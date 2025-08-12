'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 10): Chủ tịch xã ôm cặp tiền đi lo giữ chức
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", vợ ông Chủ tịch xã Thứ đã chuẩn bị cho chồng một khoản tiền lớn để đi lo giữ chiếc ghế chủ tịch xã.
Trong trích đoạn giới thiệu "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 10 phát sóng vào tối nay (12/8), sau khi nhận được nhiều tố cáo về vấn đề môi trường của trại lợn, Thiếu tá Huy đi khảo sát trại lợn 10 nghìn con của công ty Hồng Phát. Nhưng khi anh gọi chủ trại thì không bắt máy. May mắn, Thiếu tá Huy gặp được cô gái là cháu của chủ trại.
Qua lời cô cháu gái này, Thiếu tá Huy phần nào biết được trang trại lợn này có nhiều biểu hiện gây ô nhiễm môi trường khi xuất hiện nhiều ruồi. Cô cháu gái của chủ trại lợn cũng xác nhận rằng ông chủ trại lợn ăn cũng phải ngồi trong màn bởi vì có quá nhiều ruồi.
Sau một hồi trao đổi, dù cô cháu chủ trại lợn quả quyết rằng quy định không cho người ngoài vào, nhưng vì "đẹp trời" nên mới đồng ý dẫn đi tham quan.
Để tránh hiểu lầm, Thiếu tá Huy đã cố gắng gọi điện lại cho chủ trang trại lợn. Tuy nhiên, chưa kịp đi thì gặp Sâm - người đàn ông phụ trách nhiệm vụ xả thải của trại ra mặt ngăn cản. Sâm hoàn toàn không có ý định chào đón Thiếu tá Huy vào trang trại.
Ở diễn biến khác, ông Chủ tịch xã Thứ lên huyện họp và tranh thủ mang theo tiền để đảm bảo giữ được chiếc ghế chủ tịch xã sau sáp nhập. Tuy nhiên, bà Nga lại rất sốt ruột muốn đi cùng chồng vì không yên tâm.
Ông Thứ ngăn vợ đi cùng: "Bà này cứ như trẻ con, người ta đi họp chứ có phải đi chơi đâu mà đòi đi theo".
"Cho tôi đi họp với. Không phải ai có tiền cũng biết giữ tiền đâu. Ông đi một mình với cái túi tiền, tôi lo lắm... Tôi hỏi ông nhé, ông định bám chắc lấy cái ghế không buông đúng không? Lần này là tôi quyết theo ông đấy" - bà Nga nói với chồng.
Vừa chỉnh lại cà vạt cho chồng, bà Nga khẳng định: "Giờ mình là là người có tiền, sắp tới là người có quyền. Ông nhớ giữ chắc cái ghế nhé".
Tập 10 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 12/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 2: Cuộc hẹn thất vọng giữa Ngân và 'trai lạ'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", Ngân đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, Toàn khó chịu khi bị mẹ vợ chê bai.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ tình trạng bảo kê, hàng giả, cho vay nặng lãiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều tình tiết mới được mở ra về thực trạng gây bất ổn ở địa phương như: Cho vay nợ, hàng giả, tranh giành mỏ đá...
Không còn là tin đồn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính thức xuất hiện ở Sao nhập ngũ 2025Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong trailer tập 2 Sao nhập ngũ 2025, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Mỹ Anh cao tay trị nhân viên nữ của chồngXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 "Gió ngang khoảng trời xanh", thấy nữ nhân viên có sự quan tâm trên mức bình thường với chồng, Mỹ Anh nhanh chóng ra tay "xử lý".
Trấn Thành đã bắt đầu làm phim Tết 2026Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành không chỉ là MC, anh còn là đạo diễn của nhiều phim Tết ăn khách. Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục khai máy, quay phim phục vụ mùa Tết 2026.
Hàng trăm ngàn người sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng hướng về Quảng trường Ba Đình để 'Cùng Việt Nam tiến bước'Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Dự kiến sáng sớm 16/8, hàng trăm ngàn người khắp cả nước sẽ mặc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình, hát quốc ca và đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 1): Mỹ Anh khó chịu với nữ nhân viên của chồngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 1"Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh) cảm thấy khó chịu vì nữ thư ký đã đi quá giới hạn trong công việc và quan tâm tới chồng mình.
2 diva nhạc Việt Thanh Lam, Hà Trần dắt tay nhau thăng hoa trong liveshow 'Ân tình của đá'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Diva Thanh Lam cùng diva Hà Trần và nhiều nghệ sĩ khác đã có một buổi biểu diễn tuyệt vời chiếm trọn tình cảm của khán giả.
Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V ConcertXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng đã mang tới những màn trình diễn ấn tượng suốt 7 giờ đồng hồ "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam".
'Gia đình Haha' tập 9: Nghệ sĩ trải nghiệm với nghề nuôi ong, đánh bắt cáXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình Haha", điểm đến miền Tây Nam Bộ mang đến cho các nghệ sĩ những trải nghiệm với nghề nuôi ong, nghề đóng đáy nơi cửa sông.
Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bất ngờ song ca trên sân khấu V ConcertXem - nghe - đọc
GĐXH - Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn nghệ sĩ nổi tiếng đã mang tới những màn trình diễn ấn tượng suốt 7 giờ đồng hồ "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam".