Xe ga 125cc giá 105 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đắt ngang Honda SH có bán ở Việt Nam

Xe ga 125cc trang bị đẳng cấp

Django Evo 125

Thông tin trên Tạp chí Người đưa tin, mẫu tay ga mới trình làng là một biến thể của Django - mẫu tay ga đã được Peugeot bán ra tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, khác với phong cách đặc trưng của một mẫu tay ga cổ điển, Django Evo 125 mang tới phong cách hiện đại hơn với những đường nét góc cạnh và thể thao.

Xe sở hữu đèn pha LED hình lục giác với kích thước nhỏ gọn và sắc sảo. Đèn định vị ban ngày được đặt theo chiều dọc, tạo tổng thể thời thượng. Khu vực đuôi xe sử dụng cụm đèn LED được lấy cảm hứng từ móng vuốt sư tử theo phong cách đặc trưng của thương hiệu Peugeot.

Django Evo 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn

Về sức mạnh Django Evo 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 4 van, dung tích thực tế 124,8cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9,3 kW, tương đương 12,65 mã lực tại 8.500 vòng/phút.

Mẫu xe có trọng lượng khoảng 138 kg, chiều cao yên 780 mm, chiều dài tổng thể 1.932 mm, rộng 753 mm và cao 1.110 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.369 mm. Cả bánh trước và bánh sau đều sử dụng kích thước 12 inch, đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau 120/70. Cấu hình này giúp xe duy trì tỷ lệ cân đối, đồng thời mang lại cảm giác gọn gàng đặc trưng của dòng scooter cổ điển.

Django Evo 125 cũng được Peugeot chú trọng với phanh đĩa trước

Django Evo 125 cũng được Peugeot chú trọng với phanh đĩa trước đường kính 200 mm và phanh đĩa sau đường kính 190 mm, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc ống lồng, trong khi phía sau được trang bị giảm xóc lò xo đơn. Đây là cấu hình mang hơi hướng hiện đại, góp phần cải thiện khả năng kiểm soát và sự ổn định khi vận hành.

Xe được trang bị màn hình màu TFT kích thước 5 inch

Ở phiên bản Sport, xe được trang bị màn hình màu TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ hiển thị các thông tin vận hành và kết nối với điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống khóa thông minh Smart Key, cho phép người dùng mở khóa và sử dụng các chức năng mà không cần cắm chìa khóa truyền thống.

Xe vẫn duy trì Khoang chứa đồ dưới yên có khả năng chứa một mũ bảo hiểm, trong khi bình xăng dung tích 7,9 lít được đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như những hành trình ở cự ly trung bình.

Giá xe ga 125cc Peugeot Django Evo

Tại Indonesia, Peugeot Django Evo 125 được phân phối với hai phiên bản là Allure và Sport với giá bán tương ứng là 71 triệu Rupiah (khoảng 102 triệu đồng) và 74 triệu Rupiah (khoảng 105 triệu đồng).

Ở Việt Nam, phiên bản Peugeot Django 125 được lắp ráp và phân phối chính thức tại Việt Nam với giá từ khoảng 54 đến 61 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện chưa có thông tin bản Peugeot Django Evo sẽ được bán ở Việt Nam hay không.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



