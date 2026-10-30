Xe ga 125cc Honda giá 32 triệu đồng đẹp hoàn hảo, chạy 50km chỉ tốn 1 lít xăng gây chú ý ở Việt Nam?

Vượt tầm Honda SH, xe ga giá 45 triệu đồng động cơ 183cc ngoại hình bắt mắt, có ABS 2 kênh và TCS GĐXH - Xe ga gây ấn tượng bằng thiết kế thể thao, hầm hố cực kỳ bắt mắt, trang bị ấn tượng vượt mặt Honda Air Blade và Vario, thậm chí sánh ngang với SH 160i.

Xe ga 125cc Honda đẹp hoàn hảo, chạy 50km chỉ tốn 1 lít xăng gây chú ý

Xe ga Honda NS125GU ra mắt thị trường Trung Quốc

Thị trường xe ga phổ thông tiếp tục có thêm lựa chọn mới khi Honda NS125GU được giới thiệu tại Trung Quốc. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện di chuyển hằng ngày, kết hợp thiết kế thể thao với những trang bị thực dụng và mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Honda NS125GU được phát triển theo phong cách xe ga đô thị với những đường nét góc cạnh, hướng đến người dùng trẻ và khách hàng ưu tiên sự linh hoạt.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn gồm bốn bóng, trong đó có hai đèn Projector LED chính và hai đèn bổ sung phía dưới. Cách bố trí này tạo điểm nhấn nhận diện, đồng thời mang đến diện mạo hiện đại hơn so với những mẫu xe tay ga sử dụng cụm đèn truyền thống.

Thân xe được thiết kế gọn gàng, kết hợp sàn để chân phẳng nhằm tăng tính tiện dụng. Đây là chi tiết đáng chú ý đối với người thường xuyên sử dụng xe để đi làm, mua sắm hoặc mang theo các vật dụng cá nhân.

Khu vực đuôi xe có thiết kế tương đối rộng, trong khi yên được bố trí để phục vụ nhu cầu di chuyển hai người.

Honda NS125GU cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, hiển thị những thông tin cơ bản như tốc độ và mức nhiên liệu. Trang bị này giúp người điều khiển dễ dàng quan sát tình trạng vận hành của xe.

Một điểm đáng chú ý khác là bánh sau có kích thước 10 inch. Cấu hình này góp phần tạo sự gọn gàng cho phần đuôi và thuận lợi cho việc bố trí các bộ phận của xe.

Tuy nhiên, bánh xe nhỏ cũng có những đặc điểm vận hành riêng, nhất là khi di chuyển qua mặt đường gồ ghề. Người mua nên trải nghiệm thực tế để đánh giá mức độ phù hợp với điều kiện sử dụng.

Theo thông số công bố, Honda NS125GU có trọng lượng khoảng 109 kg. Đây là mức trọng lượng phù hợp với định hướng xe tay ga đô thị, hỗ trợ người dùng khi dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong không gian hẹp.

Về khả năng vận hành, Honda NS125GU sử dụng động cơ xi-lanh đơn, bốn thì, dung tích 124cc và làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất tối đa 7 kW tại 7.750 vòng/phút, tương đương khoảng 9,5 mã lực. Mô-men xoắn cực đại đạt 10 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT, giúp người điều khiển không phải thao tác sang số trong quá trình di chuyển.

Theo thông số được công bố, Honda NS125GU có tốc độ tối đa khoảng 90 km/h, đáp ứng nhu cầu đi lại thông thường trên các tuyến đường đô thị và khu vực ngoại thành.

Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe là mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2 lít/100 km, tương đương khả năng di chuyển 50 km với một lít xăng. Nếu duy trì mức tiêu hao này, người dùng cần khoảng 20 lít xăng cho quãng đường 1.000 km.

Tuy nhiên, đây là mức tiêu thụ theo thông số công bố. Trong thực tế, lượng nhiên liệu sử dụng có thể thay đổi tùy tình trạng giao thông, tải trọng, tốc độ và thói quen tăng giảm ga.

Đối với người sử dụng xe hằng ngày, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một yếu tố quan trọng, đặc biệt khi chi phí vận hành ngày càng được quan tâm.

Với động cơ 124cc và hộp số CVT, Honda NS125GU hướng đến sự cân bằng giữa tính thuận tiện và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, thay vì tập trung vào khả năng vận hành thể thao.

Bên cạnh thiết kế và động cơ, hệ thống phanh là một trong những trang bị đáng chú ý trên Honda NS125GU. Theo thông tin được giới thiệu, xe sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Tùy từng phiên bản, Honda NS125GU được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS hoặc hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước.

Honda NS125GU có phiên bản trang bị ABS bánh trước

Với CBS, lực phanh được phân bổ giữa các bánh theo thiết kế của hệ thống, hỗ trợ người điều khiển khi thực hiện thao tác phanh. Trong khi đó, ABS có nhiệm vụ hạn chế tình trạng bánh xe bị bó cứng khi phanh gấp, qua đó giúp người lái duy trì khả năng kiểm soát hướng di chuyển tốt hơn trong những điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả phiên bản Honda NS125GU đều có ABS. Người mua cần kiểm tra cấu hình cụ thể trước khi lựa chọn.

Việc bổ sung tùy chọn ABS cho một mẫu xe tay ga phổ thông cho thấy nhà sản xuất đang chú trọng hơn đến trang bị an toàn, bên cạnh những yếu tố truyền thống như thiết kế, mức tiêu thụ nhiên liệu và giá bán.

Dù vậy, hệ thống ABS không thể thay thế việc giữ khoảng cách an toàn, lựa chọn tốc độ phù hợp và sử dụng phanh đúng cách.

Giá xe ga 125cc Honda NS125GU

Tại Trung Quốc, mẫu xe được phân phối với tổng cộng 6 phiên bản. Giá khởi điểm 8.280 nhân dân tệ (tương đương khoảng 32 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo).

Mức giá này chỉ áp dụng tại thị trường Trung Quốc, không phải giá bán tại Việt Nam. Hiện chưa có thông tin chính thức về kế hoạch phân phối Honda NS125GU trong nước.

Với mức giá khởi điểm quy đổi khoảng 32 triệu đồng cùng tùy chọn ABS bánh trước giúp mẫu xe trở thành một sản phẩm đáng chú ý tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của Honda NS125GU nếu xuất hiện tại Việt Nam sẽ còn phụ thuộc vào giá bán thực tế, trang bị theo từng phiên bản và chính sách phân phối của hãng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



