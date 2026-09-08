Đã có sổ hồng nhà ở xã hội nhưng chưa đủ 5 năm, có được cho thuê lại?

Đã có sổ hồng nhà ở xã hội nhưng chưa đủ 5 năm, có được cho thuê lại?

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Nhà ở xã hội là chính sách an sinh được nhiều người dân quan tâm. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, không ít trường hợp phát sinh những tình huống thực tế mà người mua băn khoăn không biết có được phép thực hiện hay không.

Có cho thuê được nhà ở xã hội đã có sổ hồng chưa đủ 5 năm - Ảnh 1.Tin sáng 25/8: Bão số 4 lại tiến sát vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, đường đi khó lường; Hà Nội tổng rà soát tình trạng chậm cấp sổ hồng chung cư

GĐXH - Bão số 4 vẫn rất khó lường, trong khi mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề ở các địa phương, đã có 2 người tử vong; Thành ủy Hà Nội yêu cầu bảo đảm lợi ích hợp pháp các bên, trước hết là quyền lợi của người dân trong cấp sổ hồng chung cư.

Đã có sổ hồng nhà ở xã hội nhưng chưa đủ 5 năm, có được cho thuê lại? - Ảnh 2.TP Hồ Chí Minh thúc đẩy cấp sổ hồng, hàng nghìn căn hộ sắp được ‘gỡ vướng’

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Đã có sổ hồng nhà ở xã hội nhưng chưa đủ 5 năm, có được cho thuê lại? - Ảnh 3.Chung cư chưa có sổ hồng vẫn được vay ngân hàng: Cơ hội lớn cho người mua nhà năm 2025

GĐXH - Ngay cả chung cư chưa có sổ hồng vẫn có thể thế chấp vay ngân hàng từ năm 2025, theo Luật Nhà ở 2023. Quy định mới mở ra cơ hội vay vốn linh hoạt cho người dân, xong cần đáp ứng nhiều điều kiện pháp lý.

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