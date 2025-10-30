Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng cao
Giữa mưa lũ sạt lở, hai y sĩ ở xã miền núi của Đà Nẵng đã vượt hơn 5km đường rừng đến nhà dân đỡ đẻ, giúp mẹ con sản phụ an toàn giữa thiên tai.
Chiều 29/10, UBND xã Trà Tập cho biết, hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Hồ Xuân Bằng, công tác tại Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang), vừa hỗ trợ thành công một sản phụ sinh con trong điều kiện mưa lũ phức tạp.
Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các tuyến đường dẫn vào khu vực nóc Mộ Lang, thôn 5 bị sạt lở nghiêm trọng, phương tiện không thể di chuyển, người dân bị cô lập.
Khi nhận được tin báo từ người nhà sản phụ, hai y sĩ đã nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ, thuốc men và vật tư y tế cần thiết, rồi băng rừng vượt suối, nhiều đoạn phải men theo triền núi trơn trượt để đến nơi.
Tại nhà sản phụ Hồ Thị Nhi (SN 2004), hai y sĩ xác định sản phụ đã có dấu hiệu chuyển dạ. Với kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, họ đã trực tiếp thực hiện ca đỡ đẻ ngay tại nhà.
Sau hơn một giờ, sản phụ Nhi đã sinh hạ bé gái nặng 3,2kg. Hiện sức khỏe của mẹ con đều ổn định. Hai y sĩ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn người nhà chăm sóc, đồng thời báo cáo về trạm y tế để chuẩn bị hỗ trợ thêm thuốc men, dinh dưỡng và vật dụng cần thiết.
Xã Trà Tập là địa bàn miền núi cao, thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ. Những ngày qua, đội ngũ y tế địa phương vẫn túc trực 24/24h, sẵn sàng ứng cứu, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa trong mọi tình huống.
Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặpDân số và phát triển - 18 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.
Phụ nữ mắc u xơ tử cung: Đừng chịu đựng khi có dấu hiệu nàyDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Khối u xơ tử cung khổng lồ, kích thước gần 30cm được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau thời gian dài chịu cảm giác nặng bụng và đau tức vùng hạ vị.
Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhânDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp niệu đạo nếu không được can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
Người phụ nữ hiếm muộn được bác sĩ khuyên giảm cân để mang thai: Kết quả bất ngờDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Dựa trên nguyện vọng giảm cân để được làm mẹ, bác sĩ đã xây dựng liệu trình giảm cân an toàn, đảm bảo sức khỏe cho chị Hiền.
8 loại đồ uống tự làm hỗ trợ thận và đường tiết niệu khỏe mạnhDân số và phát triển - 3 ngày trước
Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể, có nhiệm vụ lọc bỏ chất thải, cân bằng nước và điện giải, đồng thời duy trì huyết áp ổn định. Để bảo vệ và tăng cường chức năng của thận, việc bổ sung những loại đồ uống tự nhiên, dễ làm tại nhà là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.
Dây rốn thắt nút có đẻ thường được không?Dân số và phát triển - 5 ngày trước
Dây rốn thắt nút là một tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mặc dù vẫn có thể sinh thường an toàn nhưng đòi hỏi phải được theo dõi rất chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm.
Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứng đường kính 6cm nhờ làm việc nàyDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u buồng trứng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, giúp người bệnh không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.
21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính namDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bộ nhiễm sắc thể 46,XY giới tính di truyền là nam. Chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng.
Dấu hiệu bị đục thủy tinh thể ở người già rất dễ bị bỏ quaDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Người bệnh bị đục thủy thinh thể nặng đến viện khám mắt trong tình trạng hai mắt mờ nhòe, nhìn kém, thấy mọi vật đều bị ám vàng, sai lệch màu sắc so với thực tế.
10 lý do khiến chị em dễ tăng cân trong thời kỳ mãn kinhDân số và phát triển - 1 tuần trước
Phụ nữ trung niên, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, dễ tăng cân là do sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố sinh học, nội tiết tố và lối sống.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.