Hoa hậu Lương Thùy Linh học Tiến sĩ, làm trợ giảng và khởi nghiệp tuổi 25

Khi 24 tuổi đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ

- Là một trong số ít cử nhân được học thẳng chương trình Tiến sĩ Kinh tế Quốc tế tại Đại học Kinh tế, ĐHQGHN ở tuổi 24, Lương Thùy Linh chuẩn bị như thế nào để đạt được thành tích ấn tượng này và kỳ vọng điều gì từ hành trình ấy?

Tôi không đặt mục tiêu phải đạt được điều gì ấn tượng. Với tôi, học đơn giản là để hiểu hơn về thế giới, những điều mình quan tâm và quan trọng nhất là hiểu chính mình. Từ nhỏ tôi đã thích học, không phải vì áp lực có thành tích mà học vì tò mò và thấy vui khi khám phá kiến thức mới.

Việc được học thẳng lên tiến sĩ là cơ hội quý giá nhưng cũng là chặng đường dài và nhiều thử thách. Tôi không kỳ vọng điều gì quá lớn, chỉ mong giữ được sự kiên nhẫn, chăm chỉ và tinh thần "học nữa, học mãi". Cuối cùng, học không phải để cho ai mà bản thân trưởng thành hơn mỗi ngày.

- Công việc trợ giảng tại Đại học Đại Nam có bị ảnh hưởng khi chị cần cân bằng với lịch trình bận rộn của một hoa hậu, đi học và gần đây là khởi nghiệp?

Khi thực sự muốn làm điều gì đó, mình sẽ luôn tìm được cách. Là người trẻ, tôi muốn tận dụng giai đoạn này để khám phá, dấn thân và trải nghiệm nhiều nhất có thể. Có thể sẽ vấp ngã, thất bại nhưng đó lại là cách học nhanh và sâu nhất.

Công việc trợ giảng giúp tôi giữ kết nối với môi trường học thuật, đồng thời là cơ hội luyện tập sự nghiêm túc, kỷ luật và kỹ năng truyền đạt. Tất nhiên có lúc mệt nhưng tôi tin mỗi trải nghiệm đều xây dựng nền tảng vững vàng hơn, không chỉ cho sự nghiệp mà cả trong cách sống.

Lương Thùy Linh ngày đi nhập học chương trình tiến sĩ.

Bài học đắt giá từ những tranh cãi

- Việc ra mắt thương hiệu thời trang đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của chị. Sau những tranh cãi về giá cả và thiết kế, chị đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh như thế nào để đáp ứng kỳ vọng khách hàng?

Tôi trân trọng mọi phản hồi vì đó là cách để thương hiệu trưởng thành. Sau khi lắng nghe khách hàng, tôi và đội ngũ đã điều chỉnh. Khởi nghiệp là hành trình không dễ nhưng tôi tin sự chân thành và nghiêm túc sẽ dần thuyết phục được khách hàng.

- Tham gia dự án Fix My Food với UNICEF Việt Nam và chuỗi video "Hành trình Hương vị Việt" trong năm 2025, cùng các hoạt động thiện nguyện, vai trò của chị trong việc đóng góp cho cộng đồng đã thay đổi như thế nào sau hơn 5 năm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam?

Sau 5 năm, tôi nhận ra mình không chỉ là người đại diện hình ảnh mà còn có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực thông qua hành động cụ thể. Tôi trưởng thành hơn trong việc lựa chọn các dự án, ưu tiên những hoạt động mang tính giáo dục, phát triển bền vững và hỗ trợ thế hệ trẻ. Làm hoa hậu là cơ hội nhưng trở thành người có ích mới là mục tiêu lâu dài.

Lương Thùy Linh xem nghệ thuật không phải nơi để chứng minh mà để trưởng thành.

- Từng là giám khảo và Phó trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022-2023, chị tìm kiếm những phẩm chất gì ở các thí sinh và điều đó phản ánh quan điểm về vai trò của hoa hậu hiện đại thế nào?

Tôi luôn tìm kiếm cô gái có tư duy độc lập, bản lĩnh và tử tế. Vẻ đẹp ngoại hình quan trọng nhưng điều khiến hoa hậu thực sự tỏa sáng là khả năng truyền cảm hứng và tạo giá trị cho cộng đồng. Hoa hậu hiện đại không nên chỉ đại diện cho sự hoàn hảo mà nên là biểu tượng của sự cố gắng và chân thành.

- Chị từng thử sức diễn xuất trong phim "Chiếm đoạt" năm 2023 và nhận ý kiến trái chiều. Chị có kế hoạch tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất và học được gì từ phản hồi của khán giả?

Tôi trân trọng mọi góp ý. Đó là trải nghiệm quý giá giúp tôi hiểu rõ hơn về khả năng và những điểm còn thiếu sót. Chiếm đoạt cũng là lần đầu tôi chạm ngõ điện ảnh. Nếu có cơ hội phù hợp và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tôi vẫn sẵn sàng thử sức lần nữa. Với tôi, nghệ thuật không phải nơi để chứng minh mà là không gian để trưởng thành.

Chuyện tình yêu ở tuổi 25

- Là người sống nội tâm, chị làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và áp lực từ ánh hào quang showbiz?

Tôi học cách giữ cho mình một khoảng lặng, có thể là thời gian đọc sách hoặc đơn giản là trò chuyện với bạn bè, gia đình. Điều quan trọng là không để bản thân đánh mất phương hướng trong lời khen hay sự kỳ vọng. Tôi tin càng giữ được gốc rễ cá nhân càng bền bỉ và bình tâm trong hành trình dài phía trước.

- Ở tuổi 25 với nhiều thành tựu sự nghiệp, chị có thấy áp lực trong việc tìm kiếm nửa kia phù hợp? Tiêu chí nào quan trọng nhất khi chị quyết định mở lòng với ai đó?

Tôi hiểu sự quan tâm của công chúng và luôn trân trọng điều đó. Nhưng tình cảm là điều cần sự riêng tư và chín muồi. Tôi không thấy áp lực mà xem đó là phần tất yếu của cuộc sống. Nếu có ai đó đồng hành, tôi mong đó là người đủ bao dung, có chung giá trị sống và cùng nhau trưởng thành.

Lương Thùy Linh khác lạ khi dự event cùng các nghệ sĩ.

- Với lịch trình bận rộn giữa học tập, kinh doanh và các hoạt động xã hội, chị dành thời gian ra sao cho chăm sóc bản thân và duy trì các mối quan hệ? Chị tin tình yêu sẽ đến đúng thời điểm hay gia đình có thúc giục?

Tôi tin vào thời điểm. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống có ưu tiên riêng. Gia đình tôi rất hiểu và tôn trọng lựa chọn của tôi nên không bao giờ thúc ép. Tôi cố gắng dành thời gian cho người thân, bạn bè và quan trọng là chăm sóc sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Tôi tin đó là nền tảng cho mọi thành công.

- Sau hơn 5 năm đăng quang, chị từng nói danh hiệu hoa hậu giúp mình "phá kén" và trưởng thành. Ngoài những giây phút rực rỡ trên sân khấu hoa hậu, đâu là khoảnh khắc chị thấy tự hào nhất và định hướng thế nào về bản thân và sự nghiệp?

Khoảnh khắc khiến tôi tự hào nhất không nằm ở sân khấu mà là khi nhận được tin nhắn từ một bạn trẻ nói rằng tôi đã truyền cảm hứng để bạn ấy dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đó là lúc tôi thấy mình đang đi đúng hướng. Trong tương lai, tôi muốn tiếp tục là người kết nối giữa tri thức, nghệ thuật và cộng đồng để mỗi bước đi không chỉ vì bản thân mà còn tạo giá trị lâu dài cho xã hội.



