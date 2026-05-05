Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Giáo dục tài chính Cha-Ching đến Tây Ninh, mở rộng tiếp cận hàng nghìn trẻ em trên toàn quốc

Thứ ba, 16:45 05/05/2026 | Xã hội

Qua các hình thức như các trò chơi tình huống, đố vui và hoạt động nhóm, gần 100 học sinh Tây Ninh đã lần đầu tiếp cận những khái niệm quản lý tài chính theo cách gần gũi và dễ hiểu.

Cuối tháng 4 vừa qua, Công ty Prudential Việt Nam đã triển khai chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching tại Trường THCS Thống Nhất (Tây Ninh).

Trong không khí sôi nổi của các trò chơi tình huống, đố vui và hoạt động nhóm, gần 100 học sinh đã lần đầu tiếp cận những khái niệm quản lý tài chính theo cách gần gũi và dễ hiểu. Bốn trụ cột tài chính nền tảng – Kiếm tiền, Tiết kiệm, Tiêu tiền và Quyên góp – giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn từng bước hình thành tư duy tài chính từ sớm. Điều này không chỉ giúp các em thêm hiểu biết trong cuộc sống, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mỗi gia đình Việt, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và xây dựng cộng đồng bền vững.

Giáo dục tài chính Cha-Ching đến Tây Ninh, mở rộng tiếp cận hàng nghìn trẻ em trên toàn quốc - Ảnh 1.

Các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động tương tác của chương trình Cha-Ching.

Cha-Ching là dự án giáo dục tài chính toàn cầu. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai nằm trong khuôn khổ hành trình "Trao Gửi Yên Tâm" của Prudential. Trong năm 2026, Cha-Ching được mở rộng tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp, An Giang, Bình Định, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thanh Hóa và Bắc Ninh...

Kể từ khi triển khai tại Việt Nam năm 2019, Cha-Ching đã tiếp cận hơn 170.000 học sinh và 5.300 giáo viên tại 490 trường học trên 9 tỉnh, thành.

Linh Nhi

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?

Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.

Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Bao vây khu vực rừng núi bắt kẻ chuyên đột nhập nhà dân ở Huế

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Khi bị lực lượng Công an bao vây tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (TP Huế), Hạnh chống trả quyết liệt, tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.

Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớn

Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớn

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày đầu tháng 5, tuyến phố Tân Mỹ (Từ Liêm, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn cày nát mặt đường, cuốn theo những làn bụi trắng xóa, bủa vây cuộc sống người dân.

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hầu khắp cả nước đều có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có nơi đến 34 độ. Dự báo về chiều tối nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông kèm thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Với quy mô gần 20ha tại phường Phú Thượng, dự án công viên công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn xanh trong không gian đô thị phía Bắc Hà Nội. Đây là một trong những hạng mục đầu tiên triển khai thuộc quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc

Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.

Hà Nội: Tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm sau va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 3

Hà Nội: Tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm sau va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 3

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sáng 5/5 tại đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Rất may mắn, tài xế mắc kẹt bên trong đã được giải cứu an toàn.

Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)

Thí sinh cần làm điều này để đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 không sai sót trước 17h chiều nay (5/5)

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, từ nay đến 17 giờ 00 ngày 5/5, thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh môn thi và các thông tin đăng kí tốt nghiệp THPT 2026 nếu có sai sót.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượng

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự
Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Hai năm tới trúng vận lớn: 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, vận đỏ như son

Đời sống
Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Thời sự
Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top