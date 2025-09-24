Mới nhất
Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'

Thứ tư, 10:59 24/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Xuân Văn - vai Phương là nữ phản diện trong phim "Tử chiến trên không", ngoài tài năng diễn xuất, sắc vóc đời thực cũng gây chú ý với khán giả.

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 2.

Với vai phản diện trong phim "Tử chiến trên không", Phương (Xuân Văn) gây ấn tượng với nét diễn xuất chuyên nghiệp cùng biểu cảm tốt. Xuân Văn đã thể hiện chính xác tính cách của Phương - một nhân vật giấu âm mưu lớn trong tuyến phản diện của phim.

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 3.

Thực tế, vai diễn Phương không phải vai diễn quá thử thách với một diễn viên có nghề như Xuân Văn. Cô từng tham gia nhiều vai diễn truyền hình và ghi dấu ấn bởi những giải thưởng lớn như: Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Cánh diều vàng năm 2019; Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất giải Ngôi sao xanh năm 2018 và 2019...

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 4.

Ngoài tài năng diễn xuất, Xuân Văn còn là một người đẹp có nhan sắc "hack tuổi".

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 5.

Nhiều người bất ngờ khi ở tuổi U40, Xuân Văn vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung như các cô gái đôi mươi.

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 6.

Xuân Văn ở đời thực theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, nhẹ nhàng.

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 7.

Dù đã 37 tuổi nhưng làn da, vóc dáng của Xuân Văn vẫn khiến nhiều chị em ghen tị.

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 8.

Để có được vóc dáng đẹp như vậy cũng như bao người, Xuân Văn chọn cách cân bằng trong ăn uống.

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 9.

Ngoài ra, cô chịu khó tập luyện thể thao để giữ gìn vóc dáng đẹp, khỏe mạnh.

Nhan sắc 'hack tuổi' của Xuân Văn 'Tử chiến trên không' - Ảnh 10.

Nhờ cân bằng ăn uống và tập luyện nên Xuân Văn giữ được nhan sắc ngọt ngào và trẻ đẹp dù đã ở tuổi U40.

Ảnh: FBNV

Đỗ Quyên
