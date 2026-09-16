Cạnh tranh Honda Lead, xe ga 125cc giá 44,8 triệu đồng bình xăng 6,9 lít, phanh ABS về Việt Nam có giá bao nhiêu?

Rẻ hơn SH, xe ga 150cc của Honda trang bị camera hành trình và ra-đa ô tô giá 58 triệu đồng sẽ ra sao nếu về Việt Nam? GĐXH - Xe ga 150cc của Honda sở hữu ra-đa sóng milimét cảnh báo điểm mù, màn hình TFT 7 inch, phanh ABS 2 kênh cùng mức giá cực kỳ hấp dẫn, chiếc xe hứa hẹn sẽ tái định hình tiêu chuẩn xe đô thị.

Xe ga 125cc bình xăng 6,9 lít, phanh ABS

Yamaha Fuzzy 125

Liên doanh Jianshe Yamaha tại Trung Quốc vừa chính thức tung ra thị trường mẫu xe tay ga cỡ nhỏ Fuzzy 125.

Theo Tạp chí điện tử Doanh nghiệp Việt Nam, ngay từ cái tên Fuzzy - mang hàm nghĩa về sự giao thoa, không phân định giới hạn, hãng xe Nhật Bản đã khéo léo định hình một sản phẩm có thể tiếp cận mọi tầng lớp khách hàng.

Chiếc xe sở hữu kiểu dáng thanh thoát, không quá phô trương nhưng cũng không hề nhạt nhòa, phù hợp cho cả nam lẫn nữ, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho tới người lớn tuổi. Dù mức giá quy đổi ban đầu có thể khiến người mua đắn đo, danh tiếng về độ bền và chất lượng hoàn thiện của Yamaha vẫn là bảo chứng thép giúp mẫu xe này tự tin thu hút sự chú ý.

Nhìn từ bên ngoài, Yamaha Fuzzy 125 sở hữu tỷ lệ thân xe nhỏ gọn và những đường nét bo tròn tương tự phong cách của dòng xe CFMOTO 125AURA. Tuy nhiên, sự tinh tế được khẳng định rõ nét thông qua biểu tượng ba thanh âm thoa đặc trưng của Yamaha ngự trị trên mặt nạ trước cùng bộ tem đồ họa được trau chuốt tỉ mỉ.

Các chi tiết ghép nối dàn áo cho thấy độ hoàn thiện cao, triệt tiêu hiện tượng rung lắc hay phát ra tiếng kêu ọp ẹp khi di chuyển qua các đoạn đường xấu. Để phục vụ việc đi lại thường nhật trong các con ngõ chật hẹp, xe sở hữu chiều cao yên chỉ 765 mm, giúp những người có vóc dáng khiêm tốn dễ dàng chống chân và giữ thăng bằng.

Sàn để chân được làm phẳng hoàn toàn, rất tiện lợi cho việc chở đồ đạc hoặc túi xách đi chợ. Dẫu vậy, vì ưu tiên thiết kế trục cơ sở ngắn để xe linh hoạt quay đầu trong phố, khu vực sàn xe hầu như không có vị trí vát nghiêng để gác chân về phía trước. Người lái có thể cảm thấy hơi gò bó phần đầu gối nếu phải di chuyển liên tục trên các hành trình dài.

Yamaha Fuzzy 125 dùng chung nền tảng động cơ với Xingying 125.

Về mặt cơ khí, Yamaha Fuzzy 125 dùng chung nền tảng động cơ với Xingying 125. Khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 cc, trục cam đơn SOHC 2 van, làm mát bằng không khí, có tỷ số nén 10,2:1, sản sinh công suất tối đa 6,1 kW (tương đương khoảng 8,2 mã lực) và tốc độ thiết kế đạt 92 km/h.

Với những ai đam mê tốc độ, thông số 6,1 kW có thể chưa thực sự gây phấn khích. Tuy nhiên, dưới góc độ thực dụng của một chiếc xe máy đi phố hàng ngày, cỗ máy này được lập trình để tối ưu sự êm ái ở dải tua đầu, giúp xe lướt đi nhẹ nhàng sau mỗi lần dừng đèn đỏ mà không bị giật cục.

Điểm mạnh truyền thống của động cơ Yamaha nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, độ rung động thấp và tính bền bỉ nồi đồng cối đá, cho phép người dùng yên tâm cày ải qua nhiều năm tháng mà chi phí bảo dưỡng định kỳ vẫn ở mức vô cùng bình dân.

Điểm sáng đắt giá nhất giúp Fuzzy 125 tạo ra sự khác biệt vượt trội chính là sự thay đổi mang tính cách mạng ở bình nhiên liệu.

Điểm sáng đắt giá nhất giúp Fuzzy 125 tạo ra sự khác biệt vượt trội chính là sự thay đổi mang tính cách mạng ở bình nhiên liệu. Lâu nay, người dùng các dòng xe ga cỡ nhỏ thường phiền lòng vì dung tích bình xăng chỉ dao động quanh mức 5,0 đến 5,7 lít, buộc phải ghé trạm xăng liên tục nếu đi làm xa. Yamaha đã giải quyết triệt để bài toán này khi nâng dung tích bình chứa của Fuzzy 125 lên tới 6,9 lít - con số dẫn đầu phân khúc xe ga 125 cc của Nhật Bản. Không những thế, bình xăng được dời hẳn lên phía trước với nắp tiếp nhiên liệu nằm ngay bên trái yếm xe. Người lái chỉ việc cắm chìa mở nắp và nạp nhiên liệu mà không cần phải bước xuống xe hay lật mở yên, mang lại sự tiện lợi và kín đáo tối đa cho phái nữ khi diện váy đầm hoặc khi đang chằng buộc đồ đạc cồng kềnh phía sau.

Trang bị an toàn cũng là vũ khí lợi hại của tân binh này.

Bên cạnh tính kinh tế, trang bị an toàn cũng là vũ khí lợi hại của tân binh này. Xe được lắp đặt cùm phanh đĩa thủy lực hai piston ở bánh trước kết hợp cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Trang bị ABS giúp ngăn ngừa hiện tượng khóa cứng bánh trước khi phanh gấp trong tình huống bất ngờ, đặc biệt hữu ích trên các bề mặt đường ướt mưa hay dính cát mịn trơn trượt.

Hệ thống treo và phanh sau vẫn giữ kết cấu đơn giản gồm giảm xóc đơn monoshock lệch bên và phanh tang trống phía sau.

Dù vậy, hệ thống treo và phanh sau vẫn giữ kết cấu đơn giản gồm giảm xóc đơn monoshock lệch bên và phanh tang trống phía sau. Việc vẫn sử dụng phanh đùm ở bánh sau được xem là điểm trừ nhỏ khiến khả năng hãm tốc tổng thể chưa thực sự toàn diện. Nếu nhà sản xuất nâng cấp thêm phanh đĩa sau hoặc trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giá trị sử dụng của chiếc xe sẽ còn thuyết phục hơn nữa.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fuzzy 125

Thông tin từ Đời sống và Pháp luật, xe ga 125cc Yamaha Fuzzy 125 với mức giá niêm yết 11.580 Nhân dân tệ. Theo tỷ giá ngoại tệ hiện thời, con số này tương đương khoảng 44,8 triệu đồng, ngang ngửa với bản tiêu chuẩn của người anh em Xingying 125 và cao hơn mẫu xe cùng nhà máy CFMOTO 125AURA khoảng 1.900 Nhân dân tệ.

Đặt giả thuyết nếu các đơn vị kinh doanh xe máy tư nhân nhập khẩu Yamaha Fuzzy 125 về Việt Nam, thị trường chắc chắn sẽ chứng kiến một màn đối đầu nảy lửa. Người tiêu dùng Việt Nam luôn chuộng các mẫu xe giàu công nghệ và sở hữu độ tiện dụng cao. Những điểm mạnh như bình xăng lớn 6,9 lít đặt phía trước, phanh ABS chống trượt cùng sàn để chân phẳng là các tiêu chí đánh trúng tâm lý của nhóm khách hàng gia đình và nữ giới, tương tự như sức hút của Honda Lead hay Yamaha Grande.

Tuy nhiên, khi nhập khẩu nguyên chiếc, mức giá sau khi gánh thuế tiêu thụ đặc biệt và chi phí logistics có thể bị đội lên ngưỡng 55 đến 65 triệu đồng. Ở tầm giá này, Fuzzy 125 sẽ vấp phải rào cản cực lớn từ Honda Lead 125 hay Yamaha Grande chính hãng - những mẫu xe vốn đã có cốp chứa đồ khổng lồ, động cơ êm ái cùng hệ thống đại lý bảo hành phủ kín toàn quốc.

Thêm vào đó, tâm lý chuộng xe chính hãng và nỗi lo ngại về nguồn linh kiện thay thế đắt đỏ của xe nhập khẩu sẽ là bài toán cân não đối với bất kỳ khách hàng nào muốn sở hữu chiếc xe này.