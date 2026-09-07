Có hộ khẩu ở Ninh Bình, có được mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh?

Có hộ khẩu ở Ninh Bình, có được mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh?

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Một trong những thắc mắc được nhiều người lao động quan tâm hiện nay là điều kiện mua nhà ở xã hội có bắt buộc phải sinh sống hoặc làm việc tại địa phương nơi có dự án hay không?

Có hộ khẩu ở Ninh Bình, có được mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh? - Ảnh 1.Danh sách 22 dự án nhà ở xã hội sẽ được kiểm tra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

GĐXH - Thanh Hóa kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm, ngăn chặn trục lợi và xử lý nghiêm sai phạm trong kinh doanh, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Có hộ khẩu ở Ninh Bình, có được mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh? - Ảnh 2.Nghệ An nhận hồ sơ mua 204 căn nhà ở xã hội, giá từ 24,47 triệu đồng/m²

GĐXH - Sở Xây dựng Nghệ An vừa công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua 204 căn nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc. Các căn hộ có diện tích từ 60,42-69,35m², giá bán dự kiến từ 24,47-26,46 triệu đồng/m².

Có hộ khẩu ở Ninh Bình, có được mua nhà ở xã hội tại Bắc Ninh? - Ảnh 3.Bộ Xây dựng hướng dẫn cách tính số căn hộ ưu tiên khi mua nhà ở xã hội

GĐXH - Hiện nay, theo Bộ Xây dựng nhóm đối tượng ưu tiên bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người tái định cư, nữ giới, khi mua nhà ở xã hội sẽ có cách tính số căn hộ ưu tiên riêng.

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