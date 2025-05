Giải thưởng âm nhạc lớn nhất của Nhật Bản lần đầu tiên vinh danh nghệ sĩ đang ‘làm mưa làm gió’ ở Việt Nam

Ca sĩ Tùng Dương, một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng sâu rộng nhất của âm nhạc Việt Nam đương đại, vừa chính thức được công bố vinh danh Giải thưởng International Special Awards - Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế của Music Awards Japan 2025 (MAJ 2025) – giải thưởng âm nhạc quốc tế lớn nhất Nhật Bản.

Đây là dấu mốc quan trọng không chỉ với cá nhân Tùng Dương mà còn là niềm tự hào của nền âm nhạc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Trước đó, giải thưởng âm nhạc này cũng gây chú ý trong cộng đồng fan của Sơn Tùng MTP khi trên fanpage của ca sĩ này phát đi dòng thông báo: "Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt tại vòng chung kết của hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song" của Music Awards Japan 2025.

Music Awards Japan từng công bố cộng tác với Giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN hồi 2/2025, ghi dấu mốc đặc biệt khi giải thưởng âm nhạc của Việt Nam tiến ra châu lục sau 20 năm tổ chức, ghi dấu mốc đặc biệt khi giải thưởng âm nhạc của Việt Nam tiến ra châu lục sau 20 năm tổ chức. Đây là giải thưởng do Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí (Culture & Entertainment Industries Promotion Association - CEIPA) của Nhật Bản chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành. (CEIPA là hiệp hội do 5 thành phần tổ chức lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản - bao gồm các công ty thu âm, công ty quản lý nghệ sĩ, nhà xuất bản âm nhạc và đơn vị tổ chức hòa nhạc - hợp tác thành lập).

Hội đồng bình chọn gồm hơn 5.000 chuyên gia trong ngành âm nhạc, bao gồm nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhân viên hãng đĩa, nhà phê bình, nhà báo, nhà xuất bản, giám khảo quốc tế, v.v. Tháng 3/2025 vừa qua, Ban tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản đã mời hai nhà báo Việt Nam là nhà báo Lê Xuân Thành và nhà báo Hoàng Thu Hằng đại diện báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN tham gia bầu chọn 6 hạng mục giải thưởng gồm: Song of the Year; Album of the Year; Artist of the Year; New Artist of the Year; Top Global Hit from Japan và Best Song Asia.

Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế (International Special Awards) là hạng mục được thiết lập thông qua sự hợp tác giữa CEIPA và các tổ chức trao giải âm nhạc từ 6 quốc gia: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Theo thoả thuận hợp tác, năm 2026, Giải Cống hiến cũng sẽ vinh danh nghệ sĩ Nhật Bản trên sân khấu trao giải ở Việt Nam.

Theo đánh giá của hai bên, con đường âm nhạc cũng như định hướng âm nhạc của Tùng Dương có tiêu chí gần với Giải thưởng MAJ 2025 nhất ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, Tùng Dương hiện là nghệ sĩ nắm giữ kỷ lục về số lượng giải thưởng âm nhạc Cống hiến (14 lần) ở nhiều hạng mục quan trọng như "Nam ca sĩ của năm", "Album của năm", "Chương trình của năm"…

Tùng Dương cho biết, anh hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé vào hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Chia sẻ khi nhận được thông báo của MAJ, Tùng Dương cho biết: "Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được đến Kyoto – một thành phố cổ kính của xứ sở mặt trời mọc để nhận Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế tại Music Awards Japan 2025 vào ngày 21–22/5. Đây không chỉ là vinh dự lớn lao đối với cá nhân tôi, mà còn là niềm tự hào của nền âm nhạc Việt Nam, của những người nghệ sĩ luôn nỗ lực gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc ra thế giới.

Tôi hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé vào hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, để những giai điệu, ca từ mang đậm bản sắc Việt có thể vang lên ở những sân khấu lớn, chạm đến trái tim của những người chưa từng biết đến đất nước tôi".

Nam giọng ca "Tái sinh" cũng xác nhận sẽ đến Nhật Bản dự Lễ trao giải diễn ra vào ngày 21–22/5 tới đây tại Nhà hát ROHM Kyoto theo lời mời của Ban tổ chức. Lễ trao giải sẽ vinh danh nghệ sĩ âm nhạc Nhật Bản và quốc tế ở 60 hạng mục giải thưởng, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Quốc gia Nhật Bản NHK.

Một vài con số ấn tượng của Tùng Dương (nguồn: Báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN cung cấp).

Hạng mục Thông số/Thành tích Ghi chú Năm hoạt động 2004–2025 (21 năm, tính đến hiện tại) Năm bắt đầu sự nghiệp 2004 Sao Mai điểm hẹn, phát hành album đầu tay Số album phòng thu 7 2004–2023 Số MV âm nhạc >20 2004–2024, nhiều MV triệu view Số concert cá nhân lớn ≥10 Độc đạo (2011), Human (2020), Multiverse (2023)... Số giải Cống hiến 14 (kỷ lục Việt Nam) 2005–2025, nhiều hạng mục quan trọng Số lần đề cử Cống hiến 28 Nhiều nhất lịch sử giải Giải thưởng quốc tế 1 MAJ 2025 – Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế: Giải thưởng lớn khác Mai Vàng 2006, Sol Vàng 2024, nhiều giải Hội Nhạc sĩ Việt Nam Bài hát nổi bật Ôi quê tôi, Con cò, Chiếc khăn Piêu, Mây, Human, Tái sinh... Album nổi bật Chạy trốn, Những ô màu khối lập phương, Li ti, Độc đạo, Human, Multiverse... Liveshow tiêu biểu Độc đạo (2011), Human (2020), Người đàn ông hát (2023), Multiverse (2023) Phong cách âm nhạc Đa dạng: dân gian đương đại, jazz, pop, rock, electronic, world music, nhạc tiền chiến, tình ca... Luôn đổi mới, sáng tạo