Việt Hoa đầy kiêu hãnh sau tổn thương trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai diễn mang lại thử thách mới khi hóa thân vào người phụ nữ mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh trong "Gió ngang khoảng trời xanh".
Diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 ở Lào Cai, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô gây chú ý với khán giả và thành công với nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: Đào trong "Cô gái nhà người ta", Yến trong "Trở về giữa yêu thương", Lệ trong "Anh có phải đàn ông không?", Diễm trong "Độc đạo"...
Ngoài phim truyền hình, Việt Hoa công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam, cô từng giành huy chương vàng cuộc thi "Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020", vai Phồn Y trong vở "Lôi Vũ".
Ở tuổi 29, diễn viên Việt với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào tiếp tục khẳng định là một trong những gương mặt nổi trội trong các bộ phim Việt trên sóng VTV. Ngoài đời thường, cô xây dựng phong cách nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật.
Sau một thời gian, diễn viên Việt Hoa đánh dấu sự trở lại với bộ phim truyền hình mới của VTV "Gió ngang khoảng trời xanh", bộ phim vừa mới lên sóng. Trong phim, cô đảm nhận vai Châu Ngân, một cô gái cá tính, độc lập, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, không ngừng đấu tranh để khẳng định bản thân.
Châu Ngân là một nhân vật thú vị và thông minh, quyết đoán và đầy kiêu hãnh. Sau một cú sốc tình cảm lớn, Châu Ngân chọn cách trở về quê hương, rồi lại quay lại thành phố với một ý chí mạnh mẽ hơn. Cô biến nỗi đau thành động lực, biến tổn thương thành sức mạnh để khẳng định giá trị của chính mình.
Việt Hoa chia sẻ với VTV: "Châu Ngân là hình mẫu của người phụ nữ độc lập, luôn tin rằng có thể kiểm soát cuộc sống mà không cần dựa vào đàn ông".
Để thể hiện một nhân vật có chiều sâu như vậy, Việt Hoa tiết lộ: "Tôi luôn nghĩ rằng, mỗi nhân vật là một cuộc đời khác nhau. Mình phải thực sự hiểu họ để lối diễn trở nên tinh tế và chân thực. Có những điều rất khó để giải thích bằng lời, mà phải đặt mình vào cảm xúc của nhân vật".
Chia sẻ về sự đồng điệu với nhân vật, Việt Hoa cho hay: "Châu Ngân là cô gái rất muốn tự lập, muốn làm tất cả bằng sức mình. Việt Hoa cũng vậy, chỉ muốn làm việc, kiếm tiền bằng chính công sức lao động của mình. Đó là điều khiến tôi và nhân vật gần nhau hơn".
Tuy nhiên, Việt Hoa cũng khẳng định giữa cô và Ngân vẫn có sự khác biệt: "Ngân cá tính mạnh mẽ, quyết liệt. Còn ngoài đời, tôi khá nhẹ nhàng và thích một cuộc sống bình thường, ít sóng gió hơn".
Vào vai mẫu phụ nữ độc lập, Việt Hoa cũng chia sẻ quan điểm của mình về phụ nữ hiện đại: "Là phụ nữ thì lúc nào cũng có áp lực. Mình phải làm việc gấp đôi để chứng minh giá trị bản thân. Có lúc mệt mỏi, nhưng đổi lại, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Mình tự chủ, lo được cho bố mẹ, gia đình, đó là hạnh phúc".
"Gió ngang khoảng trời xanh" cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Việt Hoa với những thử thách mới trong diễn xuất. Nữ diễn viên thừa nhận, để vai diễn gây ấn tượng với khán giả, ngoài khả năng diễn xuất, điều quan trọng nhất vẫn là kịch bản và câu chuyện hấp dẫn.
Trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Việt Hoa đóng cặp với Denis Đặng lần đầu đóng phim VTV. Dẫu vậy cả hai cũng đã gây được chú ý bởi cảnh hôn lãng mạn dưới mưa, trở thành một điểm nhấn nghệ thuật riêng trong phim. Denis Đặng và Việt Hoa chỉ quay một đúp nhưng đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh vẫn yêu cầu quay lại vài lần để đảm bảo mọi góc máy, ánh sáng nhân tạo và chuyển động dưới mưa đều đẹp nhất. Nhờ "chemistry" mạnh giữa hai diễn viên, cảnh quay đã đạt được hiệu quả mong đợi và nhận được nhiều lời khen từ ê-kíp sản xuất.
"Gió ngang khoảng trời xanh" là câu chuyện về ba người phụ nữ Mỹ Anh (Phương Oanh), Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Châu Ngân (Việt Hoa) - ba lựa chọn sống, ba hành trình riêng đầy va vấp và thức tỉnh. Từ hôn nhân tan vỡ, sự nghiệp bấp bênh, đến tình yêu trắc trở, họ học cách đứng lên, bước tiếp và yêu chính mình theo một cách trưởng thành, bản lĩnh. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu, Gió ngang khoảng trời xanh còn là hành trình đi tìm giá trị bản thân của những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ và dám sống cho chính mình.
