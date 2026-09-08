Đã có sổ hồng nhà ở xã hội nhưng chưa đủ 5 năm, có được cho thuê lại?

Đẳng cấp ngang Honda CR-V, SUV cỡ C động cơ hybrid, được nâng cấp mạnh giá 780 triệu đồng trở lại Việt NamGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV cỡ C Mitsubishi Outlander thế hệ mới được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp Honda CR-V, Subaru Forester và các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Việt.
Xe máy điện giá 27,5 triệu đồng đi 200km/1 lần sạc, sở hữu tính năng tự mở yên, tìm chìa khóa thất lạc như ô tôGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện được trang bị chìa khóa thông minh, màn hình tích hợp Google Maps, khóa xe từ xa và thậm chí tự mở yên như ô tô.
Thông báo mới nhất của Honda Việt Nam tới tất cả các khách hàng mua xe máyGiá cả thị trường -
GĐXH - Khách hàng mua các dòng xe máy Honda như Vision, LEAD, Air Blade, Winner R hay ICON e: sẽ nhận ngay loạt quà tặng, voucher giá trị cùng ưu đãi trả góp hấp dẫn.
Có hộ khẩu ở Ninh Bình, có được mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh?Giá cả thị trường -
GĐXH - Một trong những thắc mắc được nhiều người lao động quan tâm hiện nay là điều kiện mua nhà ở xã hội có bắt buộc phải sinh sống hoặc làm việc tại địa phương nơi có dự án hay không?
Lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên tới 9,2%: Gửi 300 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở mức 9,2%/năm khi khách hàng gửi tiền lần đầu và được hưởng ưu đãi.
Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.121 đồng/USDGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 7/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Trải nghiệm xe ga kiểu dáng cổ điển giá chỉ 26 triệu đồng, tiệu thụ 1,98L xăng/100km, không cần bằng láiGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga sở hữu động cơ 49,5cc, yên cao 760 mm và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ 1,98 lít/100 km.
Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt giảm.
Xuất hiện SUV điện cỡ D ngập tràn công nghệ, công suất 217 mã lực giá chỉ 580 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV điện cỡ D có giá quy đổi từ khoảng 580 triệu đồng, động cơ mạnh nhất 217 mã lực và hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái.
Lý do giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, thấp nhất phân khúc sedan hạng BGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang vô cùng hấp dẫn chứng tỏ tiếp tục là một đối thủ 'nặng ký' có khả năng vượt mặt Toyota Vios và Hyundai Accent để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cỡ B nhờ giá lăn bánh hấp dẫn.