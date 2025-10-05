Trước bão số 11: Hà Nội không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợi
GĐXH - Trước khi bão số 11 đổ bộ, Sở Công thương TP Hà Nội yêu cầu các địa phương và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa...
Ngày 5/10, Sở Công thương TP Hà Nội cho biết, khi bão số 11 được dự báo đang đổ bộ vào đất liền, có nguy cơ gây mưa lớn, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại; đơn vị quản lý, khai thác chợ trên địa bàn Hà Nội tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa...
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại rà soát việc dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân theo phương châm "4 tại chỗ".
Hướng dẫn, kiểm tra các hộ kinh doanh đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng lợi dụng mưa, bão để nâng giá trục lợi.
Đồng thời, chủ động về nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa mưa bão như: Xăng, dầu, lương thực, thực phẩm, nước uống, sữa, ủng cao su, đèn pin, áo mưa… nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai.
Chủ động đảm bảo nguồn hàng từ các địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão về các kho, điểm bán của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường bán hàng trực tuyến, hỗ trợ giao hàng nhanh; cung ứng hàng hóa phục vụ cứu trợ theo lệnh điều động của UBND thành phố.
Các đơn vị quản lý, khai thác chợ tiến hành kiểm tra, gia cố các chợ, kho hàng, cơ sở kinh doanh, đảm bảo an toàn về con người, tài sản, hàng hóa và phòng chống cháy nổ. Tổ chức tốt hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khi xảy ra tình trạng mưa, bão, ngập, úng.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, thông qua việc dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão, ngành công thương Hà Nội đảm bảo đủ nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, ngăn chặn hiện tượng tăng giá bất hợp lý.
Theo tin phát của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia hồi 16h chiều nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 110.0 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.
Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóaBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.
Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảoBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.
Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND liên quan đến chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.
Buộc tiêu hủy hơn 5,3 tấn thịt gà, thịt lợn và thịt bò đông lạnh nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, hơn 5,3 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu vừa được tiêu hủy tại Quảng Trị.
Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bánBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.
Vì sao người dân mong chờ đề xuất chủ sàn bán lẻ trực tuyến định danh người bán qua VNeID sớm thực thi?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Một trong những điểm mới của dự Luật Thương mại điện tử được nhiều người dân mong chờ sớm thực thi là chủ nền tảng bán lẻ trực tuyến có thể phải định danh người bán hàng trên mạng trong nước qua VNeID.
Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.
Vụ phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn nhiều trường học ở Hà Nội: Công ty Liên Anh bị xử phạt 92 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận ATTPBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (thôn Tiền Lệ, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) với 5 hành vi vi phạm.
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩmBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩmBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.