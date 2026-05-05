Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Sáng 5/5, bà T.T.T. (trú xã Gia Hanh) đến Công an xã Gia Hanh trình báo việc bị một số điện thoại lạ gọi đến. Người ở đầu dây xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội nói bà liên quan đến khoản vay 680 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, gia đình để “phối hợp điều tra”.

Công an xã tuyên truyền, giải thích để bà T. nhận thức rõ hình thức lừa đảo trực tuyến của các đối tượng.

Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, bà T. không làm theo hướng dẫn mà trực tiếp đến trụ sở công an địa phương để xác minh. Tại đây, cán bộ Công an xã Gia Hanh đã giải thích thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản, giúp bà tránh nguy cơ mất tiền.

Công an địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện quy tắc “5 không” trên không gian mạng: không cung cấp thông tin cá nhân; không kết bạn với người lạ; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền, đặt cọc; không tin vào các lời mời chào lợi nhuận cao bất thường.

Người dân không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.