Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng

Sáng 13/8, người thân thông báo nghệ sĩ Bắc Hải trút hơi thở cuối cùng vào 7h sáng nay, hưởng dương 55 tuổi.

Sinh thời, anh là nam diễn viên hài nổi tiếng ở nhiều sân khấu kịch tại TP.HCM. Những năm gần đây, sức khỏe Bắc Hải ngày càng sa sút. Năm 2022, anh nhập viện cấp cứu vì xơ gan, suy thận. Tuổi 55, nam nghệ sĩ không chỉ bị xơ gan nặng, teo thận còn hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn; từng hôn mê sâu 10 ngày liền.

Thông tin diễn viên hài Bắc Hải nổi tiếng một thời đã khiến nhiều nghệ sĩ, bạn bè lẫn khán giả bàng hoàng.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh trải lòng về cuộc gọi báo tin chồng qua đời của vợ Bắc Hải sáng 13/8: "Nhận được điện thoại tiếng khóc xé lòng của chị Thắm, vợ anh nghệ sĩ hài Vũ Bắc Hải: 'Anh đi rồi Út ơi... Trước khi ra đi anh dặn chị tìm Út... nhờ Út lo cho anh nhe em vì 2 mẹ con đơn chiếc, nghèo khó, không biết làm sao, nhớ lời anh dặn'. Vâng, anh yên tâm an nghỉ, em và các quý đồng nghiệp sẽ lo cho anh bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất".

Diễn viên hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ đoạn tin nhắn với Bắc Hải hồi tháng 6 và ngậm ngùi: "Xin vĩnh biệt bạn, người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật".

Đạo diễn, nhà sản xuất Khương Dừa chia sẻ đoạn video gặp diễn viên Bắc Hải cách đây không lâu. "Hôm bữa mới ghé thăm nghệ sĩ hài Bắc Hải, gặp Khương Dừa anh mừng lắm. Nhưng hôm nay anh đã đi rồi, tạm biệt anh...", Khương Dừa chia sẻ.

Nghệ sĩ hài Tùng Linh cũng có chia sẻ trên trang cá nhân về sự ra đi của "đàn anh": "Vợ nghệ sĩ Bắc Hải vừa gọi cho Tùng Linh khóc nức nở, nói không nên lời báo tin nghệ sĩ hài Bắc Hải vừa trút hơi thở cuối cùng. Thành thật chia buồn cùng em và gia đình. An nghỉ nhé anh trai Bắc Hải, nghệ sĩ hài duyên dáng".

Bên cạnh đó NSƯT Việt Anh, NSƯT Cát Tường, đạo diễn Xuân Phước, MC Anh Quân, diễn viên Lê Nam,... cũng bày tỏ sự đau lòng, gửi lời chia buồn đến gia đình diễn viên hài Bắc Hải trước nỗi mất mát lớn này.

Thời gian qua, diễn viên Bắc Hải được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng hồi đầu năm nhưng không có tiền chữa trị tại bệnh viện. Giữa năm 2024, nam diễn viên kêu cứu vì rơi vào cảnh bần cùng. Căn bệnh xơ gan và suy thận khiến Bắc Hải phải duy trì điều trị hàng tháng.

Lễ viếng diễn viên Vũ Bắc Hải sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 13/8/2025 tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (Phường An Đông, TP.HCM). Sau đóm linh cữu anh sẽ được đưa đi an táng tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải sinh năm 1970, bén duyên với nghệ thuật từ năm 1990. Anh thường vào các vai kép nhì, kép ba, phụ họa các bạn diễn. Duyên hài giúp anh được các đạo diễn của chương trình tín nhiệm. Nghệ sĩ Bắc Hải được biết đến nhiều hơn khi cộng tác với Bảo Chung, Hồng Tơ. Nam diễn viên nổi tiếng qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala cười.