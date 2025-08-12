'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 10): Chủ tịch xã ôm cặp tiền đi lo giữ chức

Trong trích đoạn giới thiệu "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 10 phát sóng vào tối nay (12/8), sau khi nhận được nhiều tố cáo về vấn đề môi trường của trại lợn, Thiếu tá Huy đi khảo sát trại lợn 10 nghìn con của công ty Hồng Phát. Nhưng khi anh gọi chủ trại thì không bắt máy. May mắn, Thiếu tá Huy gặp được cô gái là cháu của chủ trại.

Qua lời cô cháu gái này, Thiếu tá Huy phần nào biết được trang trại lợn này có nhiều biểu hiện gây ô nhiễm môi trường khi xuất hiện nhiều ruồi. Cô cháu gái của chủ trại lợn cũng xác nhận rằng ông chủ trại lợn ăn cũng phải ngồi trong màn bởi vì có quá nhiều ruồi.

Thiếu tá Huy tới tìm hiểu về trang trại lợn đang bị phản ánh là gây ô nhiễm môi trường. Ảnh VTV

Sau một hồi trao đổi, dù cô cháu chủ trại lợn quả quyết rằng quy định không cho người ngoài vào, nhưng vì "đẹp trời" nên mới đồng ý dẫn đi tham quan.

Để tránh hiểu lầm, Thiếu tá Huy đã cố gắng gọi điện lại cho chủ trang trại lợn. Tuy nhiên, chưa kịp đi thì gặp Sâm - người đàn ông phụ trách nhiệm vụ xả thải của trại ra mặt ngăn cản. Sâm hoàn toàn không có ý định chào đón Thiếu tá Huy vào trang trại.

Đang chuẩn bị vào trang trại lợn thì người phụ trách việc xả thải ra ngăn cản Thiếu tá Huy. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, ông Chủ tịch xã Thứ lên huyện họp và tranh thủ mang theo tiền để đảm bảo giữ được chiếc ghế chủ tịch xã sau sáp nhập. Tuy nhiên, bà Nga lại rất sốt ruột muốn đi cùng chồng vì không yên tâm.

Ông Thứ ngăn vợ đi cùng: "Bà này cứ như trẻ con, người ta đi họp chứ có phải đi chơi đâu mà đòi đi theo".

Chuẩn bị số tiền lớn cho chồng, bà Nga muốn đi theo để bảo vệ nhưng ông Thứ không cho đi. Ảnh VTV

"Cho tôi đi họp với. Không phải ai có tiền cũng biết giữ tiền đâu. Ông đi một mình với cái túi tiền, tôi lo lắm... Tôi hỏi ông nhé, ông định bám chắc lấy cái ghế không buông đúng không? Lần này là tôi quyết theo ông đấy" - bà Nga nói với chồng.

Vừa chỉnh lại cà vạt cho chồng, bà Nga khẳng định: "Giờ mình là là người có tiền, sắp tới là người có quyền. Ông nhớ giữ chắc cái ghế nhé".

Ông Thứ - Chủ tịch xã chuẩn bị một số tiền lớn đựng trong túi xách mang đi lo giữ ghế. Ảnh VTV

