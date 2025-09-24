Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'

Thực tế, vai diễn Phương không phải vai diễn quá thử thách với một diễn viên có nghề như Xuân Văn. Cô từng tham gia nhiều vai diễn truyền hình và ghi dấu ấn bởi những giải thưởng lớn như: Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Cánh diều vàng năm 2019; Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất giải Ngôi sao xanh năm 2018 và 2019...