Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành công

Số Thần tài là số mấy?

Theo quan niệm phong, số Thần tài là biểu tượng gắn liền với vị thần cai quản tài lộc và sự thịnh vượng - ông Thần tài. Những con số này được xem là "chìa khóa" thu hút may mắn, mang lại sự giàu có và sung túc cho gia chủ.

Hai cặp số đại diện cho Thần tài chính là 39 và 79. Trong đó, 39 được gọi là Thần tài nhỏ, tượng trưng cho tài lộc vừa phải nhưng bền vững, còn 79 được biết đến là Thần tài lớn, thể hiện sự phú quý dồi dào và vượng khí mạnh mẽ.

Những con số này không chỉ mang ý nghĩa cát tường mà còn được nhiều người tin rằng có thể hỗ trợ sự nghiệp, buôn bán hanh thông.

Chính vì vậy, bạn có thể lựa chọn 39 và 79 để xuất hiện trong các con số quan trọng như biển số xe, số điện thoại, số nhà, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng… trong năm 2026 để thu hút tài lộc, gia tăng vận may và thúc đẩy con đường kinh doanh trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn.

Ý nghĩa số Thần tài

Số Thần tài nhỏ - 39

Số Thần tài nhỏ 39 được xem là con số cát tường, mang đến may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, con số này không chỉ tượng trưng cho sự giàu sang mà còn giúp mở ra một thời kỳ viên mãn, công danh thuận lợi, làm ăn phát đạt. Ý nghĩa của số Thần tài nhỏ 39 như sau:

Theo phong thủy: Số 39 được coi là biểu tượng của phú quý, thịnh vượng. Những người sở hữu con số này sẽ có nhiều cơ hội đột phá trong sự nghiệp, buôn bán thuận lợi, tài chính vững mạnh.

Theo nghĩa Hán Nôm: Số 3 trong tiếng Hán là "Tam", phát âm gần giống với từ "Tài", tượng trưng cho tài lộc. Số 9 mang ý nghĩa vĩnh cửu, đại diện cho sự trường tồn, bền vững. Khi kết hợp lại, 39 được xem là con số mang đến tài lộc lâu dài, của cải bền vững theo thời gian.

Số 39 không chỉ đại diện cho sự giàu có mà còn thể hiện sự no ấm, đầy đủ và thịnh vượng lâu dài.

Theo phong thủy kinh dịch: Số 39 ứng với quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, trong đó Đại Hữu tượng trưng cho trí tuệ, tài sản vô hình và giá trị cao quý hơn mọi vật chất. Do đó, số 39 không chỉ đại diện cho sự giàu có mà còn thể hiện sự no ấm, đầy đủ và thịnh vượng lâu dài.

Số Thần tài lớn - 79

Số Thần tài lớn 79 từ lâu đã được xem là biểu tượng của tài lộc dồi dào, vận may thịnh vượng và sự sung túc viên mãn. Đây là con số hoàn hảo, dù xét trên bất kỳ phương diện nào cũng mang lại những giá trị tốt đẹp cho gia chủ, giúp công việc làm ăn phát đạt, sự nghiệp vững vàng và cuộc sống tràn đầy phúc lộc. Ý nghĩa số Thần tài lớn 79 như sau:

Theo phong thủy: 79 là con số đại diện cho Thần tài lớn, tượng trưng cho sự giàu có, may mắn và sự thịnh vượng trường tồn. Những ai sở hữu con số này được cho là có vận khí tốt, công danh sự nghiệp hanh thông và tiền tài không ngừng gia tăng.

Theo nghĩa Hán Nôm: Số 7 trong tiếng Hán đọc là "Thất", gần âm với từ "Thần", mang ý nghĩa linh thiêng, tượng trưng cho sức mạnh của trời đất, sự bảo hộ của Thần tài. Số 9 là con số lớn nhất trong dãy số đơn, biểu trưng cho sự trường cửu, vĩnh hằng và viên mãn. Khi kết hợp lại, số 79 mang ý nghĩa "Thần Tài vĩnh cửu", giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài vận hanh thông và cuộc sống viên mãn dài lâu.

Ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) là dịp quan trọng để cầu tài lộc, công danh và sự may mắn trong năm mới.

Theo phong thủy kinh dịch: Số 79 ứng với quẻ Sơn Thiên Đại Súc trong Kinh Dịch. Đây là một quẻ cát lợi, mang ý nghĩa tích lũy tài đức, chờ thời cơ thích hợp để bùng nổ, hướng đến công danh, sự nghiệp vững bền và những thành tựu to lớn. Quẻ này còn thể hiện trí tuệ sâu sắc, sự kiên trì và tầm nhìn chiến lược, giúp gia chủ không chỉ giàu có về tiền tài mà còn gặt hái thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Nên kết hợp số Thần tài như thế nào trong ngày vía Thần tài?

Ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) là dịp quan trọng để cầu tài lộc, công danh và sự may mắn trong năm mới. Để gia tăng vượng khí, tài lộc và may mắn, bạn có thể kết hợp số Thần tài 39 và 79 theo những cách sau:

Chọn số Thần tài khi mua vàng

Khi mua vàng vào ngày vía Thần tài, bạn có thể chọn số lượng vàng liên quan đến số 39 hoặc 79, chẳng hạn như 3 chỉ, 9 chỉ, 7 chỉ hoặc 9 chỉ để thu hút tài lộc và phú quý. Ngoài ra, một số người còn đặt chế tác nhẫn hoặc miếng vàng khắc số 39 – Thần tài nhỏ và 79 – Thần tài lớn để giữ vượng khí bên mình cả năm.

Đặt mật mã két sắt hoặc mật khẩu liên quan đến số Thần tài

Nếu bạn sử dụng két sắt để giữ tiền bạc, tài sản, hãy chọn mật mã có chứa số 39 hoặc 79 để kích hoạt dòng chảy tài chính suôn sẻ. Hoặc bạn cũng có thể đặt mật khẩu liên quan đến số Thần tài cho các tài khoản quan trọng như ví điện tử, tài khoản ngân hàng để thu hút vận may trong suốt năm.

Nếu bạn sử dụng két sắt để giữ tiền bạc, tài sản, hãy chọn mật mã có chứa số 39 hoặc 79 để kích hoạt dòng chảy tài chính suôn sẻ.

Đặt mâm lễ cúng Thần tài 39, 79

Khi cúng Vía Thần tài, bạn có thể chuẩn bị mâm lễ với 3 hoặc 9 loại lễ vật tượng trưng cho số 39 (Thần tài nhỏ) hoặc 7 hoặc 9 vật phẩm tượng trưng cho 79 (Thần tài lớn). Ví dụ: 3 món: trái cây, bánh kẹo, rượu.

7 món: trái cây, bánh, rượu, vàng mã, nước, đèn, nhang. 9 món: thêm thịt heo quay, cá lóc nướng hoặc đậu hũ chiên tượng trưng cho tài lộc dồi dào.

Ghi số 39, 79 khi viết mục tiêu tài chính đầu năm

Một số người tin rằng, khi viết mục tiêu tài chính hoặc kế hoạch kinh doanh trong ngày vía Thần tài, nếu có số 39 – 79 trong các con số dự định sẽ giúp tiền tài suôn sẻ cả năm. Theo đó, bạn có thể viết số 39 hoặc 79 lên giấy đỏ và đặt dưới tượng Thần tài để tăng thêm năng lượng tích cực.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.