Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực.

Một trong những nội dung đáng chú ý là trong lĩnh vực đô thị, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh; các tuyến vành đai 2,5; 3,5; Quốc lộ 6 từng bước được bàn giao mặt bằng.

Đáng chú ý, 7 dự án cầu qua sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi… đang được triển khai mạnh, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Đối với Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành; 13/13 khu tái định cư đã xây dựng xong; đường song hành đã thi công khoảng 35/50,8 km (tương đương 85%), tạo nền tảng vững cho thi công đồng loạt.

Đến nay, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đã chuyển trọng tâm từ khâu hoàn thiện thủ tục pháp lý sang giai đoạn trực tiếp bàn giao quỹ đất. Việc khơi thông kịp thời các mặt bằng sạch đã giải phóng tối đa năng lực thi công của nhà thầu, tạo không gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồng loạt trên công trường.

Hà Nội yêu cầu giao rõ mốc hoàn thành từng phần việc, nhất là bàn giao mặt bằng sạch, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, nghiệm thu khối lượng và thanh toán vốn đối với các dự án trọng điểm. Ảnh: Trung Sơn

Trong những tháng tiếp theo, định hướng phân bổ nguồn lực sẽ ưu tiên tối đa cho việc mở rộng không gian tại các công trình hạ tầng kết nối chiến lược, tiêu biểu như hệ thống cầu vượt sông Hồng, các vành đai kinh tế và mạng lưới quốc lộ huyết mạch.

Đặc biệt, tiến độ cung cấp mặt bằng nay được lượng hóa thành bộ chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) trực tiếp, tích hợp chặt chẽ với lộ trình hấp thụ vốn.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Các hoạt động kỷ niệm lớn được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Riêng các di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò đã đón gần 385 nghìn lượt khách, doanh thu gần 21 tỷ đồng…

Hà Nội yêu cầu có deadline từng hạng mục, từng phần việc

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế ở lĩnh vực: xuất khẩu giảm, chất lượng FDI chưa cao, tiến độ một số dự án còn phụ thuộc lớn vào giải phóng mặt bằng; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có xu hướng gia tăng…

Thành phố xác định tháng 5 và các tháng tiếp theo là giai đoạn then chốt để tăng tốc, với loạt giải pháp mạnh, đồng bộ, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Trước bối cảnh đó, Hà Nội xác định triển khai các nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ưu tiên thực hiện ngay trong tháng 5/2026 và 9 nhóm giải pháp dài hạn thực hiện trong các tháng tiếp theo.

Trước hết, Thành phố tập trung cao độ tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng.

Các sở, ngành, xã, phường rà soát toàn bộ danh mục dự án trọng điểm, dự án có khả năng giải ngân lớn trong tháng 5/2026;

Lập danh sách cụ thể từng dự án còn vướng về mặt bằng, tái định cư, mỏ vật liệu, đơn giá, hồ sơ thanh toán, thủ tục điều chỉnh dự án để xử lý theo từng ngày, từng tuần.

Phối cảnh một góc dự án Vành đai 4 của Thành phố Hà Nội.

Đối với các dự án như Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4, các cầu qua sông Hồng, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21B, các công trình chống ngập cấp bách, cần thành lập hoặc kích hoạt ngay các tổ công tác liên ngành do lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo sở, ngành phụ trách trực tiếp; giao rõ mốc hoàn thành từng phần việc, nhất là bàn giao mặt bằng sạch, phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư, nghiệm thu khối lượng và thanh toán vốn.

Song song đó, Thành phố triển khai gói giải pháp hỗ trợ xuất khẩu, coi đây là nhiệm vụ cấp bách. Các ngành chức năng sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về thị trường, đơn hàng, chi phí logistics, rào cản kỹ thuật; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tận dụng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Việc kiểm soát giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa cũng được đặt lên hàng đầu, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu và vật liệu xây dựng, nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ sản xuất.

Hà Nội kích cầu tiêu dùng bằng chuỗi sự kiện văn hóa

Để kích cầu nội địa, Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại, kinh tế đêm tại các không gian như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Ba Vì, Sơn Tây… qua đó thúc đẩy tiêu dùng, bù đắp sự suy giảm theo mùa.

Trong thu hút đầu tư, Thành phố chuyển hướng sang FDI có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, dữ liệu, đổi mới sáng tạo. Cơ chế "làn xanh" sẽ được áp dụng để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho nhà đầu tư chiến lược.

Đồng thời, Thành phố tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua tiếp cận tín dụng, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.

Một nội dung quan trọng khác là xử lý tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Các cơ quan chức năng sẽ phân loại nguyên nhân cụ thể để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, thay vì áp dụng chung chung.

Về dài hạn, Hà Nội tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi); đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với chuyển đổi số; xây dựng mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu. Đặc biệt, Thành phố đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả đầu tư công, chống lãng phí, thông qua cơ chế bồi thường, tái định cư linh hoạt; cập nhật giá vật liệu sát thị trường; áp dụng KPI giải ngân gắn với trách nhiệm cán bộ. Đối với các dự án chậm tiến độ, không còn phù hợp sẽ bị dừng hoặc điều chuyển, bảo đảm nguồn lực tập trung cho các công trình có tác động lan tỏa lớn.

