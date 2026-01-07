Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng khoảng 1-1,5 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 7/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 156,6-158,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,6-158,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên.
Đầu giờ sáng 7/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 151,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trong phiên 6/1, thêm khoảng một triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng 1,2-1,5 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 6/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ được SJC công bố ở mức 151-154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở cả 2 chiều.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tăng 50 đồng lên 27.000 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục tăng. Lúc 8h44' ngày 7/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.469,7 USD/ounce, tăng 8,7 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 7/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 143,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tới 20h15 ngày 6/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.461 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch quanh mức 4.470 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 6/1 cao hơn khoảng 69,9%, tương đương tăng 1.710 USD/ounce so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 6/1.
