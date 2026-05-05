Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác

Thứ ba, 15:42 05/05/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng cán bộ công an thông báo liên quan khoản nợ 680 triệu đồng, một phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, tránh được việc bị lừa đảo.

Sáng 5/5, bà T.T.T. (trú xã Gia Hanh) đến Công an xã Gia Hanh trình báo việc bị một số điện thoại lạ gọi đến. Người ở đầu dây xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội nói bà liên quan đến khoản vay 680 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, gia đình để “phối hợp điều tra”.

Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo 680 triệu đồng nhờ cảnh giác - Ảnh 1.

Công an xã tuyên truyền, giải thích để bà T. nhận thức rõ hình thức lừa đảo trực tuyến của các đối tượng.

Nghi ngờ dấu hiệu bất thường, bà T. không làm theo hướng dẫn mà trực tiếp đến trụ sở công an địa phương để xác minh. Tại đây, cán bộ Công an xã Gia Hanh đã giải thích thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản, giúp bà tránh nguy cơ mất tiền.

Công an địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện quy tắc “5 không” trên không gian mạng: không cung cấp thông tin cá nhân; không kết bạn với người lạ; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền, đặt cọc; không tin vào các lời mời chào lợi nhuận cao bất thường.

Người dân không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng lừa đảo bằng phương thức dán đè mã QRKhởi tố, bắt giam 2 đối tượng lừa đảo bằng phương thức dán đè mã QR

GĐXH - Can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Duy Minh (SN 2004) và Tướng Đình Trực (SN 2007) cùng trú tại Lào Cai bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo

Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng lừa đảo bằng phương thức dán đè mã QR

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng lừa đảo bằng phương thức dán đè mã QR

Điện Biên: Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia với 5.000 bị hại, bắt 59 đối tượng

Điện Biên: Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia với 5.000 bị hại, bắt 59 đối tượng

Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú Quốc

Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú Quốc

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Cùng chuyên mục

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Công an bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Hoài Nam

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài, Trần Thị Hoài Nam bị lực lượng Công an bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Hưng Yên: Bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng trị giá 7,5 tỷ đồng của người nước ngoài

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp vàng của người nước ngoài, xảy ra ngày 29/4/2026 tại thôn Ao (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang

Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình sau 13 giờ gây án ở Tuyên Quang

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phù Lưu, Công an tỉnh Tuyên Quang đã truy bắt thành công nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

Bắc Ninh: Lợi dụng giao dịch vàng, đối tượng cướp giật tài sản trị giá hàng chục tỷ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) bỏ ra 40 triệu để thuê người đánh, chém gây thương tích cho chồng.

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy xe ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Bắt giữ thanh niên vận chuyển 16.000 viên ma túy tổng hợp

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mua bán, vận chuyển trái phép 16.000 viên ma túy tổng hợp, một thanh niên ở xã Tân Lập bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Xem nhiều

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Hà Nội: Truy tố 'bà trùm' đồ hiệu giấu 835 tỷ đồng tiền doanh thu để trốn thuế

Pháp luật

GĐXH - Với vỏ bọc kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Thu Hường (trú Hà Nội) đã vận hành một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, đạt doanh thu hơn 835 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đều được "giấu" khỏi cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Pháp luật
Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Nghi ngờ chồng ngoại tình, người phụ nữ 60 tuổi thuê côn đồ chém chồng

Pháp luật
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật
Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Cái kết đắng của người phụ nữ vận chuyển 4kg vàng lậu qua biên giới

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top