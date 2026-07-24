Một loại bơ vỏ tím lịm, cơm vàng dẻo kẹo, có thể nặng tới cả kg/quả đang được các chị em thi nhau ‘săn đón’

Những ngày cuối tháng 7, trên thị trường bày bán nhiều loại bơ có hương vị thơm ngon, béo ngậy như: Bơ 034, bơ sáp, bơ Booth,… tuy nhiên, có một loại bơ khác cũng nhận được nhiều ưa chuộng của người tiêu dùng đó chính là bơ Cuba. Bơ Cuba có nguồn gốc từ khu vực châu Mỹ, nổi bật với kích thước lớn, vỏ xanh bóng và phần thịt màu vàng nhạt, mềm mịn. Đây là loại bơ có hàm lượng nước cao hơn so với các giống bơ khác, vị béo nhẹ, không quá đậm như bơ 034 hay bơ Booth, nhưng lại có độ dẻo mịn rất đặc trưng.

Các loại bơ đang vào mùa nên được bày bán nhiều trên thị trường.



Theo các tiểu thương, bơ Cuba là một trong những giống bơ có năng suất cao và đem lại chất lượng thịt tốt, chính vì vậy giống bơ này đã được nhiều người biết đến và trồng rộng rãi.

Cây bơ Cuba thường thấp, tán của nó rất nhỏ và nhiều quả. Bơ cuba có cân nặng trung bình khoảng từ 500g đến 1kg/trái và phần hạt của bơ cuba rất nhỏ. Giống bơ này có thời điểm thu hoạch là từ tháng 7 đến tháng 8. Loại bơ này khi chín có màu vàng dẻo. Không những thế, loại bơ cuba này có thể được bảo quản khá lâu và nó không bị thâm đen nếu để lâu như những loại bơ thông thường.

Hiện tại, bơ Cuba có giá bán lẻ dao động từ khoảng 40.000 đến 100.000 đồng/kg tùy theo thời điểm trong mùa, kích cỡ quả và cửa hàng cung cấp.

Bơ Cuba đang được rao bán nhiều trên các hội nhóm online với đủ các mức khác nhau, tùy thuộc vào chất lượng.

Nhiều người tiêu dùng thắc mắc, làm thế nào để lựa chọn được những quả bơ Cuba ngon nhất, đảm bảo nhất? Chị Hoàng Thư (tiểu thương chợ Mỹ Đình – Hà Nội) bật mí như sau:

"Để chọn được bơ Cuba ngon thì cuống bơ chính là một trong những bộ phần quyết định rằng bơ có đúng loại, đảm bảo chín đúng mùa hay không. Theo kinh nghiệm chọn mua bơ thì những quả bơ có cuống to và nối với phần thịt nhiều thì đó là bơ non. Đối với những quả bơ đã già hoặc được thu hoạch đúng ngày thường sẽ có phần cuống hơi bị héo đi và có phần bị teo nhỏ lại, đôi khi có chút khô. Khi chọn mua, nên chú ý phần cuống xem để giúp lựa chọn được những quả bơ chín vừa đủ và tránh mua phải những quả bơ bị thối đầu. Người mua có thể kiểm tra bằng cách nhìn vào phần sâu bên trong của cuống bơ để kiểm tra xem phần thịt bơ có chín màu xanh vàng không.

Kích thước của bơ Cuba tương đối to, có thể lên tới cả kg/quả.

Tiếp theo là nhìn vào vỏ quả bơ, phần vỏ chính là phần dễ quan sát và xác định được độ ngon cũng như độ chín của bơ. Khi lựa bơ cuba, bạn nên chọn những quả có phần vỏ màu xanh, sần sùi và có chút điểm chấm vàng bên ngoài của ủa. Những quả như thế thường thì sẽ có phần thịt dẻo và thơm hơn, béo ngậy hơn. Không nên chọn những quả có vỏ màu tím.

Ngoài ra, nên chú ý đến phần hình dáng của quả bơ. Những quả bơ cu ba có kích thước hơi dài thì thông thường sẽ có nhiều thịt và nó cũng sẽ dày mình hơn. Những quả bơ càng dài thì phần thịt của nó sẽ ngon hơn. Khi chọn bơ cu ba, lời khuyên cho bạn là quả nào càng dài, thân càng mảnh thì càng ngon".

Bơ Cuba có phần cơm vàng, dẻo, béo ngậy, hạt lại nhỏ nên được nhiều người ưa chuộng.

Chủ đề về cách bảo quản bơ ngon, tươi lâu và không bị thâm cũng được nhiều người quan tâm. Theo chị Ánh (Cầu Giấy, Hà Nội) - người có nhiều kinh nghiệm trong việc chế biến các món ngon từ trái cây chia sẻ: "Có rất nhiều cách bảo quản bơ Cuba ba hiệu quả, ngon đúng điệu, đồng thời giúp tránh được những hư hỏng khi bơ chín quá nhiều mà không ăn kịp. Một số cách bảo quản bơ hiệu quả nhất có thể kể đến đó là: Dùng nước muối loãng rắc lên trên vỏ bơ để tránh thâm cũng như giúp bề mặt ngoài không bị nhũn.

Dùng dầu oliu để bảo quản bơ sẽ tránh được việc bơ bị thối đầu. Nên dùng dầu oliu bôi vào phần cuống bơ để tránh được việc bị thối đầu và bị ảnh hưởng khi bị ngấm nước. Hay dùng nước gạo rắc lên trên bề mặt vỏ bơ và ủ lớp khăn khô lên trên. Chú ý chỉ rắc ít đủ để lại vài hạt li ti, vì nếu như quá nhiều có thể sẽ có thể làm bơ bị thối đầu và chín không đều.

Ngoài ra, cũng có thể tham khảo một số cách bảo quản bơ lúc đã cắt ra như: Dùng hút chân không để bảo quản trong túi đem theo du lịch. Tuy nhiên cách này chỉ có thể bảo quản được trong thời gian ngắn và không được quá lâu. Đựng bơ trong ly thủy tinh để giúp cho bơ giữ được độ tươi".

Bơ đang vào mùa bán đầy thị trường.

Loại bơ có hình dáng thuôn dài đang bán ngập thị trường có gì đặc biệt mà khiến nhiều người tiêu dùng không tiếc tiền mua GĐXH - Loại bơ này được ưa chuộng bởi hình dáng quả rất dài, cong nhẹ. Vỏ xanh bóng, mỏng, thịt vàng óng, dẻo mịn, không có xơ, hạt nhỏ và đặc biệt là vị béo ngậy, thơm nhẹ đặc trưng.



