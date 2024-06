Giảm 45 kg nhờ quy tắc ăn 211 và gợi ý 4 đĩa ăn mẫu dễ áp dụng

Gao Minmin cũng gợi ý tuân thủ thứ tự ăn sau đây để đạt hiệu quả giảm cân, đốt mỡ tốt hơn. 1. Protein: Ăn protein ở đầu bữa giúp tăng cảm giác no, ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa, tăng trao đổi chất và khả năng chuyển hóa mỡ thừa. 2. Rau củ: Tăng cảm giác no, hỗ trợ thanh lọc cơ thể, đào thải cặn bã tích tụ trong đường tiêu hóa. 3. Tinh bột: Tăng cảm giác no, cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động. Các thành phần dinh dưỡng trong tinh bột cũng góp phần bảo toàn quá trình trao đổi chất, duy trì sức khỏe mái tóc, làn da, não bộ...