Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Thứ năm, 07:00 25/12/2025 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Mức nhiệt dao động từ 14-17 độ.

Thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào khi không khí lạnh tràn về

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc sẽ kết thúc chuỗi ngày ấm nóng khi đón gió Đông Bắc của không khí lạnh tràn về.

Từ đêm qua khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét do không khí lạnh tràn về. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa nhiều, có nơi mưa to.

Nguyên nhân gây mưa và rét là do khối không khí lạnh đã tràn về gây mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần chấm dứt chuỗi ngày nắng ấm bất thường vừa qua.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm xuống còn từ 14-17 độ, vùng núi nhiệt độ có nơi xuống dưới 12 độ.

Gió Đông Bắc của không khí lạnh xuống Trung Bộ kết hợp với địa hình gây mưa nhiều trong 2 ngày tới từ Hà Tĩnh vào tới TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Đắk Lắk, Khánh Hòa. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất cục bộ ở vùng núi.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ mưa trái mùa xuất hiện tại nhiều tỉnh thành, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Nguy cơ tái diễn ngập úng có thể xảy ra, trong cơn dông cũng dễ xuất hiện lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.

Gió mùa Đông Bắc mạnh tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao? - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi có mưa, trời rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

 Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/12 đến ngày 26/12/2025:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Sáng 25/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ trưa chiều ngày 25/12 có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Từ ngày 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Từ đêm 25/12, phía Bắc đêm và sáng trời rét.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng từ tối 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/12/2025 đến ngày 3/1/2026:

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng ngày 29-30/12 đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 28/12, sau trời lạnh.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tràn về kết thúc chuỗi ngày ấm nóng. Nhiệt độ giảm sâu phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi rét đậm dưới 8 độ.

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó miền Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Cùng chuyên mục

Sáng nay trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Sáng nay trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Thời sự - 1 giờ trước

9h sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Việt Xô diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I. Sự kiện được phát sóng trực tuyến trên Báo Điện tử Sức khoẻ & Đời sống và các nền tảng mạng xã hội của Báo.

Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Tin sáng 25/12: Phương án nghỉ Tết Dương lịch mới; miền Bắc rét sâu cỡ nào khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc từ đêm 24/12; Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc hoán đổi để nghỉ 4 ngày liên tục dịp tết Dương lịch năm 2026...

Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá': Không gian điều trị trong lành giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá': Không gian điều trị trong lành giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thời sự - 2 giờ trước

Tham gia cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I do Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, các bệnh viện muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến người dân, vì một môi trường sống trong lành, an toàn cho tất cả mọi người.

Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt

Kiến nghị xử lý xe chở rác ở Ninh Bình không chấp hành tín hiệu, đâm hỏng cần chắn tự động đường sắt

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngành đường sắt vừa có văn bản đề nghị công an địa phương xử lý một lái xe ô tô chở rác điều khiển xe vi phạm tại đường ngang qua đường sắt có cảnh báo tự động

Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu?

Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu?

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho người lao động tại Nghệ An dự kiến có sự chênh lệch lớn, với mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, trong khi thấp nhất chỉ khoảng 200.000 đồng.

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tràn về kết thúc chuỗi ngày ấm nóng. Nhiệt độ giảm sâu phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi rét đậm dưới 8 độ.

Tin sáng 24/12: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026, chấm dứt thời kỳ quản lý trên giấy; Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ

Tin sáng 24/12: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026, chấm dứt thời kỳ quản lý trên giấy; Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại; Từ đêm 24/12, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ.

Tài xế xe khách bị xử lý vì đi vào làn cấm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tài xế xe khách bị xử lý vì đi vào làn cấm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cục CSGT, Bộ Công an vừa xử lý tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng

Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặng

Xã hội - 1 ngày trước

Đêm 22/12, một vụ cháy nổ lớn xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn TP Hải Phòng khiến hai anh em ruột bị bỏng nặng, thương tích ở vùng mặt, tay và chân...

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ I

Thời sự - 1 ngày trước

Dự kiến 8 giờ 30 phút sáng 25/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I. Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý độc giả đến tham dự buổi lễ và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Xem nhiều

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tràn về kết thúc chuỗi ngày ấm nóng. Nhiệt độ giảm sâu phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi rét đậm dưới 8 độ.

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Thời sự
Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?

Thời sự
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top