SUV hybrid ngang cỡ Mazda CX-5 giá 410 triệu đồng, hứa hẹn cải thiện khả năng đáp ứng chân ga khi vận hành bằng điện đáng trải nghiệm

SUV Toyota giá 190 triệu đồng trang bị công nghệ ADAS cấp độ 2, camera 360, tiêu thụ xăng 4L/100km GĐXH - SUV Toyota Glanza 2026 được nâng cấp tiện nghi, bổ sung công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến và mở rộng lựa chọn truyền động, tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc cỡ A.

SUV hybrid tiêu thụ 3,15 lít/100 km

Geely Galaxy Starship 7 Premium Edition 2026

Geely Galaxy Starship 7 Premium Edition 2026 vừa ra mắt tại Trung Quốc.

Tạp chí công nghệ Techz, về ngoại hình, Galaxy Starship 7 Premium Edition duy trì thiết kế hiện hành với những đường nét tối giản. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt kín, dải đèn LED ban ngày đặt phía trên và cụm đèn pha tách rời bên dưới. Cách bố trí này tạo thành hình chữ X ở mặt trước, giúp chiếc SUV có diện mạo riêng. Phía sau là cụm đèn hậu LED liền mạch cùng cản sau gọn gàng, hệ thống ống xả được giấu kín để tổng thể trông thanh thoát hơn.

Xe có kích thước dài 4.740 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm. Hệ số cản gió được công bố ở mức 0,278, cho thấy thiết kế thân xe chú trọng đến hiệu quả khí động học. Đặt cạnh Mazda CX-5 đang bán tại Việt Nam với chiều dài 4.590 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm, Galaxy Starship 7 lớn hơn về cả chiều dài tổng thể lẫn trục cơ sở. Hyundai Tucson có chiều dài 4.640 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm, gần tương đương mẫu xe Geely ở thông số trục cơ sở. Những khác biệt này phần nào cho thấy Galaxy Starship 7 hướng đến không gian cabin rộng rãi trong nhóm SUV gia đình.

Galaxy Starship 7 Premium Edition duy trì thiết kế hiện hành với những đường nét tối giản.

Bên trong, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch chạy hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto, bảng đồng hồ LCD toàn phần và hệ thống âm thanh 6 loa. Ghế lái chỉnh điện, kính chắn gió được nhà sản xuất mô tả có khả năng hiển thị trong suốt 540 độ cũng nằm trong danh sách trang bị. Điểm nâng cấp đáng chú ý của bản Premium Edition so với bản Starter Edition là cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở, giúp cabin đón thêm ánh sáng tự nhiên.

Nếu Mazda CX-5 chú trọng cách bố trí khoang lái hướng đến người điều khiển, còn Hyundai Tucson mang đến nhiều lựa chọn trang bị theo phiên bản, Galaxy Starship 7 tạo khác biệt bằng hệ thống giải trí Flyme Auto và cấu hình PHEV.

Galaxy Starship 7 tạo khác biệt bằng hệ thống giải trí Flyme Auto và cấu hình PHEV.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống truyền động. Galaxy Starship 7 Premium Edition sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, công suất tối đa 111 mã lực, kết hợp mô-tơ điện có công suất 238 mã lực. So với cấu hình trước đó sử dụng mô-tơ điện 218 mã lực, mức công suất mới được nâng thêm 20 mã lực, hứa hẹn cải thiện khả năng đáp ứng chân ga khi xe vận hành bằng điện.

Galaxy Starship 7 Premium Edition sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên dung tích 1.5L

Bộ pin dung lượng 19,09 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa 130 km theo chu trình CLTC. Với những hành trình ngắn hằng ngày, người dùng có thể tận dụng chế độ chạy điện nếu thường xuyên sạc pin. Khi pin cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 3,15 lít/100 km, một thô.

Giá SUV hybrid Geely Galaxy Starship 7 Premium Edition 2026

Geely Galaxy Starship 7 Premium Edition 2026 vừa ra mắt tại Trung Quốc với giá 105.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 410 triệu đồng. Mẫu SUV sử dụng hệ thống truyền động hybrid cắm sạc (PHEV), kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và tăng khả năng vận hành thuần điện.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



