Giá vàng hôm nay 30/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji sẽ phục hồi trở lại?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch 30/7, vào lúc 8h28', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, lên mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng đắt hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 138-142 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đắt thêm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên trước, giao dịch ở mức 139,5-143,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 139,6-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 29/7 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không thay đổi so với phiên liền trước trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed.

Đến cuối phiên 29/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước.

Chiều 29/7, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,1-142 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 8h50', giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh lên sát 4.090 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 29/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.016 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.080 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 7,4%, tương ứng mất 319 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 29/7.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 29/7 giảm khoảng 0,5% xuống 4.016 USD/ounce. Giá bạc xuống dưới 57 USD/ounce. Vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD nhưng có thể mất bất cứ lúc nào tùy thuộc vào tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).



