Honda ra mắt xe ga 110cc giá 29,6 triệu đồng, tiêu thụ tối đa 59,1 km/lít xăng so với xe cùng dòng giá có nhiều ưu điểm?

Sánh ngang Honda SH Mode, xe ga 125cc ngập công nghệ, ăn xăng ít, giá 51 triệu đồng về Việt Nam có tạo cú sốc? GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế mâm xe cỡ lớn, thùng chứa đồ tiện dụng cùng mức tiêu thụ xăng cực kỳ tiết kiệm, đây là luồng gió mới cho đô thị.

Honda ra mắt xe ga 110cc tiết kiệm xăng cạnh tranh Vision

Honda Genio 2027

Honda Genio 2027 vừa được giới thiệu tại Indonesia với 6 tùy chọn màu sắc và đồ họa mới, tiếp tục theo đuổi phong cách kết hợp giữa nét thể thao và hơi hướng cổ điển. Dù không thay đổi toàn diện về thiết kế, phiên bản mới vẫn có sức hút riêng nhờ cách phối màu trẻ trung.

Xe được chia thành hai phiên bản CBS Special và CBS-ISS. Bản CBS Special nổi bật với phối màu Xanh lam – Trắng, bên cạnh hai lựa chọn Vibrant Black & White và Vibrant Black. Trong khi đó, bản CBS-ISS có các màu Xám bóng, Nâu mờ và Đen mờ, hướng đến người thích vẻ ngoài đơn giản, tinh tế.





Honda Genio 2027 vừa được giới thiệu tại Indonesia với 6 tùy chọn màu sắc

Điểm đáng chú ý là Honda vẫn giữ nguyên động cơ eSP SOHC, xi-lanh đơn, dung tích 109,5cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này cho công suất tối đa 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động V-Matic.

Điểm đáng chú ý là Honda vẫn giữ nguyên động cơ eSP SOHC





Theo Honda, Genio 2027 có thể đạt mức tiêu hao nhiên liệu tối đa 59,1 km/lít trong điều kiện thử nghiệm nội bộ với hệ thống ISS hoạt động. Bình xăng 4,2 lít cho phép chiếc xe di chuyển khoảng 248 km theo công bố của hãng.

Trang bị trên xe gồm đèn pha LED, đồng hồ kỹ thuật số và cốp chứa đồ dưới yên.

Trang bị trên xe gồm đèn pha LED, đồng hồ kỹ thuật số và cốp chứa đồ dưới yên. Hệ thống phanh CBS giúp phân bổ lực phanh giữa hai bánh, trong khi bản CBS-ISS có thêm tính năng tự động ngắt động cơ khi dừng xe, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu khi đi phố đông.





Đặt cạnh Yamaha Fazzio, Honda Genio có lợi thế ở động cơ 110cc nhỏ gọn và mức tiêu hao nhiên liệu công bố rất ấn tượng. Trong khi đó, Fazzio theo đuổi phong cách retro hiện đại, sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 124,86cc tại thị trường Indonesia, hướng đến nhóm khách hàng thích thiết kế cá tính và muốn có thêm dung tích động cơ.

Dĩ nhiên, hai mẫu xe có thể khác nhau về trang bị, trải nghiệm vận hành và giá bán tùy phiên bản, nên chưa thể kết luận Genio vượt trội chỉ dựa trên mức tiêu hao nhiên liệu.

Giá xe ga 110cc Honda Genio

Tại Jakarta, Honda Genio CBS Special 2027 có giá 20,8 triệu rupiah, tương đương khoảng 29,62 triệu đồng,bản CBS-ISS giá 21,22 triệu rupiah, tương đương khoảng 31,3 triệu đồng. Đây là giá tại Indonesia quy đổi, không phải giá bán chính thức tại Việt Nam.

Với ưu điểm nhỏ gọn, tiết kiệm xăng và kiểu dáng thời trang, Genio 2027 tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe tay ga phổ thông. Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá hợp lý, chiếc xe này hoàn toàn có thể thu hút người dùng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe đi phố tiết kiệm nhưng vẫn có cá tính riêng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

Honda Genio 2027 như một lựa chọn xe ga 110cc tiết kiệm nhiên liệu, có khả năng cạnh tranh với Honda Vision ở phân khúc phổ thông nếu được phân phối tại Việt Nam. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố 59,1 km/lít cùng giá quy đổi khoảng 29,6–31,3 triệu đồng tại Indonesia là hai điểm đáng chú ý để thu hút người mua. Tuy nhiên, lợi thế này cần đặt cạnh các mẫu xe đang bán trong nước như Honda Vision, Yamaha Janus và Suzuki Address để thấy rõ tương quan về giá, trang bị và chi phí sử dụng.

Điểm cần lưu ý là Genio hiện mới được giới thiệu tại Indonesia, chưa có giá bán chính thức tại Việt Nam nên không thể xem mức giá quy đổi là giá cạnh tranh trong nước. Một mẫu xe tiết kiệm xăng có thể tạo sức ép cạnh tranh, nhưng cơ hội tại Việt Nam phụ thuộc vào giá bán thực tế và khả năng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.