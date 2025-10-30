Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao

Chiều 29/10, UBND xã Trà Tập cho biết, hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Hồ Xuân Bằng, công tác tại Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang), vừa hỗ trợ thành công một sản phụ sinh con trong điều kiện mưa lũ phức tạp.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các tuyến đường dẫn vào khu vực nóc Mộ Lang, thôn 5 bị sạt lở nghiêm trọng, phương tiện không thể di chuyển, người dân bị cô lập.

Khi nhận được tin báo từ người nhà sản phụ, hai y sĩ đã nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ, thuốc men và vật tư y tế cần thiết, rồi băng rừng vượt suối, nhiều đoạn phải men theo triền núi trơn trượt để đến nơi.

Y sĩ Hồ Thị Hiếu hỗ trợ sản phụ Hồ Thị Nhi vượt cạn thành công. Ảnh: T.T

Tại nhà sản phụ Hồ Thị Nhi (SN 2004), hai y sĩ xác định sản phụ đã có dấu hiệu chuyển dạ. Với kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, họ đã trực tiếp thực hiện ca đỡ đẻ ngay tại nhà.

Sau hơn một giờ, sản phụ Nhi đã sinh hạ bé gái nặng 3,2kg. Hiện sức khỏe của mẹ con đều ổn định. Hai y sĩ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn người nhà chăm sóc, đồng thời báo cáo về trạm y tế để chuẩn bị hỗ trợ thêm thuốc men, dinh dưỡng và vật dụng cần thiết.

Xã Trà Tập là địa bàn miền núi cao, thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ. Những ngày qua, đội ngũ y tế địa phương vẫn túc trực 24/24h, sẵn sàng ứng cứu, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa trong mọi tình huống.