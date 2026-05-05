Giáo dục tài chính Cha-Ching đến Tây Ninh, mở rộng tiếp cận hàng nghìn trẻ em trên toàn quốc
Qua các hình thức như các trò chơi tình huống, đố vui và hoạt động nhóm, gần 100 học sinh Tây Ninh đã lần đầu tiếp cận những khái niệm quản lý tài chính theo cách gần gũi và dễ hiểu.
Cuối tháng 4 vừa qua, Công ty Prudential Việt Nam đã triển khai chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching tại Trường THCS Thống Nhất (Tây Ninh).
Trong không khí sôi nổi của các trò chơi tình huống, đố vui và hoạt động nhóm, gần 100 học sinh đã lần đầu tiếp cận những khái niệm quản lý tài chính theo cách gần gũi và dễ hiểu. Bốn trụ cột tài chính nền tảng – Kiếm tiền, Tiết kiệm, Tiêu tiền và Quyên góp – giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn từng bước hình thành tư duy tài chính từ sớm. Điều này không chỉ giúp các em thêm hiểu biết trong cuộc sống, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mỗi gia đình Việt, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và xây dựng cộng đồng bền vững.
Cha-Ching là dự án giáo dục tài chính toàn cầu. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai nằm trong khuôn khổ hành trình "Trao Gửi Yên Tâm" của Prudential. Trong năm 2026, Cha-Ching được mở rộng tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp, An Giang, Bình Định, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thanh Hóa và Bắc Ninh...
Kể từ khi triển khai tại Việt Nam năm 2019, Cha-Ching đã tiếp cận hơn 170.000 học sinh và 5.300 giáo viên tại 490 trường học trên 9 tỉnh, thành.
Linh Nhi
