Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng chịu áp lực bán chốt lời.

Mở cửa phiên giao dịch 8/1, giá vàng miếng SJC giữ nguyên mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 156,1-158,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,1-158,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều.

Đầu giờ sáng 8/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,4-154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên giao dịch 7/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh trong phiên, nhưng chốt phiên chỉ còn giữ được mức tăng nhẹ.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 7/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 156,1-158,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 152,1-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh 120 đồng xuống 26.880 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay biến động nhẹ. Lúc 9h33' ngày 8/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.453,9 USD/ounce, tăng 3,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 8/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 142,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h15' ngày 7/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.450 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.458 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/1 cao hơn khoảng 69,5% (tương đương tăng 1.710 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 7/1.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York vào đầu phiên giao dịch 7/1 (tối 7/1 giờ Việt Nam) giảm khoảng 45 USD (-1%) xuống 4.450 USD/ounce sau khi tăng mạnh trên thị trường châu Á và châu Âu trước đó.

Vàng giảm khá mạnh khi những tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường vàng nhiều khả năng sẽ lặp lại nhịp giảm cuối tháng 12. Giá vàng tương lai hụt hơi sau khi lên ngưỡng 4.500 USD/ounce vào sáng 7/1 (giờ Việt Nam).