ kiện như gương, bộ sạc và hệ thống chống trộm cơ bản, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày mà không cần trang bị thêm nhiều phụ kiện bên ngoài.

Với giá bán 18,5 triệu đồng, DK GOGO là một trong những mẫu xe điện có mức giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay.

Thiết kế nhỏ gọn

Thiết kế nhỏ gọn, tải trọng lớn, quãng đường gần 85 km mỗi lần sạc và chi phí vận hành thấp giúp mẫu xe này phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người đi làm cần phương tiện đơn giản, tiết kiệm.

Giá xe máy điện DK GOGO

Ở tầm giá này, mẫu xe gây chú ý nhờ thông số đủ dùng, nhiều màu sắc lựa chọn và chi phí sở hữu thấp.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động, xe điện tầm giá dưới 20 triệu như DK GOGO đang trở thành giải pháp di chuyển kinh tế cho nhiều gia đình tại đô thị.

Xe máy điện nhỏ gọn, giá rẻ đáng để tham khảo

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



