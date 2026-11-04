Tỷ giá USD hôm nay 4/11: USD thị trường 'chợ đen' chững giá kéo dài, người mua đô có lợi không?

Chấn động: Phát hiện 150 tấn vàng trị giá 116.292 tỷ đồng trong vườn của người nông dân GĐXH - Khu vườn của người nông dân nơi phát hiện 150 tấn vàng đã được cơ quan chức năng phong tỏa, điều tra làm rõ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,12%, hiện ở mức 101,87 điểm.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,07%, lên 1,1193 USD USD; đồng USD tăng 0,35% so với đồng nhân dân tệ, lên 6,67 nhân dân tệ; đồng đô la Australia giảm 0,4%, xuống còn 0,6968 USD; đồng bảng Anh tăng 0,11%, lên 1,3418 USD. Trong khi đó, đồng yên Nhật Bản giảm 0,47%, xuống còn 158,66 USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 101,87 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật giảm, đồng EUR tăng giá.

Đồng USD biến động tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi giới đầu tư theo dõi những bất ổn trong đàm phán Mỹ - Iran và kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Báo cáo JOLTS cho thấy số vị trí việc làm còn trống tại Mỹ trong tháng 9 tăng 333.000, lên 7,523 triệu, vượt dự báo 7,1 triệu, giúp đồng bạc xanh phục hồi sau khi có thời điểm giảm 0,17%. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định USD vẫn chịu áp lực từ những bất ổn về chính sách của Fed và rủi ro chính trị tại Mỹ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 4/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 1 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.630 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.399 đồng mua vào và 26.861 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 4/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 4/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 4/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 4/11/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,520-25,930 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.489-25.934 đồng/USD, đã giảm 36 đồng chiều mua vào và giảm 36 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,575-25,955 đồng/USD, giảm 15 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 4/11 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 09h06 phút không thay đổi với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.026 đồng và bán ra là 26.126 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 4/11, tăng giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,218.47-29,707.14 đồng/EUR, đã tăng 124 đồng chiều mua vào và tăng 131 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.434-29.744 đồng/EUR, đã tăng 170 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,354-29,728 đồng/EUR, đã tăng 89 đồng chiều mua vào và tăng 97 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 156.96-167.78 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm 7 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,15-168,15 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.27-168.18 đồng, giảm nhẹ chiều mua vào và giảm chiều bán so với phiên hôm qua.

Những điều cần lưu ý khi mua USD lúc này:

Ngày 4/11, đồng bạc xanh tăng nhẹ trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD tiếp tục có xu hướng hạ nhiệt, khối ngân hàng giá USD giảm nhẹ, trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá.

Diễn biến tiền tệ những ngày qua cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động bởi cung – cầu ngoại tệ trong nước, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp cũng như hoạt động xuất nhập khẩu. Do đó, USD thế giới tăng hay giảm không đồng nghĩa tỷ giá trong nước sẽ biến động cùng chiều. Trong bối cảnh này, người mua cần giữ tâm lý thận trọng, tránh quyết định theo những biến động nhất thời của thị trường.

Đối với những người có nhu cầu mua USD phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, cần chủ động tính toán số tiền thực tế và thời điểm sử dụng. Trường hợp chưa cần dùng ngay toàn bộ số ngoại tệ, người mua có thể cân nhắc chia nhỏ các lần giao dịch nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá. Bên cạnh đó, việc tham khảo và so sánh giá bán USD tại các ngân hàng cũng giúp lựa chọn được thời điểm mua hợp lý hơn.

Riêng với những nhà đầu tư kỳ vọng kiếm lời từ việc mua USD, cần thận trọng trước khi quyết định xuống tiền. Bởi nếu mua vào ở vùng giá cao trong khi tỷ giá trong nước không tiếp tục đi lên, biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp, thậm chí có thể phát sinh thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD hôm nay 3/11: Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu, mua Đô chợ đen chênh với khối ngân hàng bao nhiêu giá? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 3/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.