Giải mã nguồn gốc bông hồng cài áo và ý nghĩa hoa đỏ, trắng, vàng ngày Vu Lan

Nguồn gốc của nghi thức "Bông hồng cài áo"

Bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan xuất phát từ việc thiền sư Thích Nhất Hạnh lựa chọn sau chuyến thăm Nhật Bản. Đây được xem là một văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, khác với ý nghĩa về tình yêu đôi lứa thì hoa hồng theo quan niệm Phật giáo và đặc biệt trong dịp lễ Vu Lan là đại diện tượng trưng cho sự thành kính, trân trọng biết ơn của con cái đối với cha mẹ.

Trong một chuyến đi Nhật Bản, thiền sư đã được một cô gái Nhật Bản thành kính gài tặng một bông hoa hồng trắng lên ngực áo. Sau khi thiền sư Thích Nhất Hạnh tìm hiểu thì được biết đến ý nghĩa cao đẹp của hành động đó.

Khi trở về Việt Nam, ông đã chọn bông hoa hồng làm biểu tượng cho lễ Vu Lan báo hiếu của nhà Phật và viết lên tác phẩm "Bông hồng cài áo" vào năm 1962. Vì đây là một phong tục đẹp nên dần dần người Việt đã học và làm theo trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu.

Hoa hồng tượng trưng cho sự tri ân, hiếu thảo và lòng biết ơn của con cái đối với bậc sinh thành dù cho họ còn hay không còn trên cõi đời này. Ngoài ra, hoa hồng còn thể hiện một tình yêu chân thành, son sắc, sự cao quý và ngát hương.

Hình ảnh đóa hoa hồng ngự trên ngực áo mỗi dịp Vu Lan mang theo thông điệp yêu thương và lòng biết ơn.

Ở Nhật Bản, theo phong tục của họ thì bông hoa hồng tượng trưng cho niềm hạnh phúc. Khi về đến Việt Nam, vào ngày lễ Vu Lan thì hoa hồng được mọi người cài lên ngực áo để tỏ lòng biết ơn, tôn kính và mến yêu đến cha mẹ.

Ý nghĩa của việc cài bông hồng đỏ trong ngày lễ Vu Lan

Đại đức Thích Giác Giáo cho biết, trong buổi lễ Vu Lan thiêng liêng, ai còn cha mẹ sẽ được gài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ - đó là lời nhắc nhở ràng vẫn còn cha mẹ.

Còn cả bầu trời yêu thương rộng lớn để cảm nhận niềm hạnh phúc và tự nhủ rằng hãy luôn biết làm vui lòng cha mẹ. Người cài bông hồng đỏ là những người may mắn hẳn sẽ rất tự hào vì trên đời này họ còn cha mẹ.

Cha như mặt trời, tuy đôi khi lạnh lùng, nghiêm khắc cấm đoán con nhưng điều đó chỉ với mục đích mong muốn con nên người, yêu thương con vô bờ. Giống như ánh mặt trời tuy luôn gay gắt nhưng nhờ ánh mặt trời đó mà mọi thứ phát triển: cây cối xanh tươi, hoa lá rực rỡ...

Người cài bông hồng đỏ là những người may mắn hẳn sẽ rất tự hào vì trên đời này họ còn cha mẹ.

Mẹ như mặt trăng - luôn dịu dàng, hiền dịu giúp những đứa con bước ra khỏi màn đêm tăm tối, bao dung những lỗi làm của đứa con thơ. Dù mẹ có già trăm tuổi thì vẫn luôn yêu thương những đứa con của mình.

Ý nghĩa của cài hoa hồng trắng trong ngày lễ Vu Lan

Những ai mất cha hoặc mất mẹ sẽ cài lên ngực áo một bông hồng màu hồng nhạt, ai mất cả cha và mẹ thì sẽ cài lên bông hồng trắng. Hoa hồng trắng mang màu tinh khiết ý nghĩa buồn thương, đồng thời nhắc nhở con người hãy sống thật tốt, thật ý nghĩa để những người ra đi cảm thấy tâm hồn được an nhiên, thanh thản và không còn vướng bận chuyện nơi trần thế.

Ai mang trên ngực bông hồng trắng sẽ thấy sự nhắc nhở rằng họ đã lỡ mất đi thứ quý giá nhất để từ đó hãy sống và hành động sao cho phải với lương tâm, với sự hy sinh vất vả của cha mẹ.

Ý nghĩa của cài hoa hồng vàng trong ngày lễ Vu Lan

Ngoài màu hoa hồng đỏ và trắng thì còn có thêm hoa hồng mang sắc vàng được gắn trên ngực áo các tu sĩ. Hoa hồng vàng đại diện cho sự phổ độ chúng sinh, mượn thân tứ đại do cha mẹ sinh ra để giải thoát (theo nghĩa nhà Phật).

Sự cứu độ chúng sinh đạt tới sự giác ngộ là cách để báo đáp ân tình, báo hiếu cha mẹ ở hiện tại và các đời khác. Những tu sĩ còn có cha mẹ rộng hơn tất cả chúng sinh, việc cài hoa hồng vàng thể hiện tấm lòng cao quý, tâm hồn cao cả. Màu vàng là màu của Đạo Phật - thể hiện sự giải thoát, cưu mang, tuệ giác.

Hoa hồng vàng đại diện cho sự phổ độ chúng sinh, mượn thân tứ đại do cha mẹ sinh ra để giải thoát (theo nghĩa nhà Phật).

Trong dịp lễ Vu Lan, mọi người ngoài việc lên chùa cài hoa hồng, tụng kinh cầu siêu, cúng dường trai tăng... còn thiết mâm lễ cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát (đây còn gọi là lễ xá tội vong nhân).

Trong ngày lễ Vu Lan, người con có thể tặng món quà nhỏ cho cha mẹ mình. Những người đã mất cha mẹ thì hãy làm điều lành để chia sẻ đến cha mẹ hoặc lên chùa tụng kinh, niệm phật cầu siêu cho cha mẹ.

Người dân cũng sửa soạn bàn thờ tổ tiên sao cho ấm cúng với hương hoa, sắm sửa tại gia đình. Ngoài ra, mọi người cũng nên làm từ thiện bố thí cho người nghèo để tạo công đức, chia sẻ năng lượng đến cha mẹ.

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