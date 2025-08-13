Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng

Thứ tư, 13:02 13/08/2025 | Câu chuyện văn hóa
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thông tin nam diễn viên hài Vũ Bắc Hải qua đời sáng 13/8 khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng.

Sáng 13/8, người thân thông báo nghệ sĩ Bắc Hải trút hơi thở cuối cùng vào 7h sáng nay, hưởng dương 55 tuổi. 

Sinh thời, anh là nam diễn viên hài nổi tiếng ở nhiều sân khấu kịch tại TP.HCM. Những năm gần đây, sức khỏe Bắc Hải ngày càng sa sút. Năm 2022, anh nhập viện cấp cứu vì xơ gan, suy thận. Tuổi 55, nam nghệ sĩ không chỉ bị xơ gan nặng, teo thận còn hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn; từng hôn mê sâu 10 ngày liền.

Thông tin diễn viên hài Bắc Hải nổi tiếng một thời đã khiến nhiều nghệ sĩ, bạn bè lẫn khán giả bàng hoàng. 

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh trải lòng về cuộc gọi báo tin chồng qua đời của vợ Bắc Hải sáng 13/8: "Nhận được điện thoại tiếng khóc xé lòng của chị Thắm, vợ anh nghệ sĩ hài Vũ Bắc Hải: 'Anh đi rồi Út ơi... Trước khi ra đi anh dặn chị tìm Út... nhờ Út lo cho anh nhe em vì 2 mẹ con đơn chiếc, nghèo khó, không biết làm sao, nhớ lời anh dặn'. Vâng, anh yên tâm an nghỉ, em và các quý đồng nghiệp sẽ lo cho anh bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất".

Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng- Ảnh 1.

Diễn viên hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ đoạn tin nhắn với Bắc Hải hồi tháng 6 và ngậm ngùi: "Xin vĩnh biệt bạn, người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật".

Đạo diễn, nhà sản xuất Khương Dừa chia sẻ đoạn video gặp diễn viên Bắc Hải cách đây không lâu. "Hôm bữa mới ghé thăm nghệ sĩ hài Bắc Hải, gặp Khương Dừa anh mừng lắm. Nhưng hôm nay anh đã đi rồi, tạm biệt anh...", Khương Dừa chia sẻ.

Nghệ sĩ hài Tùng Linh cũng có chia sẻ trên trang cá nhân về sự ra đi của "đàn anh": "Vợ nghệ sĩ Bắc Hải vừa gọi cho Tùng Linh khóc nức nở, nói không nên lời báo tin nghệ sĩ hài Bắc Hải vừa trút hơi thở cuối cùng. Thành thật chia buồn cùng em và gia đình. An nghỉ nhé anh trai Bắc Hải, nghệ sĩ hài duyên dáng".

Bên cạnh đó NSƯT Việt Anh, NSƯT Cát Tường, đạo diễn Xuân Phước, MC Anh Quân, diễn viên Lê Nam,... cũng bày tỏ sự đau lòng, gửi lời chia buồn đến gia đình diễn viên hài Bắc Hải trước nỗi mất mát lớn này.

Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng- Ảnh 2.
Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng- Ảnh 3.

Thời gian qua, diễn viên Bắc Hải được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa cột sống nặng hồi đầu năm nhưng không có tiền chữa trị tại bệnh viện. Giữa năm 2024, nam diễn viên kêu cứu vì rơi vào cảnh bần cùng. Căn bệnh xơ gan và suy thận khiến Bắc Hải phải duy trì điều trị hàng tháng.

Lễ viếng diễn viên Vũ Bắc Hải sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 13/8/2025 tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (Phường An Đông, TP.HCM). Sau đóm linh cữu anh sẽ được đưa đi an táng tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải sinh năm 1970, bén duyên với nghệ thuật từ năm 1990. Anh thường vào các vai kép nhì, kép ba, phụ họa các bạn diễn. Duyên hài giúp anh được các đạo diễn của chương trình tín nhiệm. Nghệ sĩ Bắc Hải được biết đến nhiều hơn khi cộng tác với Bảo Chung, Hồng Tơ. Nam diễn viên nổi tiếng qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala cười.

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân 'Cho vừa lòng em' qua đời

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân 'Cho vừa lòng em' qua đời

Dòng chia sẻ xót xa của diễn viên Hiền Hạnh trước khi qua đời ở tuổi 38

Dòng chia sẻ xót xa của diễn viên Hiền Hạnh trước khi qua đời ở tuổi 38

Diễn viên đóng thế phim 'Đảo của dân ngụ cư' qua đời ở tuổi 38

Diễn viên đóng thế phim 'Đảo của dân ngụ cư' qua đời ở tuổi 38

Số phận nghiệt ngã của người mẫu Nam Phong vừa qua đời ở tuổi 36

Số phận nghiệt ngã của người mẫu Nam Phong vừa qua đời ở tuổi 36

Nam nghệ sĩ 'Cầu vồng tình yêu' qua đời

Nam nghệ sĩ 'Cầu vồng tình yêu' qua đời

Cùng chuyên mục

'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sô

'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sô

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Với giọng ca trời phú và kỹ thuật điêu luyện, thiếu nữ Đà Lạt nhanh chóng nổi tiếng, thành công vang dội với dòng nhạc bolero, cát-sê 5 cây vàng một đêm hát.

Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãi

Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãi

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Trên sân khấu Em Xinh Say Hi tập 11, Bích Phương bật khóc nức nở khi 3 thành viên phải dừng bước, trong khi Châu Bùi đi tiếp khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.

Cuộc sống của NSND từng là giám đốc, hai đời vợ không con cái

Cuộc sống của NSND từng là giám đốc, hai đời vợ không con cái

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

NSND Quốc Anh - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội có cuộc sống nghỉ hưu an nhàn bên vợ thứ hai và thi thoảng vẫn đi diễn.

Hoa hậu gốc Cần Thơ khoe 'gia tài' đáng nể ở tuổi 24

Hoa hậu gốc Cần Thơ khoe 'gia tài' đáng nể ở tuổi 24

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Trước khi "chinh chiến" Miss World, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe "tài sản" ở tuổi 24 khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc

4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.

Thu Thuỷ - học trò Mỹ Tâm giờ ra sao sau cuộc thi The Voice?

Thu Thuỷ - học trò Mỹ Tâm giờ ra sao sau cuộc thi The Voice?

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Từng là thí sinh đội Mỹ Tâm tại The Voice 2015, Thu Thủy nay gây chú ý khi chuyển hướng, không theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ con

Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ con

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Nhân buổi ra mắt dự án cộng đồng "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", ca sĩ Nguyên Vũ dành thời gian trò chuyện với báo VietNamNet về công việc, cuộc sống gần đây.

Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTV

Nhan sắc nhà báo Thu Uyên và lần dẫn trực tiếp đầu tiên trên VTV

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Nhà báo Thu Uyên chia sẻ ký ức về cầu truyền hình Bắc Nam đầu tiên cách đây 30 năm, từ sự lo lắng ban đầu đến thành công và cảm xúc của khán giả.

Tiếc cho ca sĩ Bích Phương

Tiếc cho ca sĩ Bích Phương

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Ca sĩ Bích Phương sạch scandal nhưng sự nghiệp bị chững lại trên đỉnh cao một cách đáng tiếc.

'Thiên thần bolero' được Phi Nhung phá lệ nhận nuôi năm 19 tuổi giờ ra sao?

'Thiên thần bolero' được Phi Nhung phá lệ nhận nuôi năm 19 tuổi giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Cố ca sĩ Phi Nhung từng phá lệ nhận giọng ca trẻ này làm con nuôi dù trước đó từng tuyên bố sẽ không nhận hỗ trợ thêm bất cứ ai.

Xem nhiều

4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc

4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việc

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.

Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ con

Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ con

Câu chuyện văn hóa
Diễn viên phim 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Ngoài 20 tuổi đã mắc bệnh ung thư vú, giờ ra sao?

Diễn viên phim 'Những đứa con biệt động Sài Gòn': Ngoài 20 tuổi đã mắc bệnh ung thư vú, giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa
Tiếc cho ca sĩ Bích Phương

Tiếc cho ca sĩ Bích Phương

Câu chuyện văn hóa
Hôn nhân viên mãn của MC xinh đẹp vừa 'chia tay' VTV3 sau 20 năm gắn bó

Hôn nhân viên mãn của MC xinh đẹp vừa 'chia tay' VTV3 sau 20 năm gắn bó

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top