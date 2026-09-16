Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm tiếp bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm so với chốt phiên ngày hôm qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Vào lúc 9h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức kết của phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, lên mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong nước, phiên giao dịch ngày 15/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ so với phiên liền trước.
Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tính Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng 16/9 tiếp tục chịu áp lực khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Khoảng 7h sáng 16/9 (giờ Việt Nam), theo bảng giá Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.280,8 USD/ounce (mua vào) và 4.282,8 USD/ounce (bán ra). So với phiên trước, vàng giảm 12,1 USD/ounce, tương đương 0,28%.
Trong phiên, giá kim loại quý biến động khá mạnh. Biểu đồ Kitco cho thấy vàng có lúc lên khoảng 4.356 USD/ounce, sau đó lao dốc, chạm vùng thấp nhất khoảng 4.253 USD/ounce. Cuối phiên, giá phục hồi nhưng vẫn chưa lấy lại vùng 4.300 USD/ounce.