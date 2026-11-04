Ô tô điện giá 165 triệu đồng thiết kế thực dụng 5 cửa, kích thước rộng hơn đã rẻ nhất thị trường?

Ô tô điện thiết kế 5 cửa, kích thước rộng hơn đã rẻ nhất thị trường?

Bestune Xiaoma 5 cửa

Bestune đã giới thiệu phiên bản 5 cửa của mẫu xe điện Pony tại thị trường Trung Quốc.

Thông tin từ Tạp chí công nghệ Techz, theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Bestune đã bàn giao 47.929 chiếc Pony 3 cửa tại Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Phiên bản mới được kéo dài thân xe, bổ sung cửa sau và mở rộng không gian sử dụng, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe điện mini nhỏ gọn nhưng thực dụng hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Bestune Xiaoma 5 cửa có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.350 x 1.540 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.215 mm. So với bản 3 cửa dài 3.000 mm, xe dài hơn 350 mm, rộng hơn 30 mm và thấp hơn 30 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 262 mm, tạo điều kiện cải thiện không gian dành cho hành khách phía sau.

Dù kích thước thay đổi, mẫu xe điện giá rẻ này vẫn giữ phong cách thiết kế vuông vức quen thuộc. Phần đầu xe có hốc gió cỡ nhỏ cùng cụm đèn pha đặc trưng của dòng Pony. Xe sử dụng ốp mâm 13 inch, tay nắm cửa dạng ẩn một phần và khoảng sáng gầm 130 mm. Khách hàng tại Trung Quốc có thể lựa chọn 5 màu ngoại thất gồm cam, xanh dương, xanh lá, nâu và trắng.

Bestune Xiaoma 5 cửa tiếp tục bố trí 4 chỗ ngồi.

Bên trong cabin, Bestune Xiaoma 5 cửa tiếp tục bố trí 4 chỗ ngồi. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,1 inch được cung cấp dưới dạng tùy chọn, đi kèm các núm xoay điều khiển phía dưới. Phía sau vô-lăng hai chấu là bảng đồng hồ LCD 7 inch, trong khi cần số được bố trí ở khu vực này.

Điểm cải thiện đáng chú ý nằm ở khả năng chứa đồ. Nhờ chiều dài cơ sở tăng, hàng ghế sau có thêm không gian để chân. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn tăng từ 81 lít trên bản 3 cửa lên 265 lít ở phiên bản mới. Khi gập hàng ghế sau, không gian chứa đồ có thể đạt 1.052 lít. Đây là thay đổi quan trọng với một mẫu xe điện mini vốn có kích thước tổng thể hạn chế.

Về vận hành, Bestune Xiaoma 5 cửa sử dụng một mô-tơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất 30 kW, tương đương 40 mã lực. Xe có hai tùy chọn pin lithium sắt phosphate (LFP), dung lượng 17 kWh và 27,2 kWh. Tùy cấu hình, phạm vi di chuyển đạt 222 - 328 km theo tiêu chuẩn CLTC hoặc 182 - 269 km theo tiêu chuẩn WLTP. Tốc độ tối đa của xe đạt 103 km/h.

Bestune Xiaoma 5 cửa sử dụng một mô-tơ điện đặt tại cầu sau

Với cấu hình này, Bestune Xiaoma hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị, nơi kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành bằng điện có thể là những yếu tố được người dùng quan tâm. Tuy nhiên, tầm hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào phiên bản pin và điều kiện sử dụng; các con số công bố theo CLTC và WLTP cũng được đo theo những tiêu chuẩn khác nhau.

Điểm đáng chú ý là mẫu xe này cho thấy xu hướng phát triển ô tô điện mini theo hướng thực dụng hơn, không chỉ nhỏ gọn để đi phố mà còn tăng khả năng chở người và hành lý. Tuy nhiên, mức giá 165 triệu đồng là giá tại Trung Quốc, chưa thể xem là giá bán tại Việt Nam; phiên bản 5 cửa cũng chưa được xác nhận phân phối trong nước. Khi đặt cạnh các mẫu ô tô giá rẻ đang bán tại Việt Nam, cần phân biệt rõ xe điện mini với xe xăng cỡ nhỏ vì khác biệt về kích thước, công năng và nhu cầu sử dụng. Theo đó, giá quy đổi hấp dẫn chưa đủ tạo lợi thế cạnh tranh tại Việt Nam; khả năng tiếp cận thị trường còn phụ thuộc vào giá nhập khẩu, chính sách phân phối và nhu cầu thực tế đối với dòng xe điện mini.

Giá ô tô điện Bestune Xiaoma

Bestune Pony phiên bản 5 cửa có giá khởi điểm 44.900 nhân dân tệ

Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, theo thông tin công bố, Bestune Pony phiên bản 5 cửa có giá khởi điểm 44.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 165 triệu đồng). Phiên bản cao nhất được niêm yết ở mức 54.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 202 triệu đồng). Đây là giá bán tại thị trường Trung Quốc, chưa bao gồm các khoản thuế, phí và chi phí phát sinh nếu xe được nhập khẩu vào Việt Nam.

Trước đó, xe điện Bestune Pony chủ yếu được biết đến với cấu hình hatchback 3 cửa, hướng đến nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong thành phố.

Phiên bản 3 cửa tại Trung Quốc hiện có giá từ 34.900 đến 42.900 nhân dân tệ, thấp hơn đáng kể so với cấu hình 5 cửa vừa ra mắt.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma 3 cửa được giới thiệu với giá bán 199 triệu đồng, thuộc nhóm ô tô điện mini có mức giá dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận phiên bản 5 cửa sẽ được phân phối tại Việt Nam. Vì vậy, không thể lấy mức giá quy đổi từ Trung Quốc làm giá bán dự kiến chính thức trong nước.

Việc phát triển phiên bản 5 cửa diễn ra trong bối cảnh doanh số Pony tại Trung Quốc đang chịu áp lực.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



