'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Bị mẹ vợ làm bẽ mặt, Toàn trách Hoàng Lam chi tiêu hoang phí

Tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim, vợ chồng Hoàng Lam (Quỳnh Kool) đi chọn quà tặng tân gia. Trong cửa hàng đồ gia dụng, Hoàng Lam chỉ hết nồi chiên không dầu, nồi cơm điện, đến đèn ngủ... Toàn đều gạt đi với rất nhiều lý do. Theo anh, nên mua rượu vang vì vang đỏ mang lại may mắn cho gia chủ. Sau một hồi, Toàn vẫn phải chiều theo ý của vợ. Hai vợ chồng mang theo nồi cơm điện và một chai rượu vang tới tặng Mỹ Anh (Phương Oanh).

Bố của Mỹ Anh và mẹ của Hoàng Lam cũng là hàng xóm của nhau ở khu tập thể nên cùng đến dự tiệc tân gia. Vừa đến, mẹ Hoàng Lam đã choáng ngợp bởi sự sang trọng, hiện đại của căn hộ chung cư. Bà vô tư so sánh từ chiếc khóa cửa nhà đến chiếc nồi hấp, gian bếp... của nhà Mỹ Anh với nhà con gái mình. Điều đó khiến Toàn (Tô Dũng) khó chịu, cảm thấy tự ái vì bị so sánh kém cỏi hơn.

Tiệc tân gia của vợ chồng Mỹ Anh diễn ra vui vẻ, chỉ có Toàn là không vui vì bị mẹ vợ chê bai. Ảnh VTV

Tiệc tân gia của vợ chồng Mỹ Anh là một bữa cơm đầm ấm, vui vẻ. Ngồi xuống bàn ăn rồi, mẹ của Hoàng Lam nói với bố của Mỹ Anh, than phiền về con gái: "Lấy chồng rồi vẫn suốt ngày bám mẹ đấy thôi. Xin xỏ đủ thứ ông ạ!". Điều này khiến Toàn cảm thấy tự ái.

Tan tiệc, về nhà, vợ chồng Hoàng Lam cãi nhau vì Toàn cảm thấy không thoải mái vì thái độ bóng gió của mẹ vợ trong bữa ăn ở nhà Mỹ Anh. Toàn nhắc lại chuyện mua quà, cho rằng vợ mua chai rượu là được rồi còn "đua đòi" mua thêm quà khác khiến Hoàng Lam tức giận. Toàn tiếp tục nhắc đến thẻ tập 10 triệu đồng của vợ là lãng phí, không biết tiết kiệm. "Tiền tiền tiền... Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi" - Hoàng Lam khó chịu, sau đó bỏ ra ngoài.

Toàn và Hoàng Lam cãi nhau về chuyện tiền nong. Ảnh VTV

Sau khi tan ca, Châu Ngân (Việt Hoa) nhận điện thoại của mẹ mới giật mình nhớ ra cuộc hẹn xem mắt vào buổi tối. Hai mẹ ở quê gọi điện sắp xếp một cuộc hẹn cho hai con của mình trên thành phố. Châu Ngân phi tới nơi thì đã muộn, cô xin lỗi chàng trai và muốn trả tiền bữa ăn này thay cho lời xin lỗi. Chàng trai tên Dũng (Đức Hiếu) chấp nhận lời xin lỗi của cô nhưng lại khiến cô khó chịu trong lòng khi cho biết đã ăn trước rồi.

Sau khi chờ Châu Ngân ăn xong, Dũng muốn hai đứa chụp chung một bức ảnh để báo cáo phụ huynh. Dũng nói thẳng hai đứa có lẽ đều không có nhu cầu gặp lại nhau lần thứ hai, nhưng thỏa thuận về nhà sẽ nói với các bậc phụ huynh rằng mình đã tìm thấy người phù hợp và đang trong quá tình tìm hiểu. Châu Ngân đồng ý với đề xuất đó.

Châu Ngân có cuộc xem mắt thất vọng khi gặp phải người đàn ông khá kỳ lạ. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau bữa cơm tối tân gia, hai vợ chồng Mỹ Anh ngồi tâm sự với nhau về cuộc sống hiện tại. Biết chồng vẫn đam mê làm phim, đam mê nghệ thuật nhưng vì vợ vì con mà chấp nhận mở công ty, đi theo hướng kinh doanh. Mỹ Anh cảm ơn chồng vì điều đó, cô hứa sau này sẽ cùng chồng thực hiện giấc mơ điện ảnh. Đăng trêu vợ rằng khi con lớn, hai vợ chồng lại sinh thêm hai con nữa...

Rời buổi xem mắt về, Châu Ngân gặp Hoàng Lam đang ngồi một mình ở cầu thang tập thể vì dỗi chồng. Châu Ngân nhắc lại về cuộc gặp đầu tiên khiến cô và Hoàng Lam thân nhau tới bây giờ. Trong cuộc nói chuyện, Châu Ngân cho rằng Toàn vừa là chồng, vừa như một người cha chăm sóc, chiều chuộng cô vợ không bao giờ chịu lớn của mình. Trong gia đình, Toàn vừa lo tiền sinh hoạt phí, vừa làm việc nhà... Vì thế, Châu Ngân khuyên cô bạn hãy giữ gìn hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có.

Châu Ngân khuyên Hoàng Lan nhìn nhận tích cực hơn về chồng. Ảnh VTV

Tập 3 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 13/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

