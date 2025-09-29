Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu ông chú trong 'Tử chiến trên không'
GĐXH - Thiên Tú mới đây đã cùng với nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vào phim "Tử chiến trên không" rất "nuột" với mối tình chú cháu. Ngoài đời, nhan sắc nữ diễn viên có nét dịu dàng khác hẳn trên phim.
Thiên Tú từ 15 tuổi đã gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn con gái thứ 2 của Trương Ngọc Ánh trong "Áo lụa Hà Đông". Sau "Áo lụa Hà Đông", Thiên Tú đóng chính phim "Huyền thoại bất tử" (2009). Năm 2012, cô tiếp tục đóng chính phim "Dành cho tháng Sáu" (2012) của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn. Với gương mặt thanh tú và lối diễn tự nhiên, Thiên Tú được săn đón ở nhiều dự án cần diễn viên diễn nội tâm tốt. Vào nửa đầu thập niên 2010, Thiên Tú thuộc nhóm các diễn viên nữ triển vọng của điện ảnh Việt, bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận), Thùy Anh (Đập cánh giữa không trung) hay Thanh Tú (Dịu dàng).
Ảnh: FBNV
