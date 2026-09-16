Xuất hiện xe máy điện giá 40 triệu đồng sang hơn SH Mode, trang bị đèn LED, màn TFT 5 inch khủng

Xuất hiện xe máy điện đi tới 100km/lần sạc, thiết kế có gu giá 78 triệu đồng GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đen - xanh đặc trưng, pin dung lượng hơn 4 kWh, tầm hoạt động tới 110km.

Xe máy điện sang hơn SH Mode, trang bị đèn LED, màn TFT 5 inch khủng

C12 MaxR

BGauss vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga điện mới mang tên C12 MaxR tại thị trường Ấn Độ.

Theo công bố từ hãng BGauss, về thiết kế, C12 MaxR không chạy theo phong cách thể thao quá mạnh mẽ mà hướng đến sự thực dụng và tiện nghi cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Tổng thể xe mang dáng dấp của một mẫu scooter điện truyền thống dành cho gia đình, với các đường nét khá vuông vức. Phần đầu nổi bật bởi cụm đèn pha LED projector, trong khi gương chiếu hậu có kích thước lớn và được hoàn thiện bằng chi tiết mạ chrome.

C12 MaxR không chạy theo phong cách thể thao quá mạnh mẽ

Một trong những điểm đáng chú ý trên BGauss C12 MaxR là không gian sử dụng rộng rãi. Sàn để chân có kích thước lớn, thuận tiện để mang theo túi xách hoặc các vật dụng mua sắm hằng ngày. Yên xe cũng được thiết kế khá rộng, hướng đến sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách phía sau. Phần đuôi xe sử dụng đèn hậu LED, đi kèm tay dắt sau có thiết kế chắc chắn.

Một trong những điểm đáng chú ý trên BGauss C12 MaxR là không gian sử dụng rộng rãi.

BGauss cung cấp cho C12 MaxR ba lựa chọn phối màu gồm Sparkling Wine kết hợp Champagne Gold, Terra Green kết hợp Champagne Gold và Pearl White phối Satin Black.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe tay ga điện này là bộ pin LFP dung lượng 3,8 kWh

Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe tay ga điện này là bộ pin LFP dung lượng 3,8 kWh, kết hợp với động cơ đặt lệch bên hông có công suất cực đại 4,2 kW. Theo công bố của BGauss, C12 MaxR có thể di chuyển tối đa 178 km sau mỗi lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm IDC của Ấn Độ, đồng thời đạt tốc độ tối đa 75 km/h.

Xe được trang bị ba chế độ lái gồm Eco, Ride và Sport. Trong đó, chế độ Eco giới hạn tốc độ ở mức 45 km/h để ưu tiên khả năng tiết kiệm năng lượng. Chế độ Ride cho phép xe đạt tốc độ tối đa 60 km/h, trong khi Sport mở khóa toàn bộ hiệu suất với tốc độ tối đa 75 km/h. Khả năng tăng tốc từ 0-40 km/h được hãng công bố đạt 5,3 giây.

Xe được trang bị ba chế độ lái gồm Eco, Ride và Sport.

BGauss C12 MaxR sử dụng pin cố định và đi kèm bộ sạc tiêu chuẩn công suất 750 W. Thời gian sạc từ 0-80% được công bố ở mức 3 giờ 50 phút, trong khi sạc đầy pin mất khoảng 5 giờ 15 phút. Cổng sạc được bố trí ở khu vực yếm trước nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn khi sạc xe.

Về khung gầm, C12 MaxR sử dụng bộ mâm 12 inch đi cùng lốp không săm. Xe có chiều cao yên 768 mm, trọng lượng 126 kg và khoảng sáng gầm 160 mm. Những thông số này giúp mẫu scooter điện có khả năng tiếp cận tương đối dễ dàng với nhiều nhóm người dùng, đồng thời thuận tiện hơn khi di chuyển trên những đoạn đường có gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau, tuy nhiên xe không được trang bị ABS. Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc đặt lệch có khả năng điều chỉnh tải trước với 5 cấp độ.

Đúng với định hướng trở thành một mẫu xe dành cho gia đình, BGauss trang bị cho C12 MaxR khá nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng thường ngày. Xe sở hữu màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, dẫn đường từng chặng và thay đổi giao diện hiển thị. Bên cạnh đó là cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, tích hợp bốn ngăn nhỏ để sắp xếp vật dụng cá nhân cùng đèn chiếu sáng hỗ trợ sử dụng trong điều kiện thiếu sáng.

C12 MaxR còn được trang bị chế độ lùi, giúp người dùng dễ dàng đưa xe ra vào bãi đỗ, cùng tính năng ga tự động Cruise Mode và cổng sạc USB Type-C. Các công nghệ khác gồm Parental Lock, SecureLock, nút SOS, chức năng ngắt động cơ khi hạ chân chống nghiêng, FallSense, hệ thống chẩn đoán tình trạng xe và khả năng kết nối với DigiLocker.

Đáng chú ý, C12 MaxR được phát triển trên nền tảng mô-đun, cho phép BGauss tính đến khả năng nâng cấp sản phẩm trong tương lai. Hãng cũng cung cấp chế độ bảo hành mở rộng lên tới 3 năm hoặc 50.000 km.

Giá xe máy điện C12 MaxR

Với mức giá khởi điểm 145.999 rupee (khoảng 40 triệu đồng), C12 MaxR hiện là mẫu xe có giá bán cao nhất trong danh mục sản phẩm của thương hiệu này, đồng thời được định vị ở phân khúc xe tay ga điện cao cấp dành cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Với mức giá thuộc nhóm cao trong danh mục sản phẩm của BGauss, C12 MaxR được đưa vào phân khúc xe tay ga điện cao cấp dành cho gia đình đang phát triển nhanh tại Ấn Độ. Theo Tạp chí An ninh tiền tệ, mẫu xe sẽ phải cạnh tranh với những sản phẩm mới trong cùng phân khúc như Ather Konarc và Simple Wave.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.



