Có hộ khẩu ở Ninh Bình, có được mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh?

Thông báo của Honda Việt Nam tới tất cả các khách hàng mua xe máyGiá cả thị trường -
GĐXH - Khách hàng mua các dòng xe máy Honda như Vision, LEAD, Air Blade, Winner R hay ICON e: sẽ nhận ngay loạt quà tặng, voucher giá trị cùng ưu đãi trả góp hấp dẫn.
Lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên tới 9,2%: Gửi 300 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?Giá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở mức 9,2%/năm khi khách hàng gửi tiền lần đầu và được hưởng ưu đãi.
Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.121 đồng/USDGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 7/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Trải nghiệm xe ga kiểu dáng cổ điển giá chỉ 26 triệu đồng, tiệu thụ 1,98L xăng/100km, không cần bằng láiGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga sở hữu động cơ 49,5cc, yên cao 760 mm và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ 1,98 lít/100 km.
Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu bao nhiêu tiền 1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt giảm.
Xuất hiện SUV điện cỡ D ngập tràn công nghệ, công suất 217 mã lực giá chỉ 580 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV điện cỡ D có giá quy đổi từ khoảng 580 triệu đồng, động cơ mạnh nhất 217 mã lực và hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái.
Lý do giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, thấp nhất phân khúc sedan hạng BGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang vô cùng hấp dẫn chứng tỏ tiếp tục là một đối thủ 'nặng ký' có khả năng vượt mặt Toyota Vios và Hyundai Accent để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cỡ B nhờ giá lăn bánh hấp dẫn.
Trải nghiệm xe máy điện giá 20 triệu đồng thiết kế cổ điển, đi tối đa 90km/lần sạcGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế retro, động cơ tối đa 1.600W, phanh đĩa hai bánh và tầm hoạt động lên tới 90 km.
Đẹp hơn SH Mode, xe ga 110cc giá 25 triệu đồng phong cách cao cấp, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 110cc đang khiến Honda Vision phải lép vế bởi thiết kế đẹp như SH Mode, giá cực rẻ chỉ 25 triệu đồng.
Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback giá chỉ 125 triệu đồng thiết kế ấn tượng, trang bị camera 360 độGiá cả thị trường -
GĐXH - Hatchback cỡ A Tata Tiago 2026 vừa hé lộ nội thất mới với loạt trang bị hiện đại, trong đó có màn hình 10,25 inch và camera 360 độ, tạo sức ép lên Hyundai Grand i10 và Kia Morning.