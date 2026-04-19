Giá vàng trong nước ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau khi giảm liên tiếp vào đầu tuần

Thị trường vàng trong nước tuần qua chứng kiến sự biến động nhẹ với xu hướng chủ đạo là phục hồi dần về cuối tuần.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (13/4), giá vàng miếng SJC bất ngờ được điều chỉnh giảm mạnh khoảng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần trước đó, lùi về mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây cũng là mức giá thấp nhất ghi nhận trong tuần qua.

Tuy nhiên, cho tới sáng nay, 19/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở quanh mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty vàng giao dịch 168 triệu đồng/lượng mua vào, 171-171,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau nhịp giảm đầu tuần.

Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn cũng giãn rộng lên tới 3,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm tuần thứ 2 liên tiếp.

Diễn biến của giá vàng trong nước ngược với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tuần qua diễn biến giằng co nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực. Đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.676 USD/ounce, sau đó nhanh chóng phục hồi và duy trì xu hướng đi lên. Giá vàng vượt 4.700 USD/ounce và tiếp tục leo lên 4.790 USD/ounce trong phiên châu Á ngày thứ Ba.

Đà tăng tiếp diễn khi giá vượt mốc 4.800 USD/ounce trong phiên Mỹ và thiết lập đỉnh giữa tuần trên 4.850 USD/ounce. Sau đó, vàng bước vào giai đoạn tích lũy, dao động chủ yếu trong vùng 4.790–4.835 USD/ounce trong hai phiên giữa tuần.

Biến động mạnh nhất diễn ra vào phiên cuối tuần, khi thông tin tích cực liên quan căng thẳng Trung Đông, đặc biệt việc eo biển Hormuz được mở lại sau thỏa thuận ngừng bắn, đã thúc đẩy giá vàng bật tăng mạnh từ vùng 4.786 USD/ounce lên trên 4.890 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vàng không thể chinh phục mốc tâm lý 4.900 USD/ounce khi lực chốt lời xuất hiện mạnh vào cuối phiên. Kết tuần, giá vàng giao ngay lùi về 4.829 USD/ounce.

Khi căng thẳng Trung Đông tạm lắng, thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm trở lại các dữ liệu kinh tế có thể định hình kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).