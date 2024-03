Giá xe SH mới nhất tại đại lý đang gây sửng sốt bởi bán thấp hơn cả giá đề xuất

Giá xe máy Honda mới nhất tại đại lý giảm 'cực sốc', SH rẻ hơn giá niêm yết tới gần 10 triệu đồng GĐXH - Giá xe máy Honda vẫn tiếp tục giảm mạnh, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…, đặc biệt xe SH còn thấp hơn cả giá niêm yết tới 7-8 triệu đồng.

Giá xe SH mới nhất

Xe SH 2024 đang sở hữu mức giá rất hấp dẫn

Theo ghi nhận tại một số đại lý, giá xe SH 2024 đang sở hữu mức giá rất hấp dẫn khi được giảm từ 500 – 1 triệu đồng so với tháng trước, các phiên bản gần như đã về sát giá đề xuất, thậm chí SH 160i Tiêu chuẩn và SH 350i đã giảm xuống dưới giá đề xuất của hãng.

SH 2024 hiện đang là mẫu xe tay ga cao cấp đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng, với 2 phiên bản SH 160i và SH 125i đều có thể tùy chọn hệ thống phanh ABS 2 kênh hoặc CBS truyền thống, với giá bán đề xuất của Honda Việt Nam từ 73,9 đến 102 triệu đồng tùy phiên bản.

Bảng giá xe SH mới nhất

Mẫu xe Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Honda SH 2024 125 CBS Tiêu chuẩn 73.900.000 75.000.000 125i ABS Cao cấp 81.700.000 83.000.000 125i ABS Đặc biệt 82.900.000 84.000.000 125i ABS Thể thao 83.400.000 85.500.000 160i CBS Tiêu chuẩn 92.490.000 92.000.000 160i ABS Cao cấp 100.490.000 103.000.000 160i ABS Đặc biệt 101.690.000 104.000.000 160i ABS Thể thao 102.190.000 104.000.000 350i ABS Thể thao 152.490.000 128.000.000



Giá xe SH 2024 tại Hà Nội mới nhất

Giá xe SH 2024 tại khu vực Hà Nội theo ghi nhận từ các đại lý HEAD lớn như Quốc Việt, Đạt Thắng vẫn cao so với giá mà hãng đề xuất. Cụ thể giá xe SH 160i 2024 đối với phiên bản Cao Cấp phanh ABS 2 kênh có giá từ 102 triệu đồng cao hơn 1,5 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda. Còn SH 160i phiên bản phanh CBS truyền thống là 92 triệu đồng thấp hơn so với giá đề xuất.

Giá xe máy SH 2024 động cơ 160cc phiên bản Đặc Biệt và Thể Thao phanh ABS lần lượt được bán với mức giá dao động lần lượt là 103 triệu đồng và 104 triệu đồng (Giá chưa bao gồm phí biển số).

Trong khi đó, giá xe Honda SH 125i mới 2024 ở phiên bản SH 125i CBS và ABS có giá dao động từ 75 đến 85,5 triệu đồng (Giá chưa bao gồm phí ra biển số).

Hiện giá xe SH 2024 các phiên bản tại Hà Nội theo tham khảo có giá bán gần bằng so với giá đề xuất.

Giá xe SH 2024 tại TP.HCM mới nhất

Ở khu vực TP. Hồ Chí Minh nhìn chung so với thị trường khu vực Hà Nội có mức giá ngang bằng. Giá xe SH 2024 mới nhất hôm nay tháng 3/2024 theo khảo sát tại các đại lý HEAD lớn như Phát Tiến, Việt Thái Quân, ITC thì giá xe SH 160i phiên bản ABS 2024 từ 103 đến 105 triệu đồng tùy phiên bản. Mức giá dành cho Honda SH 125i 2024 ở 2 phiên bản CBS và phanh ABS dao động từ 76 cho đến 86 triệu đồng, như vậy có thể thấy giá xe SH 2024 tại đại lý ở cả phiên bản CBS/ABS đều giảm mạnh so với trước.

Hiện tại các đại lý HEAD, giá lăn bánh SH160i mới 2024 đang bán giá 116 triệu cho phiên bản thể thao ABS và 102 triệu đồng cho bản CBS.

Đánh giá xe Honda SH

Hiện nay, mẫu xe ga Honda SH được bán ra thị trường với 3 mẫu xe gồm: SH 125i, SH 160i và SH 350i, trong đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau tương ứng với từng mẫu xe.

Honda SH

Mẫu xe Honda SH là một trong những mẫu xe tay ga cao cấp được đông đảo khách hàng Việt ưa chuộng. Được biết đến với kiểu dáng sang trọng, mang phong cách châu Âu hiện đại.

Đặc biệt, SH còn sở hữu khối động cơ eSP+ mạnh mẽ, cho khả năng vận hành vượt trội. Cụ thể, SH 125i sử dụng động cơ dung tích 124,8 phân khối, công suất 9,6 kW tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11.9 Nm tại 6.500 vòng/phút.

SH 160i được trang bị động cơ dung tích 156,9 phân khối

SH 160i được trang bị động cơ dung tích 156,9 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 12,4 kW tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Về phần mình, Honda SH 350i sử dụng động cơ eSP+ với dung tích 329,6cc, SOHC xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Honda SH còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến

Hơn nữa, Honda SH còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến mang lại sự đẳng cấp và những trải nghiệm tốt nhất khi lái xe cho người dùng. Nổi bật trong đó là hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) ở cả hai bánh để tính toán độ trượt của bánh sau. Lượng mô-men xoắn của động cơ được kiểm soát sau khi đã được tính toán từ tỷ lệ trượt bánh, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga.

Đặc biệt, trên SH 160i và SH 350i có thêm cả chức năng kết nối với điện thoại thông minh qua bluetooth. Giúp khách hàng có thể theo dõi toàn bộ các thông tin của xe như: Tình trạng vận hành, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành,...

Ngoài ra, những tiện ích có thể kể đến trên Honda SH bao gồm: thống khóa thông minh Smartkey, phanh ABS 2 kênh (tùy phiên bản), cốp 28 lít, cổng sạc USB…

Lưu ý: Bảng giá Honda SH nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.