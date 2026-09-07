Có hộ khẩu ở Ninh Bình, có được mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Danh sách 22 dự án nhà ở xã hội sẽ được kiểm tra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa GĐXH - Thanh Hóa kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm, ngăn chặn trục lợi và xử lý nghiêm sai phạm trong kinh doanh, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Nghệ An nhận hồ sơ mua 204 căn nhà ở xã hội, giá từ 24,47 triệu đồng/m² GĐXH - Sở Xây dựng Nghệ An vừa công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 204 căn nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc. Các căn hộ có diện tích từ 60,42-69,35m², giá bán dự kiến từ 24,47-26,46 triệu đồng/m².