SUV cỡ nhỏ giá 387 triệu đồng phong cách thể thao, trang bị đẳng cấp vượt trội Kia Sonet, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?

Toyota Raize.

Thị trường ô tô khu vực Đông Nam Á vừa đón nhận phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe Toyota Raize.

Đây là động thái mới nhất của hãng xe Nhật Bản nhằm củng cố vị thế trong phân khúc xe gầm cao đô thị trước sự cạnh tranh từ các đối thủ như Kia Sonet hay Suzuki Fronx.

Về thiết kế ngoại thất, Toyota Raize 2026 ghi nhận sự thay đổi rõ rệt ở phiên bản GR Sport với bộ bodykit mới. Phần cản trước được thiết kế lại với hốc gió mở rộng kết hợp cùng lưới tản nhiệt sơn đen. Phía sau xe sở hữu bộ khuếch tán mới giúp tổng thể phương tiện trở nên cứng cáp hơn. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn vẫn duy trì kích thước tổng thể với chiều dài 4.030 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 200 mm.

Không gian nội thất của xe nhận được nhiều sự điều chỉnh về mặt tiện nghi và thẩm mỹ. Các chi tiết trên bảng điều khiển và cánh cửa được phối tông màu xám kim loại Gun Metallic. Trần xe cũng được chuyển sang màu đen nhằm tăng tính đồng nhất cho khoang cabin. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống giải trí khi màn hình cảm ứng trên phiên bản 1.2 G được tăng kích thước từ 8 inch lên 9 inch. Đồng thời, tất cả các phiên bản của Toyota Raize 2026 hiện nay đều được trang bị tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây dưới dạng tiêu chuẩn.

Không gian nội thất của xe nhận được nhiều sự điều chỉnh về mặt tiện nghi và thẩm mỹ.

Về khả năng vận hành, mẫu xe này vẫn cung cấp hai tùy chọn động cơ tùy theo phiên bản. Động cơ 1.0L Turbo có khả năng sản sinh công suất 98 mã lực, trong khi phiên bản động cơ 1.2L hút khí tự nhiên hướng đến sự tối ưu về mức tiêu hao nhiên liệu. Cả hai cấu hình động cơ này đều đi kèm hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT. Các trang bị hỗ trợ người lái như lẫy chuyển số sau vô lăng và cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch vẫn được duy trì trên các phiên bản cao cấp.

Giá SUV cỡ nhỏ Toyota Raize 2026

Tại thị trường Indonesia, mẫu xe này được niêm yết với mức giá khởi điểm quy đổi tương đương khoảng 387 triệu đồng, ngang giá Kia Morning ở thị trường Việt Nam.

Phiên bản Toyota Raize GR Sport 2026 hiện được bán với mức giá khoảng 459,31 đến 490,23 triệu đồng nếu quy đổi.

Sự xuất hiện của Toyota Raize 2026 tạo ra áp lực cạnh tranh đáng kể lên các dòng xe cùng phân khúc A-SUV và B-SUV cỡ nhỏ. Tại Việt Nam, phiên bản hiện hữu đang có giá niêm yết khoảng 498 triệu đồng. Trong năm 2025 vừa qua, mẫu xe này cũng ghi nhận doanh số khá ấn tượng, 3.630 xe bán ra.

Thời điểm cụ thể để phiên bản nâng cấp này được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường trong nước vẫn chưa được đại diện hãng công bố. Các chuyên gia dự báo rằng lộ trình này có thể kéo từ 6 đến 12 tháng dựa trên kế hoạch ra mắt sản phẩm định kỳ của hãng tại khu vực.

SUV giá rẻ ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV





Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



