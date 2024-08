Giúp da đẹp mịn và sáng bật tông với 2 món đồ uống tuyệt ngon: Nguyên liệu dễ mua, có loại đang vào mùa chín rộ

1. Đào và chanh = Thức uống "bùng nổ" sảng khoái lại dưỡng da đẹp

Mùa hè là mùa thu hoạch của những trái đào to tròn, thơm phức. Đối với vẻ đẹp của làn da, đào có tác dụng ngăn ngừa lão hóa cực tốt. Không những vậy, đào còn giúp chống viêm da, khô mắt, ngừa táo bón, trĩ, loét dạ dày, giảm stress, lo âu, hạ cholesterol và giúp cho xương, răng thêm chắc khỏe. Khi ăn quả đào, chúng có thể cung cấp đến 6% nhu cầu vitamin A và 15% nhu cầu vitamin C cho cơ thể một ngày, giúp hạ kali máu và hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, quả đào cũng là nguồn dồi dào vitamin E, K, B3, acid ascorbic, folate, sắt, choline, kali, magie, photpho, kẽm và đồng rất tốt cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch.

Do lượng flavonoid và các vitamin quan trọng rất dồi dào mà đào có thể giúp loại bỏ da chết, giữ nước nên tăng độ căng mịn, đàn hồi cho da; giúp da trẻ hóa và luôn tươi sáng. Quả đào cũng làm cho làn da bớt căng thẳng, giảm xỉn màu, giữ cho làn da tươi trẻ, căng mịn, tràn sức sống. Ngoài ra, vitamin C và các chất chống oxy zeaxanthin và lutein có trong đào có tác dụng chống viêm rất hiệu quả trường hợp da bị tổn thương do tia UVB; giúp giảm quá trình lão hóa, chống lại sự tác động của tia UV lên da.

Trong quả chanh tươi rất giàu Vitamin C giúp chống lão hóa, giảm sinh melanin và làm trắng da. Bên cạnh đó, các acid tự nhiên trong chanh còn tác dụng sâu, loại bỏ lớp sừng và tế bào chết của da, giúp làn da luôn trắng mịn tự nhiên.

Nguyên liệu làm soda đào chanh và mật ong

4 quả đào tiên, 1 quả chanh, 1 lít nước soda không đường, 1/2 cốc việt quất, 1/2 cốc cherry, một chút lá bạc hà, một chút đá, 2-3 thìa canh mật ong.

Cách làm soda đào chanh và mật ong

Bước 1: Ngâm đào trong nước sạch một lúc cho bề mặt đào ngấm nước. Tiếp theo bạn rắc một lớp muối tinh lên bề mặt quả đào rồi dùng tay chà nhẹ nhàng cho đến khi hết lông đào. Lần lượt làm tương tự với số đào còn lại sau đó rửa sạch lại bằng nước. Chanh bạn cũng dùng chút muối tinh xoa khắp bề mặt để loại bỏ bớt tinh dầu. Việt quất và cherry rửa sạch. Sau đó bạn cắt đôi quả đào, loạt bỏ hạt. Cắt chanh thành các lát mỏng.

Bước 2: Cho đào đã loại bỏ hạt vào máy ép trái cây. Bật công tắc để ép lấy nước.

Bước 3: Bạn chuẩn bị một âu thủy tinh lớn, rót nước ép đào vào. Tiếp theo bạn thêm đá viên, mật ong vào rồi dùng thìa khuấy đều. Sau đó bạn cắt đôi việt quất, cherry và thêm lá bạc hà. Sau cùng bạn rót nước soda vào, khuấy đều là thức uống hoàn thành.

Thức uống này dùng thêm việt quất và cherry cũng rất tốt cho làn da của bạn. Việt quất là loại trái cây có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành (vết cắt, trầy xước nhỏ hoặc khuyết điểm) cho làn da nhờ giàu vitamin C và K. Nguồn anthocyanin và vitamin C dồi dào trong việt quất có thể hỗ trợ tổng hợp collagen trong cơ thể, giúp da căng mịn, đẹp hơn. Trong khi đó quả cherry chứa một lượng lớn vitamin C và chất xơ giúp làn da của bạn trắng sáng, mịn màng, đồng thời cải thiện làn da, chống lão hóa.

Thành phẩm soda đào chanh và mật ong

Thức uống mát lành từ nước ép đào pha với mật ong kết hợp với những loại trái cây ngọt ngào là việt quất và cherry có mùi vị rất thơm, ngon. Khi uống từng ngụm bạn sẽ cảm nhận được vị tươi ngon, mát lạnh cả người, rất thích hợp dùng cho mùa nóng này.

2. Cà rốt và hạnh nhân = "Siêu nước ép" dưỡng da đẹp mịn, trắng hồng

Cà rốt là loại thực phẩm chứa nhiều beta-carotene, tiền chất của vitamin A, có công dụng giúp làm sáng da và cải thiện tông màu da, mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên. Vitamin A và các chất chống oxy hóa trong cà rốt giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, giảm nếp nhăn và giữ cho da luôn trẻ trung, mịn màng.

Các carotenoid và chất chống oxy hóa trong cà rốt cũng giúp bảo vệ làn da khỏi tia cực tím của mặt trời. Beta carotene có trên lớp ngoài của cà rốt có tác dụng bảo vệ tự nhiên chống lại bệnh ung thư da. Ngoài ra, beta-carotene và flavonoid thực vật có trong cà rốt giúp ích rất nhiều cho chức năng gan hoạt động tốt. Vitamin A trong cà rốt giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại, cải thiện hệ tiêu hóa và thải độc.

Hạnh nhân là loại thực phẩm rất quen thuộc với chị em có chế độ ăn uống lành mạnh và chăm chút nhan sắc. Hạnh nhân rất giàu vitamin E, có tác dụng cải thiện trí nhớ và kích thích hoạt động của não. Các chất chống oxy hóa trong hạnh nhân giúp làm sạch da bằng cách loại bỏ độc tố và các gốc tự do khỏi cơ thể của bạn. Hạnh nhân cũng rất giàu alpha-tocopherol, một nguồn chính của Vitamin E. Chính vì thế nó được coi là một loại thực phẩm cực tốt cho da, giúp nuôi dưỡng làn da mịn màng và tươi sáng.

Hạnh nhân và cà rốt rất tốt cho sức khỏe não bộ! Và khi kết hợp 2 nguyên liệu này với nhau sẽ tạo thành ly "siêu nước ép" cực tốt cho chị em dưỡng da, chăm sóc sức khỏe và não bộ.

Nguyên liệu làm sữa cà rốt hạnh nhân

4 củ cà rốt, 80g hạnh nhân.

Cách làm nước ép cà rốt hạnh nhân

Bước 1: Rửa cà rốt thật sạch và cắt làm đôi. Rửa sạch hạnh nhân và ngâm trong nước nóng khoảng 15-30 phút.

Bước 2: Sau đó bạn bóc bỏ lớp vỏ màu nâu của hạnh nhân. Tiếp theo bạn cho cà rốt và hạnh nhân vào máy ép trái cây rồi ép lấy nước. Sau khi ép xong hãy rót nước ép cà rốt hạnh nhân ra ly và thưởng thức.

Thành phẩm món nước ép cà rốt hạnh nhân

Một ly nước uống vừa giúp dưỡng da trắng hồng, mịn màng lại tốt cho sức khỏe tổng thể đã hoàn thành chỉ với 2 bươc đơn giản. Thức uống này có mùi thơm bùi của hạnh nhân, vị tươi ngọt dịu tự nhiên từ cà rốt rất dễ uống.

Chúc các bạn thành công và có làn da tươi trẻ rạng ngời nhờ 2 món đồ uống này nhé!