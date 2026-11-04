Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng đồng loạt so với phiên mở cửa

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 138,2-141,2 triệu đồng/lượng

Tính đến 13h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 139,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa và tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với kết phiên chiều qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa và tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với kết phiên chiều qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 135,7-139.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với giá mở cửa và tăng 400.000 đồng/lượng so với kết phiên chiều qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 135,7-139,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với kết phiên chiều qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 137,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mở cửa và tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với kết phiên chiều qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Tính đến 9h15, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 3.939 USD/ounce, tăng 8,7 USD/ounce trong phiên.

Sáng 4/11, giá vàng thế giới bật tăng sau phiên giao dịch biến động mạnh.

Theo dữ liệu từ Kitco lúc 8h18 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.942,9 USD/ounce (mua vào) và 3.944,9 USD/ounce (bán ra), tăng 13,5 USD/ounce, tương đương 0,34%.

Trên thị trường thế giới, giá vàng phục hồi nhờ giá dầu giảm và kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ. Lúc 20h46 ngày 3/11 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay đứng ở mức 3.969 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce, tương đương 0,52%. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.961 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 8,4%, tương ứng giảm 366 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 3/11.