Giả vờ mù suốt 50 năm để trục lợi tiền an sinh
Một người đàn ông ở Italy bị buộc tội giả vờ mù suốt hơn 50 năm để trục lợi, thu về hơn 30 tỷ đồng tiền trợ cấp khuyết tật.
Một người đàn ông 70 tuổi ở tỉnh Vincenza, Italy vừa bị cáo buộc nhận sai quy định hơn 1,16 triệu USD (khoảng 30,4 tỷ đồng) tiền trợ cấp dành cho người mù trong suốt 53 năm, tuy nhiên cảnh sát chưa tiết lộ danh tính cụ thể.
Người này được cơ quan chức năng xác định là mù hoàn toàn từ 50 năm trước, sau một tai nạn lao động. Kể từ đó, ông ta được hưởng chính sách an sinh cho người khuyết tật để trục lợi trong suốt nhiều năm.
Tuy nhiên mới đây, khi cảnh sát tài chính thuộc Bộ Tư lệnh tỉnh Vicenza tiến hành đối chiếu dữ liệu, một số điểm nghi vấn dần xuất hiện. Cảnh sát quyết định theo dõi và bí mật quay phim người đàn ông này. Sau đó, họ bắt quả tang ông ta đang làm vườn với các dụng cụ nguy hiểm và cẩn thận kiểm tra nông sản tại chợ trước khi mua.
Các sĩ quan theo dõi trong hơn hai tháng, thu thập đủ bằng chứng cho thấy người đàn ông không hề bị mù. Trong các cuộn băng ghi hình, kẻ giả mù di chuyển dễ dàng khắp thành phố, tự mình đi chợ, dễ dàng mua hàng và thanh toán bằng tiền mặt mà không cần bất kỳ ai trợ giúp.
Sau cuộc điều tra, cảnh sát tài chính đã thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền và đình chỉ ngay lập tức tất cả các khoản phúc lợi cũng an sinh xã hội. Họ cũng ra lệnh kiểm toán thuế, dẫn đến việc đánh thuế hơn 230.000USD (khoảng 6 tỷ đồng) tiền thu lợi bất chính.
Số tiền trên tương đương với khoản trợ cấp mà bị cáo đã nhận sai quy định trong 5 năm gần nhất. Văn phòng công tố cũng đã ra lệnh truy tố người đàn ông giả mù 70 tuổi này vì tội gian lận.
Trước đó vào năm 2021, truyền thông quốc tế cũng đưa tin về một vụ việc gây chấn động tương tự tại Pháp, một người đàn ông 52 tuổi ở thành phố Montpellier giả vờ mù suốt 17 năm để nhận các khoản trợ cấp khuyết tật và các phúc lợi khác, bao gồm cả quyền sử dụng bãi đậu xe dành cho người khuyết tật.
Tuy nhiên, mọi việc bị phanh phui khi cảnh sát theo dõi và ghi lại được hình ảnh ông ta lái xe máy trong thành phố, tự mình đi mua sắm một cách bình thường, thậm chí là sử dụng điện thoại thông minh một cách thành thạo. Ước tính, tổng số tiền trợ cấp mà người đàn ông này đã trục lợi từ quỹ nhà nước Pháp lên đến hàng trăm nghìn euro.
Các vụ việc trên một lần nữa tạo ra câu hỏi về những lỗ hổng trong hệ thống kiểm tra chi trả phúc lợi xã hội ở châu Âu.
