'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 2: Cuộc hẹn thất vọng giữa Ngân và 'trai lạ'
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", Ngân đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, Toàn khó chịu khi bị mẹ vợ chê bai.
Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 2 được phát sóng vào tối nay (12/8), gia đình Mỹ Anh (Phương Oanh) mời mọi người tới nhà dự tiệc tân gia. Tại nhà Mỹ Anh, Toàn (Tô Dũng) tỏ ra khó chịu khi mẹ vợ tới nhà Mỹ Anh, tiện thể chê trách con rể lười không chịu thay khoá cửa.
Chưa dừng lại ở đó, bà thấy chiếc nồi hấp xịn trong bếp nhà Mỹ Anh nên tỏ ý muốn mua cho Hoàng Lam (Quỳnh Kool) vì con gái thích ăn bánh bao, sủi cảo lại càng khiến Toàn bực bội.
Trong khi đó, Ngân (Việt Hoa) đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ. Trung (Đức Hiếu) là con trai một người bạn của mẹ Ngân. Hai người gặp gỡ theo sự sắp đặt nên đều khá lạnh nhạt. Trung không quan tâm tới việc Ngân đến cuộc hẹn muộn vì còn mải chơi game. Ngân nói sẽ mời Trung bữa này thay cho lời xin lỗi vì tới muộn.
Đến sớm nên Trung đã gọi đồ ăn trước và chỉ gọi món bánh mì cho cô. Ngân vô cùng bối rối trước những hành động khó hiểu của Trung ở ngay lần đầu gặp mặt.
Vợ chồng Mỹ Anh và Đăng (Doãn Quốc Đam) tận hưởng cuộc sống viên mãn trong căn hộ sang trọng trị giá nửa triệu USD cùng công ty riêng đang phát triển. Mỹ Anh động viên chồng cố gắng trả hết nợ, lo việc học cho con, sau đó sẽ quay trở lại thực hiện ước mơ làm điện ảnh của Đăng.
Đăng vui mừng và bày tỏ mong muốn sau này Mỹ Anh sẽ sinh thêm hai đứa con nữa.
Tập 2 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 12/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
