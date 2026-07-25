Giải pháp hợp đồng điện tử Viettel – vContract.net

Hợp đồng điện tử Viettel là gì? Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Nội dung thỏa thuận có thể được tạo, gửi, nhận, ký và lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Hợp đồng điện tử Viettel, còn gọi là vContract Viettel, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và ký hợp đồng với khách hàng hoặc đối tác qua Internet. Nền tảng cung cấp các chức năng khởi tạo, gửi nhận, ký, tra cứu và lưu trữ tài liệu trong một quy trình.

Hợp đồng điện tử khác hợp đồng giấy như thế nào?

Hợp đồng giấy phải in nhiều bản, chuyển đến từng người ký và theo dõi thủ công. Nếu sai thông tin, hồ sơ có thể phải làm lại. Hợp đồng điện tử được luân chuyển qua hệ thống, giúp người phụ trách biết tài liệu đang chờ duyệt, chờ ký hay đã hoàn thành.

Các bên không nhất thiết phải gặp trực tiếp, phù hợp với công ty có chi nhánh hoặc khách hàng ở nhiều tỉnh, thành. Đây là một điểm đáng cân nhắc đối với doanh nghiệp có đội ngũ bán hàng làm việc tại thị trường, lãnh đạo thường xuyên đi công tác hoặc đối tác không ở cùng địa phương.

vContract Viettel phù hợp với ai?

vContract có thể được sử dụng bởi doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân tham gia ký kết với doanh nghiệp. Các hồ sơ có thể nghiên cứu số hóa gồm hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, phụ lục, biên bản nghiệm thu và thỏa thuận hợp tác.

Các tính năng của vContract dành cho công ty

Khởi tạo và gửi hợp đồng trực tuyến

Người dùng có thể tải tài liệu đã soạn lên hệ thống, xác định các bên tham gia và gửi yêu cầu xử lý. Theo thông tin từ Viettel, vContract hỗ trợ khởi tạo, ký, tra cứu và gửi nhận thông tin hợp đồng hoặc tài liệu qua email, SMS.

Thiết lập luồng ký theo quy trình

Doanh nghiệp có thể thiết lập thứ tự ký giữa nhân viên, người phê duyệt, lãnh đạo và khách hàng. Với quy trình ký tuần tự, người sau chỉ nhận được yêu cầu xử lý sau khi người trước đã hoàn thành.

Hỗ trợ nhiều phương thức ký

vContract hỗ trợ chữ ký số bằng USB Token, Cloud CA, Mobile CA, mã OTP, eKYC và ký ảnh, tùy theo quy trình áp dụng.

Lựa chọn phương thức ký phù hợp

Phương thức ký cần phù hợp với loại giao dịch, thẩm quyền người ký, yêu cầu xác thực và quy định chuyên ngành.

Theo dõi và lưu trữ tập trung

Người phụ trách có thể theo dõi trạng thái thay vì gọi điện hỏi từng bên. Tài liệu hoàn thành được quản lý tập trung, hỗ trợ tra cứu khi thanh toán, nghiệm thu hoặc xử lý phát sinh.

Hợp đồng điện tử Viettel có giá trị pháp lý không?

Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới dạng điện tử. Thông điệp dữ liệu đáp ứng yêu cầu về văn bản nếu có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu.

Để có giá trị như bản gốc, dữ liệu phải được bảo đảm toàn vẹn và có thể truy cập dưới dạng hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, không phải mọi tệp điện tử có mã xác nhận đều mặc nhiên hợp lệ. Giá trị hợp đồng còn phụ thuộc vào sự tự nguyện, năng lực và thẩm quyền của chủ thể, nội dung giao dịch, khả năng xác định người ký, tính toàn vẹn dữ liệu và quy định liên quan.

Những giao dịch yêu cầu công chứng, chứng thực hoặc hình thức riêng vẫn phải tuân thủ quy định tương ứng. Trước khi số hóa một loại hợp đồng, doanh nghiệp nên kiểm tra yêu cầu pháp lý và lựa chọn phương thức ký phù hợp với tính chất giao dịch.

Quy trình đăng ký hợp đồng điện tử Viettel tại vContract.net

Trước khi đăng ký, doanh nghiệp nên xác định số lượng hợp đồng, loại tài liệu, số người tham gia, quy trình phê duyệt và phương thức ký. Sau đó, đơn vị có thể liên hệ tại vContract.net để được tư vấn triển khai.

Sau khi khởi tạo tài khoản, doanh nghiệp cần cấu hình người dùng, mẫu tài liệu, thứ tự ký và thực hiện ký thử. Quy định nội bộ cũng phải xác định rõ người khởi tạo, kiểm tra, phê duyệt và đại diện ký.

Việc chạy thử với một số hợp đồng mẫu giúp doanh nghiệp kiểm tra nội dung, thông báo, quyền truy cập và khả năng tra cứu trước khi áp dụng trên phạm vi rộng hơn.

Chuẩn hóa ký kết với vContract.net Viettel

Với nhiều phương thức ký, khả năng quản lý trạng thái và lưu trữ tập trung, vContract Viettel là giải pháp để doanh nghiệp nghiên cứu khi muốn giảm thời gian luân chuyển hồ sơ. Cá nhân, hộ kinh doanh và công ty có nhu cầu có thể tìm hiểu tại vContract.net Hotline 0979288617 Email: cuongnd16@viettel.com.vn để lựa chọn phương án phù hợp, tham khảo thêm dịch vụ khác cho doanh nghiệp của Viettel tại https://viettelnet.vn/.

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