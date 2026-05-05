Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác
GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.
Sáng 5/5, bà T.T.T. (trú xã Gia Hanh) đến Công an xã Gia Hanh trình báo việc bị một số điện thoại lạ gọi đến. Người ở đầu dây xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội nói bà liên quan đến khoản vay 680 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, gia đình để “phối hợp điều tra”.
Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, bà T. không làm theo hướng dẫn mà trực tiếp đến trụ sở công an địa phương để xác minh. Tại đây, cán bộ Công an xã Gia Hanh đã giải thích thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản, giúp bà tránh nguy cơ mất tiền.
Công an địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện quy tắc “5 không” trên không gian mạng: không cung cấp thông tin cá nhân; không kết bạn với người lạ; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền, đặt cọc; không tin vào các lời mời chào lợi nhuận cao bất thường.
Người dân không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài NamPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.
Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoàiPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).
Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên QuangPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hạiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.
Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuếPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợpPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.
Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuếPháp luật
GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.