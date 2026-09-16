Huyền thoại xe số Honda Dream 2027 màu xanh lục bảo sang hơn hẳn Future có giá bao nhiêu?

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Xe số 110cc nhập từ Thái Lan giá 19 triệu đồng, thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng về Việt Nam sẽ ra sao? GĐXH - Xe số 110cc nhập khẩu gây chú ý với giá khoảng 19 triệu đồng, thiết kế gợi nhớ dòng Cub cổ điển, động cơ 109cc phun xăng điện tử cùng bộ mâm 17 inch.

Xe số Honda Dream 2027 màu xanh lục bảo sang hơn hẳn Future

Honda Dream thế hệ mới đã được N.C.X Honda

Theo Tạp chí Thời trang vàng, cách đây vài ngày, Honda Dream thế hệ mới đã được N.C.X Honda ra mắt tại thị trường Campuchia với diện mạo được làm mới theo hướng sang trọng và cao cấp hơn. Mẫu xe số huyền thoại tiếp tục duy trì động cơ 125cc phun xăng điện tử, đồng thời bổ sung hệ thống đèn LED toàn phần cùng nhiều chi tiết mạ chrome và trang trí màu vàng.

Dream từ lâu đã trở thành một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng của Honda

Honda Dream từ lâu đã trở thành một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng của Honda tại thị trường Đông Nam Á. Ở phiên bản mới, hãng tiếp tục phát triển thiết kế đặc trưng của dòng xe này nhưng tạo điểm nhấn bằng cách tinh chỉnh các đường nét thân xe, họa tiết trang trí và logo Dream.

N.C.X Honda, thiết kế mới lấy cảm hứng từ họa tiết sọc đặc trưng của dòng Dream.

Theo N.C.X Honda, thiết kế mới lấy cảm hứng từ họa tiết sọc đặc trưng của dòng Dream. Màu xanh Emerald Green đóng vai trò chủ đạo, kết hợp với các chi tiết Platinum và Gold nhằm tạo diện mạo sang trọng và khác biệt hơn. Logo Dream cùng các họa tiết trên thân xe cũng được thiết kế lại, trong đó nhiều chi tiết sử dụng tông màu vàng tạo điểm nhấn.





Đáng chú ý nhất trên Honda Dream mới là cụm đèn pha LED toàn phần.

Đáng chú ý nhất trên Honda Dream mới là cụm đèn pha LED toàn phần. Hệ thống này được tích hợp chức năng AHO (Automatic Headlight-On), kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày, giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi vận hành trên đường. Đây cũng là một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất so với hình ảnh truyền thống của Honda Dream.

Không chỉ tập trung vào phần đầu xe, Honda còn bổ sung hàng loạt chi tiết mang tính trang trí. Ống xả được mạ chrome và tích hợp logo Dream, trong khi cần khởi động cũng được hoàn thiện dạng chrome. Cụm bàn đạp phanh và một số chi tiết khác được chăm chút nhằm tạo cảm giác cao cấp hơn cho mẫu xe số phổ thông.

Honda Dream mới tiếp tục sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn

Honda Dream mới tiếp tục sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, OHC, làm mát bằng không khí, dung tích 123,94 cc. Động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, đi kèm hệ thống đánh lửa transistor toàn phần. Xe sử dụng hộp số với bộ ly hợp ướt nhiều đĩa và truyền động cuối bằng xích.

Theo thông số được N.C.X Honda công bố, động cơ có đường kính xi-lanh 50 mm và hành trình piston 63,121 mm, tỷ số nén 10,0:1. Xe được trang bị cả đề điện và cần đạp truyền thống, phù hợp với đặc trưng của dòng Honda Dream.

Về kích thước, Honda Dream mới có chiều dài 1.868 mm, rộng 697 mm và cao 1.051 mm, chiều dài cơ sở 1.200 mm. Xe có khối lượng 98 kg, khoảng sáng gầm 134 mm và chiều cao yên 751 mm. Bình xăng có dung tích 4 lít.

Mẫu xe sử dụng bộ vành nan hoa 17 inch với lốp trước kích thước 60/100-17 và lốp sau 70/100-17. Hệ thống treo phía trước dạng ống lồng, phía sau sử dụng giảm xóc đôi. Cả phanh trước và sau đều là loại cơ khí tang trống.

Với sự kết hợp giữa thiết kế được nâng cấp, hệ thống đèn LED hiện đại và động cơ 125cc phun xăng điện tử, Honda Dream thế hệ mới tiếp tục duy trì công thức quen thuộc của dòng xe số này nhưng bổ sung thêm những yếu tố hướng đến sự cao cấp và hiện đại.

Giá xe số Honda Dream 125 Emerald 2027

Theo Tạp chí Người đưa tin, Honda Dream 125 2027 đã chính thức có mặt tại đại lý và được mở bán với 3 màu sắc gồm Masterpiece Black (Đen); Pride Red (Đỏ) và Artistry Gray (Xám). Mức giá được thấp nhất nhất được ghi nhận tại đại lý chỉ từ 2.700 USD (khoảng 70 triệu đồng).

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.