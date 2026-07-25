Cách tính thuế đối với cá nhân làm tiếp thị liên kết

Tính thuế như nào đối với cá nhân làm KOL, tiếp thị liên kết

Hiện nay xu hướng cá nhân làm KOL, tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) thông qua mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube) hay sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến, thậm chí nở rộ. Cá nhân cần hiểu rõ về cách tính thuế thu nhập cá nhân để kịp thời thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Theo Cục Thuế, nghĩa vụ thuế của các nhóm đối tượng trên được căn cứ trên hình thức, bản chất của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và loại hợp đồng của người có thu nhập.

Trong đó, với trường hợp cá nhân cung cấp dịch vụ nhưng không đăng ký kinh doanh hay không đăng ký thuế theo hoạt động kinh doanh thì khoản thu nhập nhận được có thể được cơ quan thuế xác định là tiền lương, tiền công. Khi đó, thu nhập sẽ áp dụng biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần, với mức cao nhất lên tới 35% theo quy định hiện hành.

Nếu trường hợp cá nhân cung cấp dịch vụ được xác định là cá nhân kinh doanh. Trường hợp này, doanh thu từ hoa hồng Affiliate, làm freelancer, KOL/KOC... được xếp vào hoạt động cung cấp dịch vụ và chịu thuế giá trị gia tăng 5% cùng thuế thu nhập cá nhân 2%, tương đương tổng mức thuế 7% trên doanh thu khi thuộc diện phải nộp thuế.

Mặc dù hiện nay, nhiều nền tảng hoặc đơn vị chi trả hiện khấu trừ 10% trước khi thanh toán hoa hồng cho người làm Affiliate. Tuy nhiên, theo Cục Thuế, đây chỉ là khoản khấu trừ tại nguồn, không đồng nghĩa với số thuế cuối cùng phải nộp. Cục Thuế cho biết việc xác định nghĩa vụ thuế được căn cứ vào bản chất giao dịch, hồ sơ và quy định hiện hành.

Một điểm đáng chú ý là người vừa bán hàng online vừa nhận hoa hồng Affiliate sẽ phát sinh hai loại doanh thu khác nhau. Trong đó, doanh thu bán hàng áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 0,5%, còn doanh thu từ hoa hồng tiếp thị liên kết chịu thuế suất 2%. Tuy nhiên, khi xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ và cá nhân kinh doanh, toàn bộ doanh thu từ các hoạt động đều được cộng gộp để tính chung.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng khuyến nghị những cá nhân hoạt động Affiliate thường xuyên nên đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế và lưu giữ đầy đủ hợp đồng, chứng từ thanh toán, hồ sơ giao dịch để chứng minh bản chất hoạt động khi thực hiện kê khai, quyết toán thuế.

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