23°C / 22-25°C
Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt?

Thứ bảy, 13:15 27/12/2025 | Xem - nghe - đọc
Lê Thị Thanh Hà
Lê Thị Thanh Hà
GĐXH - "Khởi thủy" mang nhiều tầng nghĩa - vừa là 'khởi nguyên' đánh dấu điểm bắt đầu hành trình làm việc với chất liệu gốm của tôi, vừa gợi nhắc tên mình", nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ nói.

"Khởi thủy" là triển lãm gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy, diễn ra từ 30/12/2025 đến hết ngày 7/1/2026 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội với 36 tác phẩm gốm thuộc hai bộ sưu tập "Tiếng vọng" và "Luân hồi".

Triển lãm gồm 30 tác phẩm thuộc bộ "Tiếng vọng" (tượng bán thân gốm) và 6 tác phẩm thuộc bộ "Luân hồi" (điêu khắc gốm hình tròn), sáng tác trong giai đoạn 2021-2025.

Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Tác phẩm thuộc bộ sưu tập "Tiếng vọng".

Về tên triển lãm, nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy cho biết: "Khởi thủy" mang nhiều tầng nghĩa - vừa là 'khởi nguyên' đánh dấu điểm bắt đầu hành trình làm việc với chất liệu gốm của tôi, vừa gợi nhắc tên mình, và đặc biệt là yếu tố Nước - nguyên tố căn bản trong nghệ thuật gốm nơi Đất và Lửa gặp nhau".

Sau ba triển lãm hội họa cá nhân "Ghép Ký ức" (2021), "Lăng kính của Thủy" (2022) và "Muôn mặt Nhân gian" (2024) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với phong cách Polygon độc đáo, "Khởi thủy" là bước chuyển quan trọng - từ hội họa hai chiều sang điêu khắc gốm ba chiều, từ những mảnh đa giác trên toan sang những khối hình trong không gian.

Nghệ sĩ chia sẻ: "Đến với gốm là một cơ duyên, chỉ đơn giản là một lời mời học về gốm của thầy Hoàng Nghĩa Hiệp nhưng sự trầm lắng và đơn độc của thời gian cách ly (COVID-19) giúp tôi toàn tâm toàn ý với gốm như người thợ học nghề chứ không chỉ là một nghệ sĩ tìm hiểu một chất liệu mới. Bắt đầu từ việc tìm hiểu về đặc tính đất, cách luyện đất, xeo đất, biết được những thời điểm tác động vào đất, cảm nhận được độ ẩm của đất, căn cứ vào thời tiết khô nồm để chọn công đoạn làm gốm, rồi sau đó là về men và nung. Có con đường riêng để đem đến niềm hứng khởi. Làm gốm hay làm nghệ thuật cũng vậy, nó luôn đòi hỏi sự sáng tạo để tạo ra vẻ đẹp tươi mới, lạ lùng".

Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ.

Họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp, nguyên phụ trách Khoa Đồ họa Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, người thầy đã kết nối nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy đến với làng gốm Bát Tràng chia sẻ: "Gốm Thủy" là một hiện tượng nổi lên trong giới sáng tác gốm và gốm điêu khắc trong 3 năm gần đây. Những tác phẩm của Nguyễn Thu Thủy không lặp lại những ước định về gốm và gốm nghệ thuật đã hình thành từ rất lâu tại các trung tâm gốm Việt: Bát Tràng, Phù Lãng, Hương Canh… bởi những hơi thở mới. 

Mở rộng quan niệm gốm truyền thống "Nhất dáng, nhì da, tam xương, tứ lửa", với cá tính mạnh mẽ quyết liệt, Thủy đã nghiên cứu sự sáng tạo của bề mặt gốm (da) với khả năng kết hợp các dòng men phong phú. Đầy sáng tạo và hiệu quả, Thủy đã dùng men gốm như màu vẽ, khi rực rỡ quyến rũ mà không phô trương, khi thâm sâu trầm mặc nhưng không đơn điệu. Tưởng như chỉ có một màu nhưng chuyển động ẩn chứa rất năng động. Về dáng vóc, tạo hình tác phẩm bất ngờ thú vị đặc biệt là những vòng tròn gốm, như những chiếc bánh xe với chuyển động màu men vô cùng ấn tượng. Thủy cũng nghiên cứu cả về xương đất khi kết hợp đất samot với đất vuốt Bát Tràng để đạt được khối tròn rỗng ở kích thước lớn, 60 tới 70cm".

Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt? - Ảnh 3.
Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Hai tác phẩm thuộc hai bộ sưu tập "Tiếng vọng".

Cùng với hoạt động trưng bày, nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy sẽ tổ chức các workshop trang trí gốm nghệ thuật với sản phẩm Ấn ngựa Sắc mã và trang sức gốm độc bản vào 2 - 4/1/2026. Việc lựa chọn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm – vốn là Hội quán Quảng Đông có lịch sử gần 400 năm, được công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia từ năm 2007 – một "bảo tàng gốm sứ" sống động với hệ thống trang trí gốm tinh xảo là một quyết định có chủ đích của nghệ sĩ trong việc tạo nên một cuộc đối thoại đa tầng: gốm xưa đối thoại với gốm nay, truyền thống đối thoại với đương đại, di sản vật thể đối thoại với tinh thần sáng tạo của người nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật, sáng tạo hôm nay.

Triển lãm 'Khởi thuỷ' của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Tác phẩm thuộc bộ "Luân hồi" (điêu khắc gốm hình tròn).

Nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy (1977) là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Chị từng tham gia hơn 30 triển lãm trong nước và quốc tế. Một số triển lãm trong nước đã tham gia: Triển lãm cá nhân "Muôn mặt Nhân gian" (9/2024); Triển lãm cá nhân "Lăng kính của Thủy", (9/2022); Triển lãm cá nhân "Ghép ký ức" (12/2021); Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng Toàn quốc (9/2022); Triển lãm Gốm Nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (10/2021); Triển lãm Hanoi Miniprint, Trường TH Mỹ thuật Việt Nam (11/2021).

Một số triển lãm quốc tế đã tham gia: "Lấp lánh Việt Nam" tại Áo năm 2025; "Asia Art Alliance" các năm 2023, 2024, 2025 tại Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Campuchia; Liên hoan nghệ thuật môi trường quốc tế Busan BIEAF các năm 2023, 2024, 2025; Triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế Thanh Đảo, Trung Quốc từ 2022 đến 2025; Triển lãm trao đổi nghệ thuật quốc tế lần thứ 19, Tokyo, Nhật Bản (11/2019); Triển lãm nghệ thuật thị giác quốc tế lần thứ IX Euro Americana 2019, Cusco, Peru (10/2019); Chương trình trao đổi nghệ thuật quốc tế "Một Hexian tươi đẹp", Trung Quốc (5/2019).


Tags:

