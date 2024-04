Giá xe máy Honda mới nhất đang rẻ chưa từng có, Vision, SH, Air Blade dưới cả giá đề xuất

Giá xe Lead mới nhất tháng 4/20204: Tại đại lý giảm chưa từng có, chỉ ngang giá Vision, rần rần hút khách GĐXH - Giá xe Lead mới nhất tại đại lý đang ở mức siêu hấp dẫn từ trước tới nay, tất cả các phiên bản đều được bán dưới giá niêm yết.

Giá xe máy Honda mới nhất

Theo ghi nhận tại các đại lý, tháng 4/2024, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe.

Giá xe ga Honda mới nhất

Đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của Vision đang được đại lý chào bán mức thấp nhất từ 30,99 triệu đồng, dưới đề xuất gần 124.000 đồng. Trong khi đó phiên bản cao cấp có giá 32,5 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với thời điểm cuối tháng 3 và thấp hơn mức niêm yết 650.000 đồng.

Đối với phiên bản đặc biệt, giá bán ghi nhận tại đại lý là 34,8 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với cuối tháng 3/2024. Chiều ngược lại, Honda Vision bản cổ điển tăng mạnh 1,7 triệu đồng so thời điểm cuối tháng 3/2024 lên 38,5 triệu đồng, cao hơn 1,9 triệu đồng so với mức niêm yết.

Giá Honda Vario 160 tại đại lý tiếp tục giảm mạnh xuống cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, Vario 160 bản tiêu chuẩn giá là 48,5 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp, đặc biệt và thể thao lần lượt ở mức 49 triệu đồng, 52,5 triệu đồng và 53 triệu đồng,

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe còn được đại lý hỗ trơ 3,5 triệu đồng đăng ký, gói quà trị giá 1 triệu đồng và 1 điện thoại Samsung Galaxy A05S. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 8,5 triệu đồng.

Tương tự các dòng xe tay ga khác của Honda, giá bán của LEAD tại các đại lý cũng giảm mạnh. Ba phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt của Honda LEAD hiện thấp nhất ở mức 38 triệu đồng, 40,5 triệu đồng và 41 triệu đồng (thấp hơn giá đề xuất từ 1,2 - 1,7 triệu đồng).

Giá xe số Honda mới nhất

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.

Giá xe côn Honda mới nhất

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner X vẫn đang 'dò đáy mới'. Winner X tiếp tục là mẫu xe giảm mạnh nhất của Honda. Mức giá hiện tại của mẫu xe côn tay này thấp hơn mức niêm yết tới 17 triệu đồng và rẻ chỉ bằng 2/3 đối thủ Yamaha Exciter 155 VVA.

Trong đó, Honda Winner X bản tiêu chuẩn được chào bán với mức giá dao động từ 29 - 31 triệu đồng, tùy từng màu sắc. Phiên bản thể thao và đặc biệt có giá từ 33 - 35 triệu đồng.

Bảng giá xe máy Honda mới nhất

Mẫu xe Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Honda Wave Alpha Tiêu chuẩn 17.859.273 18.000.000 Đặc biệt 18.742.909 19.000.000 Cổ điển 18.939.273 20.000.000 Honda Blade Tiêu chuẩn 18.900.000 19.000.000 Đặc biệt 20.470.909 20.500.000 Thể thao 21.943.637 22.000.000 Honda Wave RSX Fi Tiêu chuẩn 22.032.000 22.000.000 Đặc biệt 23.602.909 23.500.000 Thể thao 25.566.545 25.500.000 Honda Future 125 Fi Tiêu chuẩn 30.524.727 30.000.000 Cao cấp 31.702.909 31.500.000 Đặc biệt 32.193.818 32.000.000 Honda Super Cub C125 Tiêu chuẩn 86.292.000 93.000.000 Đặc biệt 87.273.818 97.000.000 Honda Winner X Tiêu chuẩn 46.160.000 31.000.000 Đặc biệt 50.060.000 34.000.000 Thể thao 50.560.000 36.000.000 Honda Vision Tiêu chuẩn 31.113.818 30.000.000 Cao cấp 32.782.909 33.000.000 Đặc biệt 34.157.455 35.000.000 Thể thao 36.415.637 37.000.000 Cổ điển 36.612.000 37.500.000 Honda LEAD Tiêu chuẩn 39.550.000 38.000.000 Cao cấp 41.710.000 41.000.000 Đặc biệt 42.790.000 42.000.000 Honda Air Blade 125 CBS Tiêu chuẩn 42.012.000 40.500.000 125 CBS Đặc biệt 43.190.000 41.500.000 160 ABS Tiêu chuẩn 56.690.000 56.000.000 160 ABS Đặc biệt 57.890.000 61.000.000 Honda Vario 125 Đặc biệt 40.735.637 41.000.000 125 Thể thao 41.226.545 41.500.000 160 Tiêu chuẩn 51.990.000 54.000.000 160 Cao cấp 52.490.000 55.000.000 160 Đặc biệt 55.990.000 59.000.000 160 Thể thao 56.490.000 60.000.000 Honda SH Mode Tiêu chuẩn 57.132.000 57.500.000 Cao cấp 62.139.273 63.000.000 Đặc biệt 63.317.455 64.500.000 Thể thao 63.808.363 65.000.000 Honda SH 125 CBS Tiêu chuẩn 73.900.000 75.000.000 125i ABS Cao cấp 81.700.000 84.000.000 125i ABS Đặc biệt 82.900.000 85.000.000 125i ABS Thể thao 83.400.000 85.500.000 160i CBS Tiêu chuẩn 92.490.000 92.000.000 160i ABS Cao cấp 100.490.000 103.000.000 160i ABS Đặc biệt 101.690.000 104.000.000 160i ABS Thể thao 102.190.000 104.000.000 350i ABS Thể thao 152.490.000 128.000.000





Lưu ý: Mức giá được nêu ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm thuế VAT, phí đăng ký biển số xe, thuế trước bạ và phí bảo hiểm xe máy. Giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo các đại lý Honda và khu vực bán xe.

