Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới 9%
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Trong vòng chưa đầy 3 tháng gần đây, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã công bố 5 đợt phát hành chứng chỉ huy động tiền gửi, với tổng mệnh giá phát hành lên tới 7.000 tỷ đồng.
Thông báo về việc phát hành chứng chỉ tiền gửi mới nhất (đợt 5), diễn ra từ 29/11/2025 đến 28/2/2026, Nam A Bank đặt mục tiêu huy động 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, mệnh giá phát hành 10 triệu đồng/chứng chỉ.
Đáng chú ý, lãi suất huy động vốn trong lần phát hành này đã tăng lên mức 6,8%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 6,9%/năm với kỳ hạn 9 tháng. Đây là mức lãi suất tiền gửi vào cuối kỳ của chứng chỉ tiền gửi.
Trường hợp khách hàng muốn thanh toán trước hạn, lãi suất sẽ được tính theo lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm khách hàng thanh toán, tương đương mức lãi suất ngân hàng 0,5%/năm do Nam A Bank đang niêm yết.
So với mức lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi đợt 4 (tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, thời gian huy động từ 4/11/2025-4/2/2026), lãi suất đợt 5 đã tăng 0,3%/năm chỉ trong vài ngày.
Cụ thể, lãi suất chứng chỉ tiền gửi đợt 4 tại Nam A Bank lần lượt là: Kỳ hạn 6 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 12 và 15 tháng là 6,7%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,8%/năm, áp dụng cho trường hợp khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.
So với mức lãi suất của đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi lần 3 (mệnh giá 1.000 tỷ đồng, phát hành từ 29/10/2025-29/1/2026), có thể thấy nhà băng này đẩy lãi suất huy động lên rất cao.
Cụ thể, dù chứng chỉ tiền gửi đợt 3 có kỳ hạn lên tới 6 năm nhưng lãi suất được áp dụng bằng với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng thông thường (6,5%/năm) + (cộng) biên độ 1%/năm, tương đương mức lãi suất huy động 7,5%/năm.
Đáng lưu ý, chứng chỉ tiền gửi này có kỳ hạn lên tới 6 năm, điều chỉnh lãi suất theo định kỳ 6 tháng/lần.
Nam A Bank áp dụng kỳ hạn và cách tính lãi suất tương tự cho đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi đầu tiên (tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, từ 13/9-13/12/2025).
Còn tại thông báo huy động chứng chỉ tiền gửi đợt 2 (tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, từ 20/10/2024-20/1/2026), Nam A Bank áp dụng lãi suất với các kỳ hạn, trả lãi cuối kỳ như sau: Kỳ hạn 6 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 18 tháng là 6,7%/năm.
Trong khi đó, tại đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi đợt 1, ngoài lãi suất và kỳ hạn tương tự đợt 3, Nam A Bank ra điều kiện khách hàng phải duy trì một khoản tiền gửi không kỳ hạn tối thiểu bằng 5% mệnh giá chứng chỉ muốn mua và giữ liên tục trong 6 tháng.
Tuy nhiên, điều kiện này hoàn toàn biến mất trong 4 đợt thông báo phát hành chứng chỉ tiền gửi còn lại của Nam A Bank.
|BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 2/12/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2,4
|2,8
|3,9
|3,9
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,2
|6,25
|6,3
|6,5
|BAOVIETBANK
|4,5
|4,65
|5,65
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|4,3
|4,5
|5,3
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,9
|3,9
|5,3
|5,1
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,9
|4,2
|5,6
|5,6
|5,65
|5,65
|MB
|4,5
|4,65
|5,3
|5,3
|5,35
|5,5
|MBV
|4,6
|4,75
|5,7
|5,7
|6
|6
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,3
|4,5
|5,75
|5,75
|5,8
|5,7
|OCB
|4,45
|4,5
|5,45
|5,45
|5,55
|6
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,8
|4,1
|5
|5,2
|5,6
|6,3
|SACOMBANK
|4
|4,2
|5
|5,1
|5,3
|5,5
|SAIGONBANK
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|4,1
|4,15
|5,2
|5,3
|5,4
|5,6
|TECHCOMBANK
|3,95
|4,75
|5,65
|5,15
|5,75
|5,25
|TPBANK
|3,9
|4,2
|5,1
|5,3
|5,5
|5,7
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|6,2
|5,45
|6,2
|6,2
|VIB
|4
|4,75
|5
|5
|5,5
|5,5
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,1
|6,2
|6,3
|6,4
|VPBANK
|4,4
|4,75
|5,6
|5,6
|5,8
|5,8
Theo biểu lãi suất huy động hiện hành của Nam A Bank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy được niêm yết cao nhất là 5,7%/năm; tiền gửi trực tuyến, lãi suất tiền gửi cao nhất là 5,9%/năm đều áp dụng cho kỳ hạn 18-36 tháng lĩnh lãi cuối kỳ.
Tuy nhiên, Nam A Bank mới đây cũng triển khai chính sách "lãi suất đặc biệt" 6,5%/năm dành cho khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới 9%
Khảo sát gần 30 ngân hàng trong hệ thống, lãi suất PVcomBank đang dẫn đầu thị trường kỳ hạn 13 tháng khi niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất ở mức 9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm đại chúng. Tuy nhiên, chỉ áp dụng gửi tiết kiệm tại quầy cho số dư tiền gửi mở mới từ 2.000 tỉ đồng trở lên.
Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất ở mức 5,5%/năm khi khách hàng gửi tiền truyền thống. Khách hàng gửi tiền online nhận lãi suất 5,8%.
HDBank áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 300 tỉ đồng. Khi khách hàng gửi tại quầy, ở điều kiện thường chỉ nhận lãi suất 5,9%/năm. Nếu gửi online, khách hàng nhận lãi suất 6%/năm.
Ở điều kiện thường, một số ngân hàng có lãi suất cao kỳ hạn 13 tháng có thể kể đến như: Cake by VPBank, BacABank, Vikki Bank...
Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao nhất ở mức 6,5% khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng này đang niêm yết cao nhất, được áp dụng từ kỳ hạn 6 - 36 tháng.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,4%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Ở những kỳ hạn khác, khách hàng niêm yết lãi suất ở mức 0,5-6,4%/năm.
BacABank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,4%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm điện tử, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BacABank niêm yết mức lãi suất cao nhất ngân hàng này đang áp dụng là 6,5% ở kỳ hạn 18-36 tháng.
Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng 13 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?
Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:
Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi
Ví dụ, bạn gửi 1 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 6,4%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
1 tỉ đồng x 6,4%/12 x 13 = 69,33 triệu đồng.
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn.
