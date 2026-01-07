Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu bán ra ở mức 158,8 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch 7/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 156,6-158,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,6-158,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Đầu giờ sáng 7/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong phiên 6/1, thêm khoảng một triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng 1,2-1,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 6/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC công bố ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 50 đồng lên 27.000 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục tăng. Lúc 8h44' ngày 7/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.469,7 USD/ounce, tăng 8,7 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 7/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 143,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15 ngày 6/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.461 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh mức 4.470 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 6/1 cao hơn khoảng 69,9%, tương đương tăng 1.710 USD/ounce so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 6/1.