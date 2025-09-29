Mới nhất
Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu ông chú trong 'Tử chiến trên không'

Thứ hai, 14:00 29/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Thiên Tú mới đây đã cùng với nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vào phim "Tử chiến trên không" rất "nuột" với mối tình chú cháu. Ngoài đời, nhan sắc nữ diễn viên có nét dịu dàng khác hẳn trên phim.

Nhan sắc "hack tuổi" của Phương - nữ phản diện trong "Tử chiến trên không"Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'

GĐXH - Xuân Văn - vai Phương là nữ phản diện trong phim "Tử chiến trên không", ngoài tài năng diễn xuất, sắc vóc đời thực cũng gây chú ý với khán giả.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 2.

Thiên Tú sinh năm 1991, mới đây cô bất ngờ vào vai diễn cô nàng đỏng đảnh yêu ông chú tên Chuột (nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc) trong "Tử chiến trên không". Trong phim, Thiên Tú diện trang phục đúng style quý cô thời thượng ở Sài Gòn những năm 70 nhưng tính cách lại "chỏng lỏn", chua ngoa. Sau vai diễn này cô nhận được đánh giá cao về diễn xuất tròn vai.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 3.

Đời thực, cô nàng diễn viên sinh năm 1991 lại chọn phong cách thời trang đúng tuổi, dịu dàng nhưng không kém phần tươi trẻ.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 4.

Người đẹp thỉnh thoảng lại phá cách sexy với đầm hở bạo.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 5.

Có lúc, Thiên Tú hóa thân thành công chúa khi diện đầm trắng xòe với phần cúp ngực khoe khéo vẻ đẹp tròn đầy.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 6.

Hoặc tại một sự kiện, cô khoe đầm đen cá tính nhưng vẫn làm nổi bật bờ vai thon gọn.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 7.

Khi đi du lịch, nữ diễn viên lại chọn cho mình style nàng thơ để hòa mình với thiên nhiên trong trẻo.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 8.

Nhưng trước ánh đèn sân khấu, Thiên Tú lại thể hiện cá tính với bộ trang phục màu đen khoe eo thon.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 9.

Có thể nói, cô cũng như nhiều nữ nghệ sĩ khác, việc đa dạng trong style thời trang cũng giúp Thiên Tú ghi điểm trong mắt khán giả. Ở hình ảnh này, nữ diễn viên lại tạo cảm giác thiện cảm với khán giả khi diện đầm 2 dây nhẹ nhàng.

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu người ông chú trong 'Tử chiến trên không' - Ảnh 10.

Hoặc có lúc, Thiên Tú "hack tuổi" với đầm jeans gọn gàng, năng động.

Thiên Tú từ 15 tuổi đã gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn con gái thứ 2 của Trương Ngọc Ánh trong "Áo lụa Hà Đông". Sau "Áo lụa Hà Đông", Thiên Tú đóng chính phim "Huyền thoại bất tử" (2009). Năm 2012, cô tiếp tục đóng chính phim "Dành cho tháng Sáu" (2012) của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn. Với gương mặt thanh tú và lối diễn tự nhiên, Thiên Tú được săn đón ở nhiều dự án cần diễn viên diễn nội tâm tốt. Vào nửa đầu thập niên 2010, Thiên Tú thuộc nhóm các diễn viên nữ triển vọng của điện ảnh Việt, bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận), Thùy Anh (Đập cánh giữa không trung) hay Thanh Tú (Dịu dàng).

Ảnh: FBNV

Nữ tiếp viên Nhàn của "Tử chiến trên không" đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

GĐXH - Trâm Anh gây ấn tượng với khán giả khi vào vai tiếp viên hàng không tên Nhàn trong "Tử chiến trên không". Ngoại hình đẹp cùng gương mặt sáng đã giúp mỹ nhân sinh năm 1995 ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả.

Đỗ Quyên
