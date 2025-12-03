Giá vàng hôm nay 3/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn chịu áp lực kép sau khi lập đỉnh cao lịch sử, ở mức 154-155 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 3/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,8-154,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153,3-154,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay ít biến động.
Sáng 3/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150,3-152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay cũng giữ nguyên mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong nước, thị trường vàng chịu áp lực từ giá vàng thế giới suy giảm trên thị trường châu Á và châu Âu và tỷ giá USD/VND hạ nhiệt.
Như vậy, thị trường vàng trong nước đang chịu áp lực kép (giá thế giới giảm và tỷ giá hạ nhiệt), nhưng mức điều chỉnh vẫn hạn chế.
Trong nước, giá vàng điều chỉnh giảm khoảng 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 2/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 150,3-152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 8h44' ngày 3/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.214,6 USD/ounce, tăng 7,6 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 3/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 135,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h30 ngày 2/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.207 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.238 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 2/12 cao hơn khoảng 60,3% (tương đương tăng 1.582 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 2/12.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 2/12 (giờ Việt Nam) giảm 26 USD (tương đương giảm 0,6%) xuống 4.207 USD/ounce. Trước đó, vàng có lúc xuống tới 4.180 USD/ounce nhưng sức cầu bắt đáy đã kéo giá mặt hàng này lên.
