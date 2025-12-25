Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Mức nhiệt dao động từ 14-17 độ.
Thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào khi không khí lạnh tràn về
Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc sẽ kết thúc chuỗi ngày ấm nóng khi đón gió Đông Bắc của không khí lạnh tràn về.
Từ đêm qua khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét do không khí lạnh tràn về. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa nhiều, có nơi mưa to.
Nguyên nhân gây mưa và rét là do khối không khí lạnh đã tràn về gây mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần chấm dứt chuỗi ngày nắng ấm bất thường vừa qua.
Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm xuống còn từ 14-17 độ, vùng núi nhiệt độ có nơi xuống dưới 12 độ.
Gió Đông Bắc của không khí lạnh xuống Trung Bộ kết hợp với địa hình gây mưa nhiều trong 2 ngày tới từ Hà Tĩnh vào tới TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Đắk Lắk, Khánh Hòa. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất cục bộ ở vùng núi.
Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ mưa trái mùa xuất hiện tại nhiều tỉnh thành, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Nguy cơ tái diễn ngập úng có thể xảy ra, trong cơn dông cũng dễ xuất hiện lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/12 đến ngày 26/12/2025:
- Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Sáng 25/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ trưa chiều ngày 25/12 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Từ ngày 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ đêm 25/12, phía Bắc đêm và sáng trời rét.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng từ tối 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 26/12/2025 đến ngày 3/1/2026:
- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng ngày 29-30/12 đêm và sáng trời rét.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 28/12, sau trời lạnh.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.
