Trước bão số 11: Hà Nội không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợi

Ngày 5/10, Sở Công thương TP Hà Nội cho biết, khi bão số 11 được dự báo đang đổ bộ vào đất liền, có nguy cơ gây mưa lớn, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại; đơn vị quản lý, khai thác chợ trên địa bàn Hà Nội tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa...

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại rà soát việc dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Hướng dẫn, kiểm tra các hộ kinh doanh đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng lợi dụng mưa, bão để nâng giá trục lợi.

Trước khi bão số 11 đổ bộ, Sở Công thương TP Hà Nội yêu cầu các địa phương và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa... Ảnh: Bảo Loan

Đồng thời, chủ động về nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa mưa bão như: Xăng, dầu, lương thực, thực phẩm, nước uống, sữa, ủng cao su, đèn pin, áo mưa… nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai.

Chủ động đảm bảo nguồn hàng từ các địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão về các kho, điểm bán của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường bán hàng trực tuyến, hỗ trợ giao hàng nhanh; cung ứng hàng hóa phục vụ cứu trợ theo lệnh điều động của UBND thành phố.

Các đơn vị quản lý, khai thác chợ tiến hành kiểm tra, gia cố các chợ, kho hàng, cơ sở kinh doanh, đảm bảo an toàn về con người, tài sản, hàng hóa và phòng chống cháy nổ. Tổ chức tốt hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khi xảy ra tình trạng mưa, bão, ngập, úng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, thông qua việc dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão, ngành công thương Hà Nội đảm bảo đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý.

Theo tin phát của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia hồi 16h chiều nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 110.0 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

