Đã có sổ hồng nhà ở xã hội nhưng chưa đủ 5 năm, có được cho thuê lại?

Tin sáng 25/8: Bão số 4 lại tiến sát vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, đường đi khó lường; Hà Nội tổng rà soát tình trạng chậm cấp sổ hồng chung cư GĐXH - Bão số 4 vẫn rất khó lường, trong khi mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề ở các địa phương, đã có 2 người tử vong; Thành ủy Hà Nội yêu cầu bảo đảm lợi ích hợp pháp các bên, trước hết là quyền lợi của người dân trong cấp sổ hồng chung cư.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy cấp sổ hồng, hàng nghìn căn hộ sắp được ‘gỡ vướng’ GĐXH - Hàng nghìn căn hộ tại TP Hồ Chí Minh đang được xem xét cấp sổ hồng, mang lại kỳ vọng lớn cho người mua nhà về quyền sở hữu hợp pháp và sự an tâm an cư.