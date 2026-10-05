Giá vàng hôm nay 5/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (5/10), giá vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào cuối tuần qua, giao dịch ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức kết cuối tuần qua, giao dịch ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, lên mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chốt tuần trước (3/10), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn DOJI được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Tới 7h ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.142,9 USD/ounce (mua vào) và 4.144,9 USD/ounce (bán ra), tăng 1,9 USD/ounce, tương đương 0,05% so với mức tham chiếu.

Ngay sau khi bước vào tuần giao dịch mới, giá vàng biến động khá mạnh. Có thời điểm kim loại quý giảm xuống quanh 4.132 USD/ounce, sau đó bật tăng lên gần 4.149 USD/ounce. Giá hiện dao động quanh vùng 4.143 USD/ounce. Dữ liệu cập nhật của Kitco cũng ghi nhận biên độ phiên từ khoảng 4.132-4.149 USD/ounce.

Vàng bước vào tuần mới sau một tuần giảm khá mạnh. Hợp đồng vàng Comex kết thúc tuần trước ở 4.133,7 USD/ounce, giảm 3,59% trong tuần và là tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Giá vàng trải qua một tuần giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt gây sức ép lên kim loại quý, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở 4.277 USD/ounce, sau đó tăng nhẹ lên mức cao nhất tuần 4.280 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng khi giá dầu tăng do căng thẳng Mỹ - Iran làm dấy lên lo ngại lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài và đồng USD cùng đi lên.